Yarışmadan Çekildi: İngiliz Güzeli Milla Magee'den İdil Bilgen'in Katıldığı Miss World Hakkında Skandal İddia

Yaşadıklarına daha fazla dayanamayarak İngiltere'ye dönen Milla Magee'in yerine Miss World'de İngiltere'yi Miss England ikincisi 25 yaşındaki Charlotte Grant temsil edecek.

Yarışma organizasyonundan bu iddialarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Miss World 2024 finali öncesi bu iddiaların nasıl bir yankı bulacağı merak ediliyor.