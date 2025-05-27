Mehmet Ali Erbil'in 29 Yıllık Nafaka Sitemine Nergis Kumbasar'dan "Canı Çok Acır" Resti!
Geçtiğimiz günlerde 29 yıldır nafaka ödediğini söyleyerek isyan eden Mehmet Ali Erbil’e, eski eşi Nergis Kumbasar’dan tokat gibi cevap geldi. “Ben istersem canı çok acır” diyerek açık açık rest çeken oyuncu, mahkeme kararına vurgu yaptı. Kumbasar, “O beni iyi bilir” diyerek adeta gözdağı verdi. Uzun süredir polemiklerden uzak duran güzel oyuncunun bu çıkışı sosyal medyada gündem oldu.
İşte detaylar.
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Mehmet Ali Erbil, hem sunuculuğu hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen bir isim.
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Dördüncü eşi Sedef Altuntaş’la evliliği ise 1.5 yıl sürdü.
Bir tiyatro oyunu çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan 62 yaşındaki Nergis Kumbasar, oldukça net konuştu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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