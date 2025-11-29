Hafsanur Sancaktutan'ın Mehmet Günsür ve Ekip Arkadaşlarıyla 'Ayaklı' Pozu X'te Olay Oldu!
NOW’un iddialı dizilerinden Kıskanmak setinden gelen bir kare sosyal medyayı karıştırdı. Dizinin Mükerrem’i Hafsanur Sancaktutan, rol arkadaşı Mehmet Günsür ve diğer ekip arkadaşlarıyla verdiği pozla gündeme oturdu. Pozdaki rahat ve eğlenceli tavrı dikkat çeken Sancaktutan’ın bir ayağını arkadaşının omzuna koyduğu ve bir elini de başka bir arkadaşının başına yerleştirdiği anlar sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.
İşte o çok konuşulan set karesinin detayları…
NOW’un yeni sezon projeleri arasında öne çıkan Kıskanmak, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle her Salı akşamı izleyiciyi ekran başına topluyor.
Genç oyuncu, rol arkadaşı Mehmet Günsür ve setteki ekip arkadaşlarıyla kamera arkasında verdiği pozla sosyal medyada gündem oldu.
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
