Yedi Kocalı Hürmüz Müzikalinden Kovulan Mine Koşan'dan Çağla Şıkel'e Şoke Eden "Tost" Göndermesi!
Yedi Kocalı Hürmüz müzikalinde yaşanan kriz sonrası işine son verilen Mine Koşan açıklamasında “Siz benim meslek hayatımı yok edemezsiniz! Beni ucuzlatmaya çalışıyorsunuz!” sözleriyle yapımcıya sert sözlerle yüklenmişti. Müzikalde yer alan Çağla Şıkel de, 'Ben mesaj attım ona. Geri dönüş olmadı, müsait değildir diye düşündüm. Ben bir yanıt bekleyerek atmadım mesajı.' demişti. Koşan, Şıkel'e 'Çağla tostunu yesin bence, ben de işime bakayım' sözleriyle karşılık verdi.
İşte detaylar!
Yedi Kocalı Hürmüz müzikalinde patlak veren kriz büyümeye devam ediyor.
Mine Koşan yapımcıya "Siz benim meslek hayatımı yok edemezsiniz! Beni ucuzlatmaya çalışıyorsunuz" diyerek isyan etti.
Bu sözlerden yalnızca birkaç saat sonra Mine Koşan’dan bir açıklama geldi ve polemik bir anda alevlendi.
