Zeynep Gülmez, Asena Keskinci'yi Yalanlayan Eski Rol Arkadaşı Evrim Akın'a Tepki Gösterdi

29.11.2025 - 10:50

Asena Keskinci’nin Bez Bebek'teki rol arkadaşı Evrim Akın hakkındaki iddiaları gündemden düşmüyor. Son olarak Akın gözyaşları içinde açıklama yaparak, 'Bu algı operasyonu çok sinirimi bozdu' demişti. Bu kez Alemin Kıralı dizisinde Evrim Akın’la rol arkadaşı olan Zeynep Gülmez Akın'ın bu sözlerine tepki gösterdi. 

İşte o açıklamaları...

Bez Bebek dizisinin setinde yaşananların yıllar sonra ortaya çıkmasıyla Asena Keskinci ve Evrim Akın arasında gerginlik yaşandı.

Keskinci, kendisine sette mobbing uygulandığını iddia etmiş ardından da babasıyla Evrim Akın'ın birlikte olduğunu ifşa etmişti.

Öte yandan 2011’de Alemin Kralı’nda Evrim Akın ile aynı projede yer alan Zeynep Gülmez ise geçtiğimiz günlerde “Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu var… ;) ilahi adalet ya da ettiğini bulma ya da neyse ne işte 🤭” paylaşımıyla göndermede bulunmuştu.

Evrim Akın ise günler sonra sessizliğini bozarak iddiaları yalanladı.

Gözyaşları içinde açıklama yaparak, 'Bu algı operasyonu gerçekten çok sinirimizi bozuyor günlerdir. Oturduğum koltuktan kalkamıyorum, ağlamaktan bitap oldum' dedi. 

Akın'ın bu sözleri üzerine eski rol arkadaşı Zeynep Gülmez tekrar devreye girdi.

Sosyal medyada çektiği video ile Akın'ın açıklamasını yorumladı:

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
