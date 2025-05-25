Yarışmadan Çekildi: İngiliz Güzeli Milla Magee'den İdil Bilgen'in Katıldığı Miss World Hakkında Skandal İddia
Hindistan’da düzenlenen 72. Miss World yarışmasında ülkemizi temsil eden 2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen, çeyrek finale kaldı. Bilgen’in başarısı Türkiye’de sevinçle karşılandı. Ancak yarışmada İngiltere temsilcisi Milla Magee’nin yaptığı skandal iddialar tartışma yarattı. Magee, yarışmacıların sponsorlarla tüm gece vakit geçirmeye zorlandığını iddia etti.
İşte detaylar…
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2024 Miss Turkey yarışmasını kazanan İdil Bilgen, Hindistan’da düzenlenen 72’nci Miss World yarışmasında Türkiye’yi temsil ediyor.
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Öte yandan, yarışmayla ilgili dikkat çeken bir açıklama İngiltere temsilcisi Milla Magee’den geldi.
Açıklamalarında “Ahlaki olarak bunun bir parçası olamazdım. Kendini bir f….e gibi hissediyorsun” diyen Magee, yarışmada fark yaratmak için bulunduğunu ancak “gösteri yapan maymunlar gibi oturmak zorunda kaldıklarını” belirtti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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