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Her Şey Bir Emojiyle Başlamış: Uzak Şehir'in Demir'i Ferit Kaya Eşi ile Tanışma Hikayesini İlk Kez Anlattı!

Her Şey Bir Emojiyle Başlamış: Uzak Şehir'in Demir'i Ferit Kaya Eşi ile Tanışma Hikayesini İlk Kez Anlattı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
27.05.2025 - 10:08

Uzak Şehir dizisindeki sert karakteriyle zaman zaman sinirlendirse de, Ferit Kaya gerçek hayattaki sempatik tavırlarıyla gönülleri fethediyor. Geçtiğimiz haftalarda hayatını Yasemin Ceren ile birleştiren başarılı oyuncu, tanışma hikayesini ilk kez anlattı. Meğer her şey bir emojiyle başlamış! 

İşte Ferit Kaya’nın oyunculuk kariyerinden özel hayatına, babasına duyduğu özlemden “kötü adam” olarak sevilmenin sırrına kadar merak edilen tüm detaylar…

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Rol aldığı projelerle her daim dikkat çeken Ferit Kaya, son olarak Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı karakterle adından söz ettirdi.

Rol aldığı projelerle her daim dikkat çeken Ferit Kaya, son olarak Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı karakterle adından söz ettirdi.

Seyirciyi kimi zaman öfkelendiren, kimi zaman da güldüren o “kötü karakter”, aslında Ferit Kaya’nın oyunculukta ne kadar ustalaştığının bir göstergesi. Daha önce Kavak Yelleri, Arka Sokaklar, Alparslan: Büyük Selçuklu, Yargı gibi iddialı yapımlarda da rol alan başarılı oyuncu, Uzak Şehir dizisiyle yıldızını iyice parlatmayı başardı.

Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da merak konusu olan Ferit Kaya, geçtiğimiz haftalarda Yasemin Ceren ile nikah masasına oturdu.

Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da merak konusu olan Ferit Kaya, geçtiğimiz haftalarda Yasemin Ceren ile nikah masasına oturdu.

Hürriyet'ten Hakan Gence'ye tanışma hikayesini anlatan Ferit Kaya 'Tiyatro oyunları sonrası paylaşımlara bakıyorum. Yasemin 'Elinize sağlık' yazmış. 'Ne güzel kızmış' dedim. Taner Ölmez 'Mesaj at' diye beni gaza getirdi. Gözlerinde kalp olan suratı attım. Sekizinci emojiden sonra Yasemin “Sonsuza kadar birbirimize emoji mi yollayacağız” dedi. Muhabbet etmeye başladık. dedi.

İlk buluşmalarında tam 11 saat boyunca telefona bile bakmadan sohbet etmişler. O kadar iyi anlaşmışlar ki, tanıştıktan sadece 21 gün sonra evlenmeye karar verip yedi ay içinde dünyaevine girmişler.

Hayatına dair de samimi itiraflarda bulunan Ferit Kaya, 7 kardeş olduklarını ve babasının Köy Hizmetleri’nde sondaj işçisi olarak çalıştığını anlattı.

Hayatına dair de samimi itiraflarda bulunan Ferit Kaya, 7 kardeş olduklarını ve babasının Köy Hizmetleri’nde sondaj işçisi olarak çalıştığını anlattı.

Mardin, Midyat, Cizre gibi Güneydoğu illerinde görev yapan babası, eve ancak 15 günde bir uğrayabiliyormuş. “Baba özlemiyle büyüdüm” diyen Kaya, o günlerde evde böreklerin çöreklerin hazırlandığını, babasının üç gün kalıp sonra tekrar gittiğini söyledi.

Çocukken fırlama olduğunu ama İstanbul’a gelince içine kapanık hale geldiğini anlatan Kaya, hayatında önemli dönüm noktalarından biri olarak Erkan Avcı’yı gösterdi. “Adana’dan bizim okula yatay geçiş yaptı, onun gelişiyle hayata döndüm” dedi. Ertesi yıl Erkan Kolçak Köstendil’in de gelmesiyle güçlü bir arkadaşlık kurduklarını anlattı.

Oyunculuğuna dair gelen tepkilere de değinen Kaya, dışarıda karşılaştığı kişilerin kendisine genellikle “Sen çok iyi bir insana benziyorsun, niye hep kötüleri oynuyorsun?” dediklerini gülerek aktardı.

Oyunculuğuna dair gelen tepkilere de değinen Kaya, dışarıda karşılaştığı kişilerin kendisine genellikle “Sen çok iyi bir insana benziyorsun, niye hep kötüleri oynuyorsun?” dediklerini gülerek aktardı.

“Ama kötü karakter oynamak daha oyuncaklı, daha keyifli, beni cezbediyor” diyen Kaya, kötü adam rollerinde bile seyirciden sempati gördüğünü söyledi. 

Ferit Kaya’nın bir başka dikkat çeken açıklaması ise intikam duygusuna dair oldu. “Saman alevi gibiyim, parlayıp 10 dakika sonra pişman olurum. ‘Kalbini mi kırdım acaba?’ diye hemen arayıp özür dilerim” diyen oyuncu, duygusal yönünü saklamadı. Hatta Uzak Şehir dizisindeki Kuzey’in kaybolduğu sahnede gözyaşlarını tutamadığını, gerçekten ağladığını da samimiyetle paylaştı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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