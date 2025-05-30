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Yıl 2002, Yer Kıbrıs: Şenol İpek ve Çağla Şıkel Arasındaki Efsane "Tost" Mesajının Perde Arkasını Anlatıyoruz!

Yıl 2002, Yer Kıbrıs: Şenol İpek ve Çağla Şıkel Arasındaki Efsane "Tost" Mesajının Perde Arkasını Anlatıyoruz!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
30.05.2025 - 15:08

2000’lerin başında magazin dünyasında fırtınalar estiren bir SMS vardı: “Tostumu yedim, bekliyorum.” Bu kısa ama etkili mesaj, yıllar boyunca gündemden düşmedi. Olayın kahramanları ise dönemin gözde isimleri Çağla Şıkel ve Şenol İpek’ti. O yılların çalkantılı magazin atmosferinde olaylar büyüdü, anlatılanlar dallandı budaklandı. Şenol İpek yıllar sonra bu olayın perde arkasını tüm samimiyetiyle anlattı. Peki, gerçekten ne olmuştu? 

Gelin birlikte bakalım.

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Magazin tarihinin en tartışmalı SMS’i: Olay nereden başladı?

Magazin tarihinin en tartışmalı SMS’i: Olay nereden başladı?

2000’li yılların başında magazin dünyası adeta alev alevdi. Ünlü isimlerin her adımı, her bakışı gündem olur, kulaktan kulağa yayılan dedikodularla olaylar bambaşka noktalara evrilirdi. İşte bu dönemde, Türk magazin tarihinin belki de en çok konuşulan olaylarından biri yaşandı: “Tostumu yedim, bekliyorum.” mesajı.

Olayın merkezindeki isimlerden biri, Türkiye’nin en başarılı modellerinden biri olarak tanınan Çağla Şıkel’di.

Olayın merkezindeki isimlerden biri, Türkiye’nin en başarılı modellerinden biri olarak tanınan Çağla Şıkel’di.

1997 yılında Elite Model Look yarışmasında Türkiye birincisi olduktan sonra adını duyuran Şıkel, ardından hem mankenlik hem de televizyon kariyerinde hızlı bir çıkış yakaladı. Duru güzelliği ve efendi tavırlarıyla halkın sevgisini kazanan Şıkel, o dönemde magazin sayfalarının da vazgeçilmez ismiydi.

Mesajın diğer ucundaki isim ise mankenlik ve modellik kariyerinin yanı sıra, ekranlarda da boy gösteren Şenol İpek’ti.

Mesajın diğer ucundaki isim ise mankenlik ve modellik kariyerinin yanı sıra, ekranlarda da boy gösteren Şenol İpek’ti.

O yıllarda evli olan İpek, Çağla Şıkel ile birlikte Kıbrıs’ta düzenlenen “Yılın Mankenleri” ödül töreni için aynı otelde bulunuyordu. Çağla Şıkel Şenol İpek'e 'Tostumu yedim seni bekliyorum.' diye bir mesaj atıyor. Bu mesaj duyulunca da ortalık karışıyor.

Şenol İpek, yıllar sonra bu çok konuşulan olayı katıldığı bir televizyon programında tüm detaylarıyla anlattı. O dönemde yaşadıklarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Odaya gitme, odaya davet etme gibi bir şey yok. Hep beraber Kıbrıs’a yılın mankeni ödüllerini almaya gitmiştik. Aşağıda bekliyorduk, onlar üst taraftaydı. ‘Geliyor musunuz, gelmiyor musunuz? Ben tostumu yiyip odaya döneceğim…‘ gibi bir mesaj. Olay bu. Ondan sonra orada başka bir gerginlik oluyor, bununla birleşiyor. 45 gün sonra ortaya çıkıyor zaten. 1-2 gün sonra olan bir şey değil.”

Şenol İpek’e göre asıl sorun, bu basit mesajın yanlış kişilere ulaşmasıyla başlıyor.

Şenol İpek’e göre asıl sorun, bu basit mesajın yanlış kişilere ulaşmasıyla başlıyor.

O dönemde Çağla Şıkel’e karşı mesafeli olan bazı mankenlerin bu olayı çarpıtarak magazin muhabirlerine aktardığı iddia ediliyor. Hatta, İpek bu olayın kariyerine ciddi zararlar verdiğini, uzun süre iş alamadığını ve büyük bir psikolojik çöküş yaşadığını söylüyor:

“Ben 5 ay utancımdan hiç dışarı çıkmadım. Bana zararı çok oldu. Bu olay tanınırlık anlamında çok etkili oldu ama ben iş anlamında çok kayıplar yaşadım. Evde olduğum süreçte madde bağımlılığım olmadı ama alkol alıyordum Magazinde kriz yönetme olayı var ya, yönetemedik. Büyüklerimiz de yönetemedi. Bana işler geliyordu ben insanlara 'Ben odadan çıkamıyorum' diyordum. Etiler'de çok sevdiğim bir mekan vardı oraya gidemiyordum, insanlar beni görünce gülüyorlardı. Bana yazdığı mesajlarda asla art niyet yoktu.”

Olayın yıllar sonra bile gündeme gelmesi, ikinci evliliğini yaptığı Bircan Bali’yi de zaman zaman rahatsız etti.

Olayın yıllar sonra bile gündeme gelmesi, ikinci evliliğini yaptığı Bircan Bali’yi de zaman zaman rahatsız etti.

O dönem evli olduğu Yüksel Ak ile bu SMS olayı nedeniyle boşanan ve kötü günler geçiren Şenol İpek, daha sonra şimdilerde magazin yorumlarıyla gündeme gelen Bircan Bali ile evlenmişti. Bir programda kendisine “Tostumu yedim” şakası yapan arkadaşı Arto’ya sert bir dille karşılık veren Bali, “Bu şakayı da bana yapman... Salak. Yürü git Allah aşkına... İstemiyorum tost, hiç ağzının ayarı yok ya sen bir sussana ben konuşurken” diyerek yayında tepkisini açıkça dile getirmişti.

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Peki Çağla Şıkel ne dedi?

Peki Çağla Şıkel ne dedi?

Olay sonrası uzun yıllar boyunca sessiz kalan Çağla Şıkel, herhangi bir açıklama yapmadı. Bu olayın ardından Şenol İpek’le yolları da tamamen ayrıldı. Ancak Şenol İpek, geçtiğimiz yıllarda bir organizasyonda Şıkel’le yeniden bir araya geldiklerini ve çocuklarını gördüğünü dile getirdi:

“Çağla çok değerli bir arkadaşım. Uzun yıllar biz birbirimizle hiç görüşmedik. Yıllarca yan yana gelemedik. Geçtiğimiz sene yan yana geldik. Çocuklarını gördüm. Çağla neredeyse benim çocukluk arkadaşım… Magazinde kriz yönetme olayı var ya, yönetemedik. Büyüklerimiz de yönetemedi.”

O dönem sansasyon yaratan o mesajın uzun süre konuşulduğunu anlatan Şenol İpek, sözlerine şöyle devam etti:

O dönem sansasyon yaratan o mesajın uzun süre konuşulduğunu anlatan Şenol İpek, sözlerine şöyle devam etti:

'Mesaj olayı evliliğimin bitmesine etken oldu. Kimsenin kabahatinin olmadığı bir konuydu fakat dönemin en popüler magazin malzemesiydik. Hayatımda hiç pişmanlığım ve keşkelerim olmadı. Bazı şeyler kaderdir ve önüne geçemezsin. Ben iyi şeyler yapmaya çalışırken zarar gördüm Bu olayın ana haber 23 dakika, magazin 73 dakikada geçmişi var. İnsanlar bu olayı dizi film gibi haftalarca izledi. Çağla'yla okuldan arkadaştık ve beğenirdim. O dönemde aramızda bir şey yoktu.' dedi.

Katıldığı bir programda da sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nun 'Yediğin tostlardan pişman mısın?' sorusu üzerine 'Yok, bedelini en ağır ödediğim yiyecek oldu.' yanıtını verdi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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