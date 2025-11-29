Ajda Pekkan'ın Bodrum'daki 30 Milyon TL'lik Saray Yavrusu Villası Dillerde: Yan Komşusu Bakın Kim!

Sosyete bu aralar Ajda Pekkan’ın yeni yuvasını konuşuyor! 79 yaşındaki Süperstar'ın Bodrum'da bulunan 1300 metrekarelik, dört katlı ve altı odalı ultra lüks villanın tadilatı 4 yılın sonunda tamamlandı. Pekkan’ın yeni evi o kadar ihtişamlı ki, görenlerin nefesi kesiliyor. Odaları, mutfağı, banyoları zemin ve havuzu yıktırıp yeniden yaptıran Pekkan'ın tadilat için tam 30 milyon TL harcadığı öğrenildi. Üstelik komşu da ünlü şarkıcı çıktı!

Kaynak: Müge Dağıstanlı