Düğünde Aşka Geldiler: Bebek İddiasıyla Şaşırtan Beren Saat ile Kenan Doğulu Çiftinden Romantik Öpücük Pozu
Ünlü çift Beren Saat ve Kenan Doğulu, arkadaşlarının düğününde adeta aşka geldi. Birbirlerini öpücüklere boğan çiftten Doğului o anları sosyal medyada da paylaştı. Düğünde sergiledikleri romantik halleriyle dikkat çeken çift, mutluluklarıyla yine gündem oldular. Kenan Doğulu, birlikte çektirdikleri kareyi Instagram’dan paylaşınca takipçileri adeta beğeni yağmuruna tuttu.
İşte detaylar…
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Türk pop müziğinin sevilen ismi Kenan Doğulu ile başarılı oyuncu Beren Saat’in aşk hikayesi yıllardır gündemden düşmüyor.
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Hatırlarsanız, geçtiğimiz haftalarda Beren Saat’in hamile olduğu yönünde iddialar gündeme gelmişti.
Son olarak düğün gecesinde verdikleri romantik pozlarla tekrar gündeme gelen çift, ilişkilerinin hâlâ taze ve tutkulu olduğunu herkese gösterdi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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