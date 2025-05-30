Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Ahmet Mekin'e "Öldü" Şoku: Torunu Gerçeği Açıkladı!
Kaynak: https://www.haberturk.com/ahmet-mekin...
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Ahmet Mekin’in hayatını kaybettiği iddiası sosyal medyayı karıştırdı. Lale Belkıs’ın yaptığı paylaşımla alevlenen söylentilere torunu Mekin Sezer’den sert yalanlama geldi. Habertürk'ten yer alan habere göre; 93 yaşındaki Ahmet Mekin’in geçtiğimiz günlerde yaşadığı kazadan sonra sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. “Ahmet ağabeyle konuştum, gayet sağlıklı” diyen Talat Bulut da söylentilere noktayı koydu.
İşte detaylar.
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Yeşilçam’ın efsane filmlerinden “Selvi Boylum Al Yazmalım”ı izlemişsinizdir mutlaka…
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Fakat asıl karmaşa, Yeşilçam’ın bir başka usta ismi Lale Belkıs’ın paylaşımıyla başladı.
Kısa süre sonra ise gerçek ortaya çıktı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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