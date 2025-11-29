Asena Keskinci'den Sonra Nez Demir'den de Evrim Akın İfşası Geldi: Yıllar Önce Yaşadıklarını Anlattı!

Evrim Akın'ın sette yüzüne sigara dumanı üfleyip 'Kanser olacaksın' dediğini ve işten kovdurmaya yönelik tehditlerde bulunduğunu söyleyen Asena Keskinci, 'Sigarayı yüzüme üfleyip 'Kanser olacaksın' diyordu. Yapım ekibi bana 'Onun ağır ilaçları var, idare et' derdi. Bana ayrıca 'Senin annenle baban boşanıyor ya... Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?' ifadelerini kullandı.

İddialara uzun süre sessiz kalan Akın, bir önceki gün ağlayarak basın karşısında iddiaları reddetti.