8 Ayda 25 Kilodan Kurtulan 3 Çocuk Annesi Bergüzar Korel Yaz Sezonunu Açtı!

Her gün 2 saat yürüyüş ve 1 saat yüzme yaparak vücudunu şekle soktu. Ayrıca alkali su tükettiğini ve bu alışkanlığını yıllardır sürdürdüğünü de söylemişti.

Takipçileriyle paylaştığı gönderilerde sağlıklı tarifler öneren ve zayıflama sürecini açıkça anlatan Korel, diyetisyen kontrolünde ilerleyerek hem sağlık hem form açısından örnek bir süreç yaşadı.