Ajda Pekkan'ın Bodrum'daki 30 Milyon TL'lik Saray Yavrusu Villası Dillerde: Yan Komşusu Bakın Kim!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
29.11.2025 - 14:28

Sosyete bu aralar Ajda Pekkan’ın yeni yuvasını konuşuyor! 79 yaşındaki Süperstar'ın Bodrum'da bulunan 1300 metrekarelik, dört katlı ve altı odalı ultra lüks villanın tadilatı 4 yılın sonunda tamamlandı. Pekkan’ın yeni evi o kadar ihtişamlı ki, görenlerin nefesi kesiliyor. Odaları, mutfağı, banyoları zemin ve havuzu yıktırıp yeniden yaptıran Pekkan'ın tadilat için tam 30 milyon TL harcadığı öğrenildi. Üstelik komşu da ünlü şarkıcı çıktı!

İşte detaylar 👇

Kaynak: Müge Dağıstanlı

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/be...
Enerjisi ve ışıltısıyla zamanın ötesinde bir yıldız olan Ajda Pekkan uzun süredir tadilatta olan yuvasına sonunda kavuştu.

Sanatçının 2013 yılında oynadığı bir reklamdan para yerine barter (takas) karşılığında aldığı villa baştan aşağı yenilendi. Müge Dağıstanlı’nın aktardığına göre Süperstar, villanın tadilat ve dekorasyonu için bugüne kadar tam 30 milyon TL harcadı. Tüm katlar, zemin, mutfak, banyolar, havuz... Kısacası evin A’dan Z’ye her bölümü yıkılıp yeniden yapıldı.

Mobilyalar ise özel tasarım…

Üstelik hepsi siyah-gri tonlarında ve Feng Şui’ye göre yerleştirildi. Bahçesi ve manzarası da bir o kadar etkileyici. Ajda Pekkan, artık yılın yarısını bu muhteşem villada geçirmeyi planlıyor.

Üstelik komşusu da ünlü şarkıcı Ebru Gündeş!

İki dev ismin yan yana villa sahibi olması, bölgedeki ilgiyi daha da artırmış durumda. Bu arada uzun süren tadilat sürecinde gürültüden şikayet eden site sakinleriyle de süperstarın arasındaki buzlar erimiş. Pekkan’ın gönülleri alıp tatlıya bağladığı söyleniyor.

