6 Yıl Önce Saat Yüzünden Küsen Demet Akalın ve Berkay Ağlaşarak Barıştı!

6 Yıl Önce Saat Yüzünden Küsen Demet Akalın ve Berkay Ağlaşarak Barıştı!

29.11.2025 - 15:44

Demet Akalın, geçtiğimiz haftalarda 'Kimseyle küs ölmek istemiyorum. Barışmak istediğim bir kişi var onu da siz bulun' sözleriyle merak uyandırmıştı. O kişinin ünlü şarkıcı Berkay olduğu ortaya çıktı. İkili yıllar sonra barıştı. Akalın, sarılarak gözyaşları içinde hasret giderdikleri anları sosyal medya hesabından paylaştı. 

Ünlü şarkıcı Demet Akalın ve eski dostu Berkay yıllar süren küslüklerini bitirdi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın ve eski dostu Berkay yıllar süren küslüklerini bitirdi.

Bir dönem Fatih Ürek'le de arası açılan Demet Akalın, eski dostunun hastaneye kaldırılmasının ardından yalnız bırakmamış sık sık ziyaretine gitmişti. Hastane çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlan Akalın, 'İlk gün kadar kötüydüm ki size anlatamam. İlk düşündüğüm şey iyi ki barışmışız oldu. Kimseyle küs gitmek istemiyorum' açıklamasında bulunmuştu. Ardından yeni bir açıklama yaparak 'Bir kişiyle daha barışmak istiyorum. Onu da siz bulun' sözleriyle iyice merakta bırakmıştı. Sosyal medyada ise teoriler almış başını gitmiş, bir kullanıcının 'Hadise ya da Zuhal Topal olabilir' yorumuna 'İkisi de umrumda değil' yanıtını vermişti.

Geçtiğimiz saatlerde ise kim olduğu ortaya çıktı!

Demet Akalın, sosyal medya hesabından uzun süredir küs olduğu Berkay ile barıştıklarını duyurdu.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
