Uşak'ta Kıraç'ın Ekibini Taşıyan Otobüs Kazaya Karıştı: Bir Yaralının Durumu Ağır!
Uşak’ta önceki akşam ünlü şarkıcı Kıraç’ın orkestra ekibini taşıyan otobüs seyir halindeyken arkadan gelen bir otomobilin çarpmasıyla büyük bir kazaya karıştı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde sıkışan yaralılar hastaneye kaldırılırken, üç yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İşte detaylar!
Uşak’ta dün akşam saatlerinde adeta can pazarı yaşandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi.
