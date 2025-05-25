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Yeniden Ameliyat Masasına Yatmaya Hazırlanan Danla Bilic'ten Dolgu Yaptırmak İsteyenlere Sert Uyarı!

Yeniden Ameliyat Masasına Yatmaya Hazırlanan Danla Bilic'ten Dolgu Yaptırmak İsteyenlere Sert Uyarı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.05.2025 - 15:51

Yıllar içinde yaptırdığı estetik işlemlerle adından sıkça söz ettiren Danla Bilic, yine gündemde. İlk günden beri görünümüyle dikkat çeken sosyal medya fenomeni, geçtiğimiz yıl yaşadığı dolgu komplikasyonlarını anlatmış ve takipçilerini uyarmıştı. Bu kez bir kez daha ameliyat masasına yatacağını açıkladı. Yüz dolgularını temizletmeye hazırlanan Bilic, çektiği videoda hem sitem etti hem de takipçilerini sert sözlerle uyardı. “Hayat kaydırıyor” diyerek estetik meraklılarına seslendi. 

İşte detaylar…

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Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Danla Bilic, yeni açıklamalarıyla yine gündemde.

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Danla Bilic, yeni açıklamalarıyla yine gündemde.

Makyaj videolarıyla hayatımıza giren ve kısa sürede YouTube’dan reklam dünyasına, ardından da influencerlığa hızlı bir geçiş yapan Danla Bilic, estetik operasyonlarla da adından sıkça söz ettirdi.

Burnundan çenesine, dudak dolgularından göz çektirmeye kadar birçok estetik müdahaleyi açıkça paylaşan Bilic, zamanla büyük bir dönüşüm geçirdi. “Tüp mide” ameliyatı ile zayıfladığını da açıkça anlatan Bilic, geçirdiği tüm işlemleri gizlemeyip, takipçileriyle şeffaf bir şekilde paylaştı.

Ancak bu şeffaflık zaman zaman pişmanlıkla da birleşti.

Ancak bu şeffaflık zaman zaman pişmanlıkla da birleşti.

Geçtiğimiz yıl yaptırdığı dolgu işlemiyle vücudunda ciddi komplikasyonlar yaşadığını açıklayan Bilic, “Bir ayım hastanede geçti. Dolgu asla erimiyor, kaburgama kadar çıkmıştı” sözleriyle herkesi şaşırtmıştı. 

Paposuna yaptırdığı dolgunun ardından yaşadığı sağlık sorunlarını detaylı bir şekilde anlatmış, takipçilerine “Yaptırmayın, yalvarıyorum” diyerek seslenmişti.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Danla Bilic şimdi yine aynı sorunun devamı olarak yeni bir dolgu temizleme ameliyatına hazırlanıyor.

Danla Bilic şimdi yine aynı sorunun devamı olarak yeni bir dolgu temizleme ameliyatına hazırlanıyor.

Instagram'daki son paylaşımında uzun bir açıklama yaparak yaşadığı sıkıntıları açık açık anlattı:

“Danla’nız yeniden, yine, ve yeniden, ve yine. Çarşamba günü dolgu temizleme ameliyatı oluyor. Artık dilimde tüy bitti. Hala soran var ya, benim tanıdıklarımdan hala yapalım mı diye soran var. Artık dilimde tüy bitti. Ameliyatınız varsa şu an iptal edin ya. Yaptıracak arkadaşınız varsa hemen bu storyi ona yollayın. Hayat kaydırıyor..”

İşte o paylaşımı:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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