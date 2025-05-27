Her Şey Bir Emojiyle Başlamış: Uzak Şehir'in Demir'i Ferit Kaya Eşi ile Tanışma Hikayesini İlk Kez Anlattı!
Uzak Şehir dizisindeki sert karakteriyle zaman zaman sinirlendirse de, Ferit Kaya gerçek hayattaki sempatik tavırlarıyla gönülleri fethediyor. Geçtiğimiz haftalarda hayatını Yasemin Ceren ile birleştiren başarılı oyuncu, tanışma hikayesini ilk kez anlattı. Meğer her şey bir emojiyle başlamış!
İşte Ferit Kaya’nın oyunculuk kariyerinden özel hayatına, babasına duyduğu özlemden “kötü adam” olarak sevilmenin sırrına kadar merak edilen tüm detaylar…
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Rol aldığı projelerle her daim dikkat çeken Ferit Kaya, son olarak Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı karakterle adından söz ettirdi.
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Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da merak konusu olan Ferit Kaya, geçtiğimiz haftalarda Yasemin Ceren ile nikah masasına oturdu.
Hayatına dair de samimi itiraflarda bulunan Ferit Kaya, 7 kardeş olduklarını ve babasının Köy Hizmetleri’nde sondaj işçisi olarak çalıştığını anlattı.
Oyunculuğuna dair gelen tepkilere de değinen Kaya, dışarıda karşılaştığı kişilerin kendisine genellikle “Sen çok iyi bir insana benziyorsun, niye hep kötüleri oynuyorsun?” dediklerini gülerek aktardı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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