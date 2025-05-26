Takı Şov: Oğlunun Düğününde Gelinine Resmen Kuyumcu Açan Murat Övüç "Görgüsüzlüğün Nirvanası" Dedirtti!

Nişanında gelinine tam 2 kilo altın takarak olay olan Murat Övüç’ün oğlu Burakcan, dünyaevine girdi. Düğünden gelen ilk görüntülerde, eski eşinin güzelliği kadar, gelin için yapılan altın şov da çok konuşuldu. Övüç’ün bu kez düğünde ne kadar takı taktığı sosyal medyada gündem oldu. Annesi ilk kez görüntülenen damat, düğünde Murat Övüç’ün görkemli takı töreniyle dikkat çekti.

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