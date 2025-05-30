Yıl 2002, Yer Kıbrıs: Şenol İpek ve Çağla Şıkel Arasındaki Efsane "Tost" Mesajının Perde Arkasını Anlatıyoruz!

O yıllarda evli olan İpek, Çağla Şıkel ile birlikte Kıbrıs’ta düzenlenen “Yılın Mankenleri” ödül töreni için aynı otelde bulunuyordu. Çağla Şıkel Şenol İpek'e 'Tostumu yedim seni bekliyorum.' diye bir mesaj atıyor. Bu mesaj duyulunca da ortalık karışıyor.

Şenol İpek, yıllar sonra bu çok konuşulan olayı katıldığı bir televizyon programında tüm detaylarıyla anlattı. O dönemde yaşadıklarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Odaya gitme, odaya davet etme gibi bir şey yok. Hep beraber Kıbrıs’a yılın mankeni ödüllerini almaya gitmiştik. Aşağıda bekliyorduk, onlar üst taraftaydı. ‘Geliyor musunuz, gelmiyor musunuz? Ben tostumu yiyip odaya döneceğim…‘ gibi bir mesaj. Olay bu. Ondan sonra orada başka bir gerginlik oluyor, bununla birleşiyor. 45 gün sonra ortaya çıkıyor zaten. 1-2 gün sonra olan bir şey değil.”