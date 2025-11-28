Yedi Kocalı Hürmüz Müzikalinden Kovulan Mine Koşan'dan Çağla Şıkel'e Şoke Eden "Tost" Göndermesi!

10 yıl aradan sonra yeniden sahnelenmeye başlayan Yedi Kocalı Hürmüz müzikali, kuliste yaşanan krizle gündemde. Müjdat Gezen’in yönetmenliğindeki müzikalde konuk sanatçı olarak yer alan Mine Koşan’ın işine ani bir telefonla son verilmesi, tartışmaların fitilini ateşledi. Yapım ekibinden ayrıldığını öğrenen Koşan, hem maddi hem manevi olarak mağdur edildiğini belirterek konuyu mahkemeye taşıdı.

Söylentilere göre Koşan, kaside sahnesi için verilen işareti geç duyduğu için birkaç saniyelik gecikmeyle sahneye çıktı. Bu durumun ardından Çağla Şıkel’in “Zamanında sahneye girmedi” şeklinde bir serzenişte bulunduğu konuşuldu. Yaşanan sorunun ardından yapımcıların usta sanatçıya telefon ederek işine son verdiği öne sürüldü.