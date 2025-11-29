onedio
Hafsanur Sancaktutan'ın Mehmet Günsür ve Ekip Arkadaşlarıyla 'Ayaklı' Pozu X'te Olay Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
29.11.2025 - 12:51

NOW’un iddialı dizilerinden Kıskanmak setinden gelen bir kare sosyal medyayı karıştırdı. Dizinin Mükerrem’i Hafsanur Sancaktutan, rol arkadaşı Mehmet Günsür ve diğer ekip arkadaşlarıyla verdiği pozla gündeme oturdu. Pozdaki rahat ve eğlenceli tavrı dikkat çeken Sancaktutan’ın bir ayağını arkadaşının omzuna koyduğu ve bir elini de başka bir arkadaşının başına yerleştirdiği anlar sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

 İşte o çok konuşulan set karesinin detayları…

NOW’un yeni sezon projeleri arasında öne çıkan Kıskanmak, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle her Salı akşamı izleyiciyi ekran başına topluyor.

Özgün Namal’ın yıllar sonra ekrana dönüşü, Selahattin Paşalı ve Mehmet Günsür’ün etkileyici performansları diziyi daha ilk bölümlerden itibaren dikkat çekici bir konuma taşımıştı. Dizinin enerjik oyuncularından Hafsanur Sancaktutan da ‘Mükerrem’ karakteriyle ekrana bambaşka bir renk katıyor.

Ancak bu kez gündem dizinin sahneleri değil, Sancaktutan’ın setten paylaşılan samimi kareleri oldu.

Genç oyuncu, rol arkadaşı Mehmet Günsür ve setteki ekip arkadaşlarıyla kamera arkasında verdiği pozla sosyal medyada gündem oldu.

Çekilen karede Sancaktutan’ın bir ayağını arkadaşının omzuna koyması, bir elini de başka bir arkadaşının başına yerleştirmesi kullanıcıların dikkatini çekti.

Bu tuhaf kare kısa sürede yayıldı ve yorum yağdı.

