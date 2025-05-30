Cengiz İmren'den Yıllar Sonra Gelen İtiraf: Ebru Gündeş'in Seslendirdiği O Meşhur Şarkıyı Bakın Kime Yazmış!

Seren Serengil ve Cengiz İmren, fırtınalı aşklarıyla bir döneme damga vurdu. 2002 yılında nikah masasına oturan çiftin evliliği, magazin manşetlerinden hiç düşmemişti. Ancak bu evlilik aşkın değil, şartların bir sonucu olarak başlamıştı. Serengil yıllar sonra katıldığı bir programda “En çok Cengiz’i sevdim” demiş, “O cezaevindeyken beni görebilsin diye evlendik. Hatta onun görmesi için TV programı bile yaptım” demişti.

Cengiz İmren ise yaptığı açıklamada bu sözlere karşılık vererek, “Seren benim için çok değerlidir. Çok vefalı bir kadındır. O zamanlar gerçekten elinden gelen her şeyi yaptı” demişti.