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Halk Otobüsüne Binmesiyle Gündem Olmuştu: Bade İşçil İstanbul Aşkını Çektiği Video ile İlan Etti!

Halk Otobüsüne Binmesiyle Gündem Olmuştu: Bade İşçil İstanbul Aşkını Çektiği Video ile İlan Etti!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
26.05.2025 - 11:27

Bade İşçil, sosyal medya hesabından İstanbul aşkını dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde halk otobüsüne binerken ve bir ucuzluk marketinden alışveriş yaparken görüntülenen oyuncu, gündem olmuştu. Bu görüntülerden sonra gelen yorumlara “Neden bu durum tuhaf karşılandı, anlayamıyorum” diyerek tepki göstermişti. Bu kez yağmurlu bir İstanbul sabahında sahilde tek başına yürüyüş yaparken çektiği video ile dikkat çekti. “Aşk aşk aşk, bu şehir aşk!” sözleriyle İstanbul’a duyduğu sevgiyi dile getiren İşçil’in keyifli halleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. 

İşte o görüntüler ve tüm detaylar…

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Dizi dünyasının zarif yıldızı Bade İşçil’i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Dizi dünyasının zarif yıldızı Bade İşçil’i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Ezel, Kuzey Güney ve Ufak Tefek Cinayetler gibi efsane dizilerde rol alarak adını geniş kitlelere duyuran oyuncu, bir süredir ekranlardan uzak. Uzun süredir yeni bir projede yer almayan İşçil, daha çok sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Ve son paylaşımı da yine çok konuşulacak cinsten!

Geçtiğimiz günlerde bir ucuzluk marketinde alışveriş yaparken ve halk otobüsüne binerken görüntülenmişti. O anlar sosyal medyada adeta olay olmuş, kimi “ne alaka” derken, kimi de “insani bir davranış” diyerek destek vermişti. Tepkilerin büyümesi üzerine İşçil sessizliğini bozmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Neden toplu taşıma kullanmayı veya herkesin alışveriş yapabileceği bir yerden alışveriş yapmam hakir veya tuhaf görüldü anlayamadım? Bir vatandaşın olağan hakları neyse o şekilde yaşamamın aman aman bir durumu olmadığı gibi her zaman insanlığın, doğanın, yaşamın bir parçası oldum ve gururla söylemek isterim ki böyle de devam edeceğim.”

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

İşçil ayrıca o gün özel bir nedeni olduğunu da açıklamıştı.

İşçil ayrıca o gün özel bir nedeni olduğunu da açıklamıştı.

Her gün aynı güzergahta yürüyüş yaptığını, yürüyüş sırasında Orhan Veli’nin mezarının kirlendiğini fark ettiğini belirtmişti. 

“Mezarı temizlemek için birkaç şey almak istedim, yakındaki markete girip temizlik malzemesi aldım. O sırada otobüse bindim. Yağmur da yağıyordu zaten. Ben sürekli toplu taşıma kullanıyorum.” diyerek durumu açıklamıştı.

Ve şimdi bu kez yine aynı sahil yolunda, ama bu defa elinde telefonuyla, İstanbul’a aşkını ilan ederken karşımıza çıktı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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