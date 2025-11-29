6 Yıl Önce Saat Yüzünden Küsen Demet Akalın ve Berkay Ağlaşarak Barıştı!

Bir dönem Fatih Ürek'le de arası açılan Demet Akalın, eski dostunun hastaneye kaldırılmasının ardından yalnız bırakmamış sık sık ziyaretine gitmişti. Hastane çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlan Akalın, 'İlk gün kadar kötüydüm ki size anlatamam. İlk düşündüğüm şey iyi ki barışmışız oldu. Kimseyle küs gitmek istemiyorum' açıklamasında bulunmuştu. Ardından yeni bir açıklama yaparak 'Bir kişiyle daha barışmak istiyorum. Onu da siz bulun' sözleriyle iyice merakta bırakmıştı. Sosyal medyada ise teoriler almış başını gitmiş, bir kullanıcının 'Hadise ya da Zuhal Topal olabilir' yorumuna 'İkisi de umrumda değil' yanıtını vermişti.

Geçtiğimiz saatlerde ise kim olduğu ortaya çıktı!