onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Cengiz İmren'den Yıllar Sonra Gelen İtiraf: Ebru Gündeş'in Seslendirdiği O Meşhur Şarkıyı Bakın Kime Yazmış!

Cengiz İmren'den Yıllar Sonra Gelen İtiraf: Ebru Gündeş'in Seslendirdiği O Meşhur Şarkıyı Bakın Kime Yazmış!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
30.05.2025 - 12:47

Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı’nın sunduğu Gel Konuşalım programına katılan Cengiz İmren, Seren Serengil hakkında yıllar sonra çok konuşulacak bir itirafta bulundu. Programda Ece Erken’in “Seren Serengil’e şarkı yazdın mı?” sorusuna İmren’in cevabı izleyenleri şaşkına çevirdi. Meğer hepimizin yıllardır severek dinlediği ve Ebru Gündeş'in seslendirdiği “Bir Gün Aşklar Biter” şarkısı Seren Serengil için yazılmış. Serengil’in bir sözüyle şarkının sözlerini değiştirdiğini de söyleyen İmren, “Sanki o an içine doğmuştu” dedi. 

İşte yıllar sonra gelen itirafın tüm detayları…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2000’li yılların en çok konuşulan çiftlerinden biriydi onlar…

2000’li yılların en çok konuşulan çiftlerinden biriydi onlar…

Seren Serengil ve Cengiz İmren, fırtınalı aşklarıyla bir döneme damga vurdu. 2002 yılında nikah masasına oturan çiftin evliliği, magazin manşetlerinden hiç düşmemişti. Ancak bu evlilik aşkın değil, şartların bir sonucu olarak başlamıştı. Serengil yıllar sonra katıldığı bir programda “En çok Cengiz’i sevdim” demiş, “O cezaevindeyken beni görebilsin diye evlendik. Hatta onun görmesi için TV programı bile yaptım” demişti.

Cengiz İmren ise yaptığı açıklamada bu sözlere karşılık vererek, “Seren benim için çok değerlidir. Çok vefalı bir kadındır. O zamanlar gerçekten elinden gelen her şeyi yaptı” demişti.

Cengiz İmren, yıllar sonra TV8’de yayınlanan Gel Konuşalım programına konuk oldu ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Cengiz İmren, yıllar sonra TV8’de yayınlanan Gel Konuşalım programına konuk oldu ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ece Erken’in “Seren Serengil’e özel bir şarkı yazdın mı?” sorusu üzerine ilk başta gülümseyen İmren, ardından içten bir itirafta bulundu.

“Bir gün oturuyorduk Seren’le. Bende bir melodi vardı ama sözler farklıydı. Seren ‘Bu sözleri değiştir’ dedi. Sanki içine doğmuştu o an. Sonra o melodiye ‘Bir Gün Aşklar Biter’ sözlerini yazdım.”

İmren’in bu sözleri stüdyoda herkesi şok ettii. “Allah önce bana melodiyi veriyor” diyen İmren, hiçbir müzik aleti çalmadığını ama her notasını içinden hissederek yazdığını anlattı. “Alaylıyım ama mekteplere öneri verecek kadar da kendimce bilgiliyim” diyerek iddialı bir açıklama da ekledi.

Bu samimi ve şaşırtıcı açıklama sosyal medyada kısa sürede yayılırken Serengil cephesinden bu itirafa nasıl bir yanıt geleceği ise merak konusu.

İşte o anlar:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın