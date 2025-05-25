Yeniden Ameliyat Masasına Yatmaya Hazırlanan Danla Bilic'ten Dolgu Yaptırmak İsteyenlere Sert Uyarı!
Yıllar içinde yaptırdığı estetik işlemlerle adından sıkça söz ettiren Danla Bilic, yine gündemde. İlk günden beri görünümüyle dikkat çeken sosyal medya fenomeni, geçtiğimiz yıl yaşadığı dolgu komplikasyonlarını anlatmış ve takipçilerini uyarmıştı. Bu kez bir kez daha ameliyat masasına yatacağını açıkladı. Yüz dolgularını temizletmeye hazırlanan Bilic, çektiği videoda hem sitem etti hem de takipçilerini sert sözlerle uyardı. “Hayat kaydırıyor” diyerek estetik meraklılarına seslendi.
İşte detaylar…
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Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Danla Bilic, yeni açıklamalarıyla yine gündemde.
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Ancak bu şeffaflık zaman zaman pişmanlıkla da birleşti.
Danla Bilic şimdi yine aynı sorunun devamı olarak yeni bir dolgu temizleme ameliyatına hazırlanıyor.
İşte o paylaşımı:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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