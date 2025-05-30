Yıl 2002, Yer Kıbrıs: Şenol İpek ve Çağla Şıkel Arasındaki Efsane "Tost" Mesajının Perde Arkasını Anlatıyoruz!
2000’lerin başında magazin dünyasında fırtınalar estiren bir SMS vardı: “Tostumu yedim, bekliyorum.” Bu kısa ama etkili mesaj, yıllar boyunca gündemden düşmedi. Olayın kahramanları ise dönemin gözde isimleri Çağla Şıkel ve Şenol İpek’ti. O yılların çalkantılı magazin atmosferinde olaylar büyüdü, anlatılanlar dallandı budaklandı. Şenol İpek yıllar sonra bu olayın perde arkasını tüm samimiyetiyle anlattı. Peki, gerçekten ne olmuştu?
Gelin birlikte bakalım.
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Magazin tarihinin en tartışmalı SMS’i: Olay nereden başladı?
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Olayın merkezindeki isimlerden biri, Türkiye’nin en başarılı modellerinden biri olarak tanınan Çağla Şıkel’di.
Mesajın diğer ucundaki isim ise mankenlik ve modellik kariyerinin yanı sıra, ekranlarda da boy gösteren Şenol İpek’ti.
Şenol İpek’e göre asıl sorun, bu basit mesajın yanlış kişilere ulaşmasıyla başlıyor.
Olayın yıllar sonra bile gündeme gelmesi, ikinci evliliğini yaptığı Bircan Bali’yi de zaman zaman rahatsız etti.
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Peki Çağla Şıkel ne dedi?
O dönem sansasyon yaratan o mesajın uzun süre konuşulduğunu anlatan Şenol İpek, sözlerine şöyle devam etti:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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