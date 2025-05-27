Mehmet Ali Erbil'in 29 Yıllık Nafaka Sitemine Nergis Kumbasar'dan "Canı Çok Acır" Resti!

Uzun yıllara yayılan kariyerinde sayısız projeye imza atan Erbil, özellikle 90’lı ve 2000’li yıllarda ekranların en çok izlenen yüzlerinden biriydi. Ancak sadece ekran performansı değil, özel hayatı da en az iş hayatı kadar konuşuldu.

Erbil’in hayatında tam beş evlilik var. İlk olarak 1980 yılında Muhsine Kamiloğlu ile evlenen Erbil’in bu evlilikten Sezin adında bir kızı oldu. Boşandılar ama tekrar denediler; ikinci seferde de yürümeyince yollarını tamamen ayırdılar. Ardından 1989’da Nergis Kumbasar ile nikâh masasına oturdu. Bu evlilikten de kızı Yasmin dünyaya geldi. Ancak bu ilişki de sadece 7 yıl sürdü.