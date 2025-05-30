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Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Ahmet Mekin'e "Öldü" Şoku: Torunu Gerçeği Açıkladı!

Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Ahmet Mekin'e "Öldü" Şoku: Torunu Gerçeği Açıkladı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
30.05.2025 - 10:16

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Ahmet Mekin’in hayatını kaybettiği iddiası sosyal medyayı karıştırdı. Lale Belkıs’ın yaptığı paylaşımla alevlenen söylentilere torunu Mekin Sezer’den sert yalanlama geldi. Habertürk'ten yer alan habere göre; 93 yaşındaki Ahmet Mekin’in geçtiğimiz günlerde yaşadığı kazadan sonra sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. “Ahmet ağabeyle konuştum, gayet sağlıklı” diyen Talat Bulut da söylentilere noktayı koydu. 

İşte detaylar.

Kaynak: https://www.haberturk.com/ahmet-mekin...
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Yeşilçam’ın efsane filmlerinden “Selvi Boylum Al Yazmalım”ı izlemişsinizdir mutlaka…

Yeşilçam’ın efsane filmlerinden “Selvi Boylum Al Yazmalım”ı izlemişsinizdir mutlaka…

Cengiz Aytmatov’un aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan ve hala etkisini ilk günkü gibi sürdüren bu klasik filmde, Türkan Şoray’ın canlandırdığı Asya karakteri, finalde Cemşit’i yani Ahmet Mekin’i seçmişti. O unutulmaz sahneyle hafızalara kazınan Cemşit karakterine hayat veren usta oyuncu Ahmet Mekin, bugün 93 yaşında ve Balıkesir’in Erdek ilçesinde sakin bir yaşam sürüyor.

Ancak geçtiğimiz günlerde yaşadığı talihsiz bir kaza, bir anda Ahmet Mekin’in adını yeniden gündeme taşıdı. Yürüyüş yaptığı sırada koşan bir çocuğun çarpması sonucu yere düşen sanatçının kalça kemiği kırıldı. Hemen Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ve başarılı bir ameliyat geçirdi. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Aile yakını Devrim Korkmaz, “Dedemiz Ahmet Mekin görünmez bir kaza sonucu düşüp kalça kemiğini kırdı. Genel durumu iyi, hastaneye yatışı yapılacak. Arayan soran tüm dostlara teşekkür ederiz” açıklamasını yaptı.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Fakat asıl karmaşa, Yeşilçam’ın bir başka usta ismi Lale Belkıs’ın paylaşımıyla başladı.

Fakat asıl karmaşa, Yeşilçam’ın bir başka usta ismi Lale Belkıs’ın paylaşımıyla başladı.

Belkıs, sosyal medya hesabından “Ahmet Mekin… Az kaldık. Başımız sağ olsun. Çok üzgünüm. Beraber onur ödüllerimizi almıştık. Saygın, usta bir sanatçıydı. Mekânı cennet, huzur içinde uyusun…” ifadelerini içeren bir paylaşım yaptı.

Bu paylaşım, Ahmet Mekin’in hayatını kaybettiği yönünde bir algı oluşturdu ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kısa süre sonra ise gerçek ortaya çıktı.

Kısa süre sonra ise gerçek ortaya çıktı.

Habertürk’e konuşan Ahmet Mekin’in torunu Mekin Sezer, dedesinin sağlığının yerinde olduğunu ve vefat haberlerinin asılsız olduğunu açıkladı. Sezer’in bu açıklamasıyla birlikte Lale Belkıs da paylaşımını kaldırdı.

Tartışmalara son noktayı ise bir başka isim, Talat Bulut koydu. Bulut, “Ahmet ağabeyle şimdi konuştum. Gayet sağlıklı” diyerek söylentilerin önünü tamamen kesti.

Usta oyuncuya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz, daha uzun yıllar sağlıkla yaşasın…

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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