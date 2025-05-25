Yeniden Ameliyat Masasına Yatmaya Hazırlanan Danla Bilic'ten Dolgu Yaptırmak İsteyenlere Sert Uyarı!

Instagram'daki son paylaşımında uzun bir açıklama yaparak yaşadığı sıkıntıları açık açık anlattı:

“Danla’nız yeniden, yine, ve yeniden, ve yine. Çarşamba günü dolgu temizleme ameliyatı oluyor. Artık dilimde tüy bitti. Hala soran var ya, benim tanıdıklarımdan hala yapalım mı diye soran var. Artık dilimde tüy bitti. Ameliyatınız varsa şu an iptal edin ya. Yaptıracak arkadaşınız varsa hemen bu storyi ona yollayın. Hayat kaydırıyor..”