Halk Otobüsüne Binmesiyle Gündem Olmuştu: Bade İşçil İstanbul Aşkını Çektiği Video ile İlan Etti!

Ezel, Kuzey Güney ve Ufak Tefek Cinayetler gibi efsane dizilerde rol alarak adını geniş kitlelere duyuran oyuncu, bir süredir ekranlardan uzak. Uzun süredir yeni bir projede yer almayan İşçil, daha çok sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Ve son paylaşımı da yine çok konuşulacak cinsten!

Geçtiğimiz günlerde bir ucuzluk marketinde alışveriş yaparken ve halk otobüsüne binerken görüntülenmişti. O anlar sosyal medyada adeta olay olmuş, kimi “ne alaka” derken, kimi de “insani bir davranış” diyerek destek vermişti. Tepkilerin büyümesi üzerine İşçil sessizliğini bozmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Neden toplu taşıma kullanmayı veya herkesin alışveriş yapabileceği bir yerden alışveriş yapmam hakir veya tuhaf görüldü anlayamadım? Bir vatandaşın olağan hakları neyse o şekilde yaşamamın aman aman bir durumu olmadığı gibi her zaman insanlığın, doğanın, yaşamın bir parçası oldum ve gururla söylemek isterim ki böyle de devam edeceğim.”