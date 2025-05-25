Düğünde Aşka Geldiler: Bebek İddiasıyla Şaşırtan Beren Saat ile Kenan Doğulu Çiftinden Romantik Öpücük Pozu

Hatta kulislerde bebeğin 4 aylık olduğu bile konuşulmuştu. Çiftin bir mekan çıkışında görüntü vermemek adına adeta koruma ordusuyla etraflarını çevirmeleri, bu iddiaların ortaya atılmasına sebep olmuştu. Özellikle Beren Saat’in karnını çantasıyla gizlemeye çalışması, “Bu sefer kesin bebek geliyor!” dedirtmişti.

Bu söylentilerin ardından katıldıkları bir etkinlikte basın mensupları, Beren Saat’e hamilelik iddialarını yöneltmişti. Saat, “Yıllar içinde böyle haberler hep çıkıyor” diyerek konuyu geçiştirse de, söze giren Kenan Doğulu, “Bu söylentilerle ailemize mahcup oluyoruz” diyerek dedikoduları kibar bir şekilde yalanlamıştı.