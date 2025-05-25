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Yarışmadan Çekildi: İngiliz Güzeli Milla Magee'den İdil Bilgen'in Katıldığı Miss World Hakkında Skandal İddia

Yarışmadan Çekildi: İngiliz Güzeli Milla Magee'den İdil Bilgen'in Katıldığı Miss World Hakkında Skandal İddia

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.05.2025 - 14:57

Hindistan’da düzenlenen 72. Miss World yarışmasında ülkemizi temsil eden 2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen, çeyrek finale kaldı. Bilgen’in başarısı Türkiye’de sevinçle karşılandı. Ancak yarışmada İngiltere temsilcisi Milla Magee’nin yaptığı skandal iddialar tartışma yarattı. Magee, yarışmacıların sponsorlarla tüm gece vakit geçirmeye zorlandığını iddia etti.

İşte detaylar…

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2024 Miss Turkey yarışmasını kazanan İdil Bilgen, Hindistan’da düzenlenen 72’nci Miss World yarışmasında Türkiye’yi temsil ediyor.

2024 Miss Turkey yarışmasını kazanan İdil Bilgen, Hindistan’da düzenlenen 72’nci Miss World yarışmasında Türkiye’yi temsil ediyor.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan 24 yaşındaki Bilgen, organizasyon tarafından çeyrek finale yükselen isimler arasında gösterildi. 

Miss World organizasyonundan yapılan resmi açıklamada, “72’nci Dünya Güzellik Yarışması’nın çeyrek finalinde yer alan İdil Bilgen’i tebrik ediyoruz. Gerçek güzelliğin şefkat ve cesarette bulunduğunu kanıtladı” ifadelerine yer verildi. Miss World finali 31 Mayıs’ta Hindistan’da düzenlenecek.

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

Öte yandan, yarışmayla ilgili dikkat çeken bir açıklama İngiltere temsilcisi Milla Magee’den geldi.

Öte yandan, yarışmayla ilgili dikkat çeken bir açıklama İngiltere temsilcisi Milla Magee’den geldi.

Magee, Miss World’ün organizatörlerine karşı skandal iddialarda bulundu. 

Yarışma gecesi sponsorlarla vakit geçirmeye zorlandıklarını iddia eden Magee, “6 kişilik her masada 2 kız vardı. Bizden, onlara (sponsorlara) teşekkür etmek için bütün akşam yanlarında oturup onları eğlendirmemiz bekleniyordu. Bunu inanılmaz buldum” ifadelerini kullandı.

Açıklamalarında “Ahlaki olarak bunun bir parçası olamazdım. Kendini bir f….e gibi hissediyorsun” diyen Magee, yarışmada fark yaratmak için bulunduğunu ancak “gösteri yapan maymunlar gibi oturmak zorunda kaldıklarını” belirtti.

Açıklamalarında “Ahlaki olarak bunun bir parçası olamazdım. Kendini bir f….e gibi hissediyorsun” diyen Magee, yarışmada fark yaratmak için bulunduğunu ancak “gösteri yapan maymunlar gibi oturmak zorunda kaldıklarını” belirtti.

Yaşadıklarına daha fazla dayanamayarak İngiltere'ye dönen Milla Magee'in yerine Miss World'de İngiltere'yi Miss England ikincisi 25 yaşındaki Charlotte Grant temsil edecek.

Yarışma organizasyonundan bu iddialarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Miss World 2024 finali öncesi bu iddiaların nasıl bir yankı bulacağı merak ediliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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