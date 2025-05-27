Her Şey Bir Emojiyle Başlamış: Uzak Şehir'in Demir'i Ferit Kaya Eşi ile Tanışma Hikayesini İlk Kez Anlattı!

Uzak Şehir dizisindeki sert karakteriyle zaman zaman sinirlendirse de, Ferit Kaya gerçek hayattaki sempatik tavırlarıyla gönülleri fethediyor. Geçtiğimiz haftalarda hayatını Yasemin Ceren ile birleştiren başarılı oyuncu, tanışma hikayesini ilk kez anlattı. Meğer her şey bir emojiyle başlamış!

İşte Ferit Kaya’nın oyunculuk kariyerinden özel hayatına, babasına duyduğu özlemden “kötü adam” olarak sevilmenin sırrına kadar merak edilen tüm detaylar…