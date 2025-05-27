8 Ayda 25 Kilodan Kurtulan 3 Çocuk Annesi Bergüzar Korel Yaz Sezonunu Açtı!
Ünlüler yaz sezonunu açtı, bikinili pozlar peş peşe gelmeye başladı! 8 ayda verdiği 25 kiloyla sık sık gündem olan üç çocuk annesi Bergüzar Korel, sosyal medyadan bikinili pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Sıkı diyet ve disiplinli sporla verdiği kilolarla beğeni toplayan Korel, pembe bikinisiyle verdiği son pozla yine dikkatleri üzerine çekti. Kariyerindeki başarıları kadar özel hayatıyla da ilgi çeken oyuncunun tatil paylaşımı sosyal medyayı salladı.
İşte detaylar.
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2006 yılında yayınlanan ‘Binbir Gece’ dizisinde canlandırdığı Şehrazat karakteriyle yıldızı parlayan Bergüzar Korel'i tanımayanınız yoktur.
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Estetik operasyonlara yönelmek yerine tamamen spor ve sağlıklı beslenmeyle forma giren Korel, bu süreçte hayatından süt ürünlerini, şekeri ve glüteni çıkardı.
Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte ünlü isimlerden peş peşe bikinili pozlar gelirken, Korel de bu akıma katıldı.
Üç çocuk annesi olmasına rağmen yıllara meydan okuyan fiziğiyle dikkat çeken oyuncu, hem güzelliğiyle hem de istikrarıyla beğeni topladı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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