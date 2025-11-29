Asena Keskinci'den Sonra Nez Demir'den de Evrim Akın İfşası Geldi: Yıllar Önce Yaşadıklarını Anlattı!
Bez Bebek oyuncularından Asena Keskin ve Evrim Akın arasındaki krize sosyal medya fenomeni Nez Demir de dahil oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demir, 'Yıllar önce programına katılmıştım. Aynı şeyi bana da yapmıştı. Bende bile travma oluşturmuş olabilir. Tavırları, ukala hareketleri, aşağılayıcı bakışlarıyla beni alaşağı etmişti.' dedi.
İşte detaylar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2007 yılında yayınlanan Bez Bebek dizisinde o dönem çocuk oyuncu olarak rol alan Asena Keskinci yıllar sonra Evrim Akın hakkında şoke eden iddialar ortaya attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu kez sosyal medya fenomeni Nez Demir, Evrim Akın hakkında iddialarda bulundu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın