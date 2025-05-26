Canan Şahin’le Aşkı Belgelendi: Mehmet Aslantuğ Psikolog Sevgilisiyle İlk Kez Yan Yana Görüntülendi!
Kaynak: https://www.haberturk.com/mehmet-asla...
Arzum Onan’la 27 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Mehmet Aslantuğ, bir süre sonra psikolog Canan Şahin ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; ikili önceki akşam Kadıköy’de objektiflere yakalandı. İlk kez yan yana görüntülenen çift, mekandan birlikte ayrıldı.
İşte detaylar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mehmet Aslantuğ, uzun yıllar boyunca hem özel hayatıyla hem de oyunculuk kariyeriyle sessiz ama derinden ilerleyen isimlerden biriydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Boşanmanın ardından Arzum Onan da yeni bir aşka yelken açtı.
Mehmet Aslantuğ ise bir süredir psikolog Canan Şahin’le birlikte.
Ve sonunda, Aslantuğ ile Şahin ilk kez birlikte görüntülendi!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın