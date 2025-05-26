Takı Şov: Oğlunun Düğününde Gelinine Resmen Kuyumcu Açan Murat Övüç "Görgüsüzlüğün Nirvanası" Dedirtti!
Nişanında gelinine tam 2 kilo altın takarak olay olan Murat Övüç’ün oğlu Burakcan, dünyaevine girdi. Düğünden gelen ilk görüntülerde, eski eşinin güzelliği kadar, gelin için yapılan altın şov da çok konuşuldu. Övüç’ün bu kez düğünde ne kadar takı taktığı sosyal medyada gündem oldu. Annesi ilk kez görüntülenen damat, düğünde Murat Övüç’ün görkemli takı töreniyle dikkat çekti.
İşte detaylar…
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TikTok’ta ilişkiler üzerine verdiği uçuk kaçık tavsiyelerle tanıdığımız, abartılı makyajları, gösterişli kombinleri ve çoğu zaman “görgüsüz” bulunan paylaşımlarıyla sosyal medyanın dilinden düşmeyen Murat Övüç yine gündemde!
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Ancak bu kez konu başka: Oğlu Burakcan’ın dillere destan düğünü!
Ve sonunda büyük gün geldi çattı! Burakcan Övüç evlendi.
Nişanda ortalık altından geçilmezken, “Acaba düğünde ne takacak?” sorusu sosyal medyada günlerdir dönüyordu. Beklenen oldu: Murat Övüç yine kesenin ağzını açtı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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