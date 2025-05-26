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Canan Şahin’le Aşkı Belgelendi: Mehmet Aslantuğ Psikolog Sevgilisiyle İlk Kez Yan Yana Görüntülendi!

Canan Şahin’le Aşkı Belgelendi: Mehmet Aslantuğ Psikolog Sevgilisiyle İlk Kez Yan Yana Görüntülendi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
26.05.2025 - 10:49

Arzum Onan’la 27 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Mehmet Aslantuğ, bir süre sonra psikolog Canan Şahin ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; ikili önceki akşam Kadıköy’de objektiflere yakalandı. İlk kez yan yana görüntülenen çift, mekandan birlikte ayrıldı.

İşte detaylar…

Kaynak: https://www.haberturk.com/mehmet-asla...
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Mehmet Aslantuğ, uzun yıllar boyunca hem özel hayatıyla hem de oyunculuk kariyeriyle sessiz ama derinden ilerleyen isimlerden biriydi.

Mehmet Aslantuğ, uzun yıllar boyunca hem özel hayatıyla hem de oyunculuk kariyeriyle sessiz ama derinden ilerleyen isimlerden biriydi.

Ancak özel hayatındaki son gelişmeler, onu yeniden magazin gündeminin ilk sıralarına taşıdı.

Mehmet Aslantuğ, 1996 yılında tescilli güzel Arzum Onan’la hayatını birleştirmişti. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin örnek çiftlerinden biri olarak gösterilen ikili, 2023 yılında sürpriz bir şekilde yollarını ayırma kararı aldı. Tek celsede gerçekleşen boşanmanın ardından oğulları Can Aslantuğ için her zaman dostane bir iletişim kurduklarını da vurguladılar.

Boşanmanın ardından Arzum Onan da yeni bir aşka yelken açtı.

Boşanmanın ardından Arzum Onan da yeni bir aşka yelken açtı.

51 yaşındaki eski manken, müzisyen Orkan Özkan’la birlikte görüntülenmişti. İkili, geçtiğimiz yılbaşından hemen önce alışveriş yaparken objektiflere yakalanmış, Onan’ın tebessümüyle ama sessizliğiyle gündeme gelmişti.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Mehmet Aslantuğ ise bir süredir psikolog Canan Şahin’le birlikte.

Mehmet Aslantuğ ise bir süredir psikolog Canan Şahin’le birlikte.

Aşklarını sosyal medyada duyuran Aslantuğ, yaptığı romantik paylaşımda;

“'KAPTANIN SEYİR DEFTERİ 

Bi bakış bile yetermiş ya 

Her şeyi anlatmaya 

E yetmesin mi 

Çıkar bakışmayı 

Mesela sevgiden 

Olmaz ki 

Velhasıl 

Bakışarak geldik 

Bakışarak gideceğiz 

Öyleyse hoşgeldiniz 

Bedeni unutmuş bi zihnin 

Dansla terapi edilebildiğini 

Nihayet 

Siz öğrettiniz'

ifadeleriyle aşkını gözler önüne sermişti.

Ve sonunda, Aslantuğ ile Şahin ilk kez birlikte görüntülendi!

Ve sonunda, Aslantuğ ile Şahin ilk kez birlikte görüntülendi!

Önceki akşam Kadıköy’de bir mekanda baş başa vakit geçiren çift, çıkışta basın mensuplarına yakalandı. Neşeli halleriyle dikkat çeken ikili, evlilik sorularını kibarca geçiştirdi.

“Teşekkür ederiz” diyerek uzaklaşan Mehmet Aslantuğ ve Canan Şahin, şimdiden magazin dünyasının yeni favori çiftlerinden biri olmaya aday görünüyor!

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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