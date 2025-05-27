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Mehmet Ali Erbil'in 29 Yıllık Nafaka Sitemine Nergis Kumbasar'dan "Canı Çok Acır" Resti!

Mehmet Ali Erbil'in 29 Yıllık Nafaka Sitemine Nergis Kumbasar'dan "Canı Çok Acır" Resti!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
27.05.2025 - 11:58

Geçtiğimiz günlerde 29 yıldır nafaka ödediğini söyleyerek isyan eden Mehmet Ali Erbil’e, eski eşi Nergis Kumbasar’dan tokat gibi cevap geldi. “Ben istersem canı çok acır” diyerek açık açık rest çeken oyuncu, mahkeme kararına vurgu yaptı. Kumbasar, “O beni iyi bilir” diyerek adeta gözdağı verdi. Uzun süredir polemiklerden uzak duran güzel oyuncunun bu çıkışı sosyal medyada gündem oldu.

İşte detaylar.

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Mehmet Ali Erbil, hem sunuculuğu hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen bir isim.

Mehmet Ali Erbil, hem sunuculuğu hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen bir isim.

Uzun yıllara yayılan kariyerinde sayısız projeye imza atan Erbil, özellikle 90’lı ve 2000’li yıllarda ekranların en çok izlenen yüzlerinden biriydi. Ancak sadece ekran performansı değil, özel hayatı da en az iş hayatı kadar konuşuldu.

Erbil’in hayatında tam beş evlilik var. İlk olarak 1980 yılında Muhsine Kamiloğlu ile evlenen Erbil’in bu evlilikten Sezin adında bir kızı oldu. Boşandılar ama tekrar denediler; ikinci seferde de yürümeyince yollarını tamamen ayırdılar. Ardından 1989’da Nergis Kumbasar ile nikâh masasına oturdu. Bu evlilikten de kızı Yasmin dünyaya geldi. Ancak bu ilişki de sadece 7 yıl sürdü.

Dördüncü eşi Sedef Altuntaş’la evliliği ise 1.5 yıl sürdü.

Dördüncü eşi Sedef Altuntaş’la evliliği ise 1.5 yıl sürdü.

Beşinci ve son evliliği ise Tuğba Coşkun’laydı. 2005’te başlayan bu evlilikten oğlu Ali Sadi doğdu, ancak bu birliktelik de 2011’de sona erdi. Boşanmaların ardından ise yıllardır süren bir nafaka meselesi var. Geçtiğimiz günlerde Erbil, “29 yıldır nafaka ödüyorum. Dünyada örneği yoktur” diyerek bu duruma isyan etmişti.

Bu açıklama, doğal olarak gözleri eski eşlere çevirdi. En merak edilense, yıllardır sessizliğini koruyan Nergis Kumbasar’dan bir cevap gelip gelmeyeceğiydi. Ve beklenen oldu!

Bir tiyatro oyunu çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan 62 yaşındaki Nergis Kumbasar, oldukça net konuştu.

Bir tiyatro oyunu çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan 62 yaşındaki Nergis Kumbasar, oldukça net konuştu.

Ünlü oyuncuya Erbil’in nafaka açıklaması hatırlatılınca cevap sert oldu:

“Her kadın evleniyor, boşanıyor ve nafaka alıyor. Bu her kadının hakkıdır. O beni çok iyi bilir. Ben istersem mahkeme kararıyla gerçek almam gerekeni alırım, çok canı acır. Şu an zaten yeterince anlayışlıyım. Bundan sonra pek fazla konuşmaz.”

Uzun süre polemiklerden uzak duran güzel oyuncunun bu net tavrı sosyal medyada da gündem oldu.

Nergis Kumbasar’ın bu çıkışından sonra Mehmet Ali Erbil’in ne yanıt vereceği ise şimdiden merak konusu. Gözler şimdi ünlü şovmende…

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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