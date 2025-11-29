Ajda Pekkan'ın Bodrum'daki 30 Milyon TL'lik Saray Yavrusu Villası Dillerde: Yan Komşusu Bakın Kim!
Sosyete bu aralar Ajda Pekkan’ın yeni yuvasını konuşuyor! 79 yaşındaki Süperstar'ın Bodrum'da bulunan 1300 metrekarelik, dört katlı ve altı odalı ultra lüks villanın tadilatı 4 yılın sonunda tamamlandı. Pekkan’ın yeni evi o kadar ihtişamlı ki, görenlerin nefesi kesiliyor. Odaları, mutfağı, banyoları zemin ve havuzu yıktırıp yeniden yaptıran Pekkan'ın tadilat için tam 30 milyon TL harcadığı öğrenildi. Üstelik komşu da ünlü şarkıcı çıktı!
Enerjisi ve ışıltısıyla zamanın ötesinde bir yıldız olan Ajda Pekkan uzun süredir tadilatta olan yuvasına sonunda kavuştu.
Mobilyalar ise özel tasarım…
Üstelik komşusu da ünlü şarkıcı Ebru Gündeş!
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
