Halk Otobüsüne Binmesiyle Gündem Olmuştu: Bade İşçil İstanbul Aşkını Çektiği Video ile İlan Etti!
Bade İşçil, sosyal medya hesabından İstanbul aşkını dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde halk otobüsüne binerken ve bir ucuzluk marketinden alışveriş yaparken görüntülenen oyuncu, gündem olmuştu. Bu görüntülerden sonra gelen yorumlara “Neden bu durum tuhaf karşılandı, anlayamıyorum” diyerek tepki göstermişti. Bu kez yağmurlu bir İstanbul sabahında sahilde tek başına yürüyüş yaparken çektiği video ile dikkat çekti. “Aşk aşk aşk, bu şehir aşk!” sözleriyle İstanbul’a duyduğu sevgiyi dile getiren İşçil’in keyifli halleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.
İşte o görüntüler ve tüm detaylar…
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Dizi dünyasının zarif yıldızı Bade İşçil’i mutlaka tanıyorsunuzdur.
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İşçil ayrıca o gün özel bir nedeni olduğunu da açıklamıştı.
Ve şimdi bu kez yine aynı sahil yolunda, ama bu defa elinde telefonuyla, İstanbul’a aşkını ilan ederken karşımıza çıktı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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