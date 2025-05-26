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Takı Şov: Oğlunun Düğününde Gelinine Resmen Kuyumcu Açan Murat Övüç "Görgüsüzlüğün Nirvanası" Dedirtti!

Takı Şov: Oğlunun Düğününde Gelinine Resmen Kuyumcu Açan Murat Övüç "Görgüsüzlüğün Nirvanası" Dedirtti!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
26.05.2025 - 08:58

Nişanında gelinine tam 2 kilo altın takarak olay olan Murat Övüç’ün oğlu Burakcan, dünyaevine girdi. Düğünden gelen ilk görüntülerde, eski eşinin güzelliği kadar, gelin için yapılan altın şov da çok konuşuldu. Övüç’ün bu kez düğünde ne kadar takı taktığı sosyal medyada gündem oldu. Annesi ilk kez görüntülenen damat, düğünde Murat Övüç’ün görkemli takı töreniyle dikkat çekti. 

İşte detaylar…

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TikTok’ta ilişkiler üzerine verdiği uçuk kaçık tavsiyelerle tanıdığımız, abartılı makyajları, gösterişli kombinleri ve çoğu zaman “görgüsüz” bulunan paylaşımlarıyla sosyal medyanın dilinden düşmeyen Murat Övüç yine gündemde!

TikTok’ta ilişkiler üzerine verdiği uçuk kaçık tavsiyelerle tanıdığımız, abartılı makyajları, gösterişli kombinleri ve çoğu zaman “görgüsüz” bulunan paylaşımlarıyla sosyal medyanın dilinden düşmeyen Murat Övüç yine gündemde!

Zaman zaman yaptığı açıklamalarla tartışma yaratan fenomen isim, geçtiğimiz aylarda hakkında başlatılan “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” soruşturması nedeniyle hapis cezası alma riskiyle de karşı karşıya kalmıştı.

Detaylara bu içeriğimizde yer vermiştik:

Ancak bu kez konu başka: Oğlu Burakcan’ın dillere destan düğünü!

Ancak bu kez konu başka: Oğlu Burakcan’ın dillere destan düğünü!

Murat Övüç’ün oğluyla olan ilişkisi zaten sosyal medya kullanıcılarının radarında. Bir gün yere göğe sığdıramadığı oğlunu başka bir gün yerin dibine soktuğu videolarla sık sık konuşuluyor. “Oğlum hayatımdaki en değerli şey” diyen Övüç, geçtiğimiz aylarda Burakcan’ın nişan töreninde gelinine 2 kilogram altın takarak kelimenin tam anlamıyla sosyal medyayı yakmıştı. Altınlar, kolyeler, bilezikler, her şeyin şatafatı epey konuşulmuştu.

Kaçıranlar için detaylara bu içeriğimizde yer vermiştik:

Ve sonunda büyük gün geldi çattı! Burakcan Övüç evlendi.

Ve sonunda büyük gün geldi çattı! Burakcan Övüç evlendi.

Düğünden ilk görüntüler sosyal medyaya düşerken, en çok konuşulan detaylardan biri Murat Övüç’ün eski eşi, yani Burakcan’ın annesi oldu. İlk kez kameralar karşısına çıkan güzel hanımefendi, sade şıklığıyla dikkat çekti.

Merak edenler için:

Nişanda ortalık altından geçilmezken, “Acaba düğünde ne takacak?” sorusu sosyal medyada günlerdir dönüyordu. Beklenen oldu: Murat Övüç yine kesenin ağzını açtı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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