onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yedi Kocalı Hürmüz Müzikalinden Kovulan Mine Koşan'dan Çağla Şıkel'e Şoke Eden "Tost" Göndermesi!

Yedi Kocalı Hürmüz Müzikalinden Kovulan Mine Koşan'dan Çağla Şıkel'e Şoke Eden "Tost" Göndermesi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.11.2025 - 17:08

Yedi Kocalı Hürmüz müzikalinde yaşanan kriz sonrası işine son verilen Mine Koşan açıklamasında “Siz benim meslek hayatımı yok edemezsiniz! Beni ucuzlatmaya çalışıyorsunuz!” sözleriyle yapımcıya sert sözlerle yüklenmişti. Müzikalde yer alan Çağla Şıkel de, 'Ben mesaj attım ona. Geri dönüş olmadı, müsait değildir diye düşündüm. Ben bir yanıt bekleyerek atmadım mesajı.' demişti. Koşan, Şıkel'e 'Çağla tostunu yesin bence, ben de işime bakayım' sözleriyle karşılık verdi.

İşte detaylar!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yedi Kocalı Hürmüz müzikalinde patlak veren kriz büyümeye devam ediyor.

Yedi Kocalı Hürmüz müzikalinde patlak veren kriz büyümeye devam ediyor.

10 yıl aradan sonra yeniden sahnelenmeye başlayan Yedi Kocalı Hürmüz müzikali, kuliste yaşanan krizle gündemde. Müjdat Gezen’in yönetmenliğindeki müzikalde konuk sanatçı olarak yer alan Mine Koşan’ın işine ani bir telefonla son verilmesi, tartışmaların fitilini ateşledi. Yapım ekibinden ayrıldığını öğrenen Koşan, hem maddi hem manevi olarak mağdur edildiğini belirterek konuyu mahkemeye taşıdı.

Söylentilere göre Koşan, kaside sahnesi için verilen işareti geç duyduğu için birkaç saniyelik gecikmeyle sahneye çıktı. Bu durumun ardından Çağla Şıkel’in “Zamanında sahneye girmedi” şeklinde bir serzenişte bulunduğu konuşuldu. Yaşanan sorunun ardından yapımcıların usta sanatçıya telefon ederek işine son verdiği öne sürüldü.

Mine Koşan yapımcıya "Siz benim meslek hayatımı yok edemezsiniz! Beni ucuzlatmaya çalışıyorsunuz" diyerek isyan etti.

Mine Koşan yapımcıya "Siz benim meslek hayatımı yok edemezsiniz! Beni ucuzlatmaya çalışıyorsunuz" diyerek isyan etti.

Tüm gözler tartışmanın diğer tarafı olan Çağla Şıkel’e çevrilmişken, ünlü sunucu sessizliğini bozdu. Şıkel, 'Mine Hanım çok değerli bir sanatçı. Aramızda saygısızlık olmaz. Ben kendisine güzel bir mesaj attım ama dönüş yapamadı, mutlaka meşguldür.' dedi.

Açıklamasının tamamına burada yer vermiştik:

Bu sözlerden yalnızca birkaç saat sonra Mine Koşan’dan bir açıklama geldi ve polemik bir anda alevlendi.

Bu sözlerden yalnızca birkaç saat sonra Mine Koşan’dan bir açıklama geldi ve polemik bir anda alevlendi.

Sanatçı, Şıkel’e göndermede bulunarak, 'Çağla tostunu yesin bence, ben de işime bakayım.' ifadeleriyle tartışmayı bambaşka bir noktaya taşıdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın