Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Ahmet Mekin'e "Öldü" Şoku: Torunu Gerçeği Açıkladı!

Cengiz Aytmatov’un aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan ve hala etkisini ilk günkü gibi sürdüren bu klasik filmde, Türkan Şoray’ın canlandırdığı Asya karakteri, finalde Cemşit’i yani Ahmet Mekin’i seçmişti. O unutulmaz sahneyle hafızalara kazınan Cemşit karakterine hayat veren usta oyuncu Ahmet Mekin, bugün 93 yaşında ve Balıkesir’in Erdek ilçesinde sakin bir yaşam sürüyor.

Ancak geçtiğimiz günlerde yaşadığı talihsiz bir kaza, bir anda Ahmet Mekin’in adını yeniden gündeme taşıdı. Yürüyüş yaptığı sırada koşan bir çocuğun çarpması sonucu yere düşen sanatçının kalça kemiği kırıldı. Hemen Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ve başarılı bir ameliyat geçirdi. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Aile yakını Devrim Korkmaz, “Dedemiz Ahmet Mekin görünmez bir kaza sonucu düşüp kalça kemiğini kırdı. Genel durumu iyi, hastaneye yatışı yapılacak. Arayan soran tüm dostlara teşekkür ederiz” açıklamasını yaptı.