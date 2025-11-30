onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Uşak'ta Kıraç'ın Ekibini Taşıyan Otobüs Kazaya Karıştı: Bir Yaralının Durumu Ağır!

Uşak'ta Kıraç'ın Ekibini Taşıyan Otobüs Kazaya Karıştı: Bir Yaralının Durumu Ağır!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
30.11.2025 - 11:05

Uşak’ta önceki akşam ünlü şarkıcı Kıraç’ın orkestra ekibini taşıyan otobüs seyir halindeyken arkadan gelen bir otomobilin çarpmasıyla büyük bir kazaya karıştı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde sıkışan yaralılar hastaneye kaldırılırken, üç yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

İşte detaylar!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uşak’ta dün akşam saatlerinde adeta can pazarı yaşandı.

Uşak’ta dün akşam saatlerinde adeta can pazarı yaşandı.

Gazi Bulvarı üzerinde seyir halinde olan M.A. (36) yönetimindeki otomobil, aynı bulvardan Günsazak Caddesi’ne dönmeye çalışan ve Kıraç’ın orkestra ekibini taşıdığı öğrenilen A.Ç. (27) yönetimindeki otobüse hızla arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil adeta hurdaya döndü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi.

Otomobilde bulunan sürücü M.A. ile yolcular S.T. (26) ve Y.O. (28) güçlükle araçtan çıkarılarak ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Y.O’nun Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kazaya karışan otobüsün ise kentte konser veren Kıraç’ın orkestra ekibini konaklayacakları otele götürdüğü öğrenildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın