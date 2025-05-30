Cengiz İmren'den Yıllar Sonra Gelen İtiraf: Ebru Gündeş'in Seslendirdiği O Meşhur Şarkıyı Bakın Kime Yazmış!
Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı’nın sunduğu Gel Konuşalım programına katılan Cengiz İmren, Seren Serengil hakkında yıllar sonra çok konuşulacak bir itirafta bulundu. Programda Ece Erken’in “Seren Serengil’e şarkı yazdın mı?” sorusuna İmren’in cevabı izleyenleri şaşkına çevirdi. Meğer hepimizin yıllardır severek dinlediği ve Ebru Gündeş'in seslendirdiği “Bir Gün Aşklar Biter” şarkısı Seren Serengil için yazılmış. Serengil’in bir sözüyle şarkının sözlerini değiştirdiğini de söyleyen İmren, “Sanki o an içine doğmuştu” dedi.
İşte yıllar sonra gelen itirafın tüm detayları…
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2000’li yılların en çok konuşulan çiftlerinden biriydi onlar…
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Cengiz İmren, yıllar sonra TV8’de yayınlanan Gel Konuşalım programına konuk oldu ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İşte o anlar:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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