6 Yıl Önce Saat Yüzünden Küsen Demet Akalın ve Berkay Ağlaşarak Barıştı!
Demet Akalın, geçtiğimiz haftalarda 'Kimseyle küs ölmek istemiyorum. Barışmak istediğim bir kişi var onu da siz bulun' sözleriyle merak uyandırmıştı. O kişinin ünlü şarkıcı Berkay olduğu ortaya çıktı. İkili yıllar sonra barıştı. Akalın, sarılarak gözyaşları içinde hasret giderdikleri anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Ünlü şarkıcı Demet Akalın ve eski dostu Berkay yıllar süren küslüklerini bitirdi.
Demet Akalın, sosyal medya hesabından uzun süredir küs olduğu Berkay ile barıştıklarını duyurdu.
