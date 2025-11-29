onedio
Asena Keskinci'den Sonra Nez Demir'den de Evrim Akın İfşası Geldi: Yıllar Önce Yaşadıklarını Anlattı!

Asena Keskinci'den Sonra Nez Demir'den de Evrim Akın İfşası Geldi: Yıllar Önce Yaşadıklarını Anlattı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
29.11.2025 - 08:40

Bez Bebek oyuncularından Asena Keskin ve Evrim Akın arasındaki krize sosyal medya fenomeni Nez Demir de dahil oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demir, 'Yıllar önce programına katılmıştım. Aynı şeyi bana da yapmıştı. Bende bile travma oluşturmuş olabilir. Tavırları, ukala hareketleri, aşağılayıcı bakışlarıyla beni alaşağı etmişti.' dedi.

İşte detaylar.

2007 yılında yayınlanan Bez Bebek dizisinde o dönem çocuk oyuncu olarak rol alan Asena Keskinci yıllar sonra Evrim Akın hakkında şoke eden iddialar ortaya attı.

Evrim Akın'ın sette yüzüne sigara dumanı üfleyip 'Kanser olacaksın' dediğini ve işten kovdurmaya yönelik tehditlerde bulunduğunu söyleyen Asena Keskinci, 'Sigarayı yüzüme üfleyip 'Kanser olacaksın' diyordu. Yapım ekibi bana 'Onun ağır ilaçları var, idare et' derdi. Bana ayrıca 'Senin annenle baban boşanıyor ya... Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?' ifadelerini kullandı.

İddialara uzun süre sessiz kalan Akın, bir önceki gün ağlayarak basın karşısında iddiaları reddetti.

Açıklamasına burada yer vermiştik:

Bu kez sosyal medya fenomeni Nez Demir, Evrim Akın hakkında iddialarda bulundu.

