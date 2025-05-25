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Düğünde Aşka Geldiler: Bebek İddiasıyla Şaşırtan Beren Saat ile Kenan Doğulu Çiftinden Romantik Öpücük Pozu

Düğünde Aşka Geldiler: Bebek İddiasıyla Şaşırtan Beren Saat ile Kenan Doğulu Çiftinden Romantik Öpücük Pozu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.05.2025 - 12:36

Ünlü çift Beren Saat ve Kenan Doğulu, arkadaşlarının düğününde adeta aşka geldi. Birbirlerini öpücüklere boğan çiftten Doğului o anları sosyal medyada da paylaştı. Düğünde sergiledikleri romantik halleriyle dikkat çeken çift, mutluluklarıyla yine gündem oldular. Kenan Doğulu, birlikte çektirdikleri kareyi Instagram’dan paylaşınca takipçileri adeta beğeni yağmuruna tuttu. 

İşte detaylar…

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Türk pop müziğinin sevilen ismi Kenan Doğulu ile başarılı oyuncu Beren Saat’in aşk hikayesi yıllardır gündemden düşmüyor.

Türk pop müziğinin sevilen ismi Kenan Doğulu ile başarılı oyuncu Beren Saat’in aşk hikayesi yıllardır gündemden düşmüyor.

2012 yılında başlayan birliktelikleri 2014’te nikah masasına taşınan çift, her fırsatta aşklarını gözler önüne seriyor. Magazin dünyasının gözde çiftlerinden olan Doğulu-Saat ikilisi, bu kez yakın arkadaşlarının düğününde objektiflere takıldı.

Geçtiğimiz günlerde katıldıkları düğünde samimi ve romantik halleriyle dikkat çeken çift, adeta yeniden aşka geldi. Beren Saat’in şıklığı ve Kenan Doğulu’nun enerjisiyle düğünün en çok konuşulan konukları haline gelen ikili, pistte birbirlerine öpücükler yağdırdı. Kenan Doğulu, o özel geceden eşine sarıldığı bir kareyi Instagram hesabında paylaşınca sosyal medya adeta alev aldı. Fotoğraf kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Hatırlarsanız, geçtiğimiz haftalarda Beren Saat’in hamile olduğu yönünde iddialar gündeme gelmişti.

Hatırlarsanız, geçtiğimiz haftalarda Beren Saat’in hamile olduğu yönünde iddialar gündeme gelmişti.

Hatta kulislerde bebeğin 4 aylık olduğu bile konuşulmuştu. Çiftin bir mekan çıkışında görüntü vermemek adına adeta koruma ordusuyla etraflarını çevirmeleri, bu iddiaların ortaya atılmasına sebep olmuştu. Özellikle Beren Saat’in karnını çantasıyla gizlemeye çalışması, “Bu sefer kesin bebek geliyor!” dedirtmişti.

Bu söylentilerin ardından katıldıkları bir etkinlikte basın mensupları, Beren Saat’e hamilelik iddialarını yöneltmişti. Saat, “Yıllar içinde böyle haberler hep çıkıyor” diyerek konuyu geçiştirse de, söze giren Kenan Doğulu, “Bu söylentilerle ailemize mahcup oluyoruz” diyerek dedikoduları kibar bir şekilde yalanlamıştı.

Bu açıklamalara daha önceki içeriklerimizde yer vermiştik:

Son olarak düğün gecesinde verdikleri romantik pozlarla tekrar gündeme gelen çift, ilişkilerinin hâlâ taze ve tutkulu olduğunu herkese gösterdi.

Son olarak düğün gecesinde verdikleri romantik pozlarla tekrar gündeme gelen çift, ilişkilerinin hâlâ taze ve tutkulu olduğunu herkese gösterdi.

Kenan Doğulu’nun sosyal medya paylaşımıyla gözler bir kez daha onların üzerine çevrilirken, çiftin aşk dolu halleri “Maşallah” dedirtti.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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