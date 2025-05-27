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8 Ayda 25 Kilodan Kurtulan 3 Çocuk Annesi Bergüzar Korel Yaz Sezonunu Açtı!

8 Ayda 25 Kilodan Kurtulan 3 Çocuk Annesi Bergüzar Korel Yaz Sezonunu Açtı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
27.05.2025 - 16:46

Ünlüler yaz sezonunu açtı, bikinili pozlar peş peşe gelmeye başladı! 8 ayda verdiği 25 kiloyla sık sık gündem olan üç çocuk annesi Bergüzar Korel, sosyal medyadan bikinili pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Sıkı diyet ve disiplinli sporla verdiği kilolarla beğeni toplayan Korel, pembe bikinisiyle verdiği son pozla yine dikkatleri üzerine çekti. Kariyerindeki başarıları kadar özel hayatıyla da ilgi çeken oyuncunun tatil paylaşımı sosyal medyayı salladı.

İşte detaylar.

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2006 yılında yayınlanan ‘Binbir Gece’ dizisinde canlandırdığı Şehrazat karakteriyle yıldızı parlayan Bergüzar Korel'i tanımayanınız yoktur.

2006 yılında yayınlanan ‘Binbir Gece’ dizisinde canlandırdığı Şehrazat karakteriyle yıldızı parlayan Bergüzar Korel'i tanımayanınız yoktur.

Dizideki rol arkadaşı Halit Ergenç ile sette başlayan aşkı kısa sürede evliliğe dönüştü. Çift, 2009 yılında nikah masasına oturdu. Bu evlilikten üç çocukları oldu: Ali, Han ve Leyla.

Özel hayatını her zaman gözlerden uzak tutmaya çalışan Korel, sosyal medyada ise oldukça aktif. Özellikle son dönemde fit görüntüsüyle sık sık adından söz ettiren oyuncu, 8 ayda tam 25 kilo vererek büyük bir değişime imza attı.

Estetik operasyonlara yönelmek yerine tamamen spor ve sağlıklı beslenmeyle forma giren Korel, bu süreçte hayatından süt ürünlerini, şekeri ve glüteni çıkardı.

Estetik operasyonlara yönelmek yerine tamamen spor ve sağlıklı beslenmeyle forma giren Korel, bu süreçte hayatından süt ürünlerini, şekeri ve glüteni çıkardı.

Her gün 2 saat yürüyüş ve 1 saat yüzme yaparak vücudunu şekle soktu. Ayrıca alkali su tükettiğini ve bu alışkanlığını yıllardır sürdürdüğünü de söylemişti. 

Takipçileriyle paylaştığı gönderilerde sağlıklı tarifler öneren ve zayıflama sürecini açıkça anlatan Korel, diyetisyen kontrolünde ilerleyerek hem sağlık hem form açısından örnek bir süreç yaşadı.

Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte ünlü isimlerden peş peşe bikinili pozlar gelirken, Korel de bu akıma katıldı.

Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte ünlü isimlerden peş peşe bikinili pozlar gelirken, Korel de bu akıma katıldı.

Geçtiğimiz günlerde paylaştığı bikinili pozun ardından şimdi de pembe bikinisiyle poz veren Korel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda fit halini bir kez daha gözler önüne serdi.

Üç çocuk annesi olmasına rağmen yıllara meydan okuyan fiziğiyle dikkat çeken oyuncu, hem güzelliğiyle hem de istikrarıyla beğeni topladı.

Üç çocuk annesi olmasına rağmen yıllara meydan okuyan fiziğiyle dikkat çeken oyuncu, hem güzelliğiyle hem de istikrarıyla beğeni topladı.

Görünen o ki Korel, bu yaz da hem ekranlarda hem de Instagram’da en çok konuşulan isimlerden biri olmaya devam edecek!

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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