4 Aylık Hamile Olduğu İddia Edilmişti: Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan Açıklama Geldi!
Bir ay önce 4 aylık hamile olduğu iddia edilen Beren Saat, Kenan Doğulu ile beraber bir etkinlikte görüntülendi. Bebek iddiası sorulan Beren Saat ve Kenan Doğulu, konuyla ilgili ilk kez konuştu.
Buyurun, detaylara beraber bakalım!
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2014 yılında uzunca bir süre magazin manşetlerinden düşmeyen, rüya gibi br düğüne şahitlik etmiştik hatırlarsanız!
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Boşanma dedikodusu kadar bebek dedikoduları da çıktı çiftimiz hakkında. Her seferinde yalanlamayla sonuçlandı iddialar, hiçbir zaman beklenen bebek haberi gelmedi.
"Yıllar içinde böyle haberler çıkıyor evet" diyen Beren Saat'ten sözü devralan Kenan Doğulu, bu haberler sebebiyle ailelerine mahcup olduklarını söyleyerek bebek iddiasını kibar bir şekilde yalanladı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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