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4 Aylık Hamile Olduğu İddia Edilmişti: Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan Açıklama Geldi!

4 Aylık Hamile Olduğu İddia Edilmişti: Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan Açıklama Geldi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.04.2025 - 23:20

Bir ay önce 4 aylık hamile olduğu iddia edilen Beren Saat, Kenan Doğulu ile beraber bir etkinlikte görüntülendi. Bebek iddiası sorulan Beren Saat ve Kenan Doğulu, konuyla ilgili ilk kez konuştu. 

Buyurun, detaylara beraber bakalım!

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2014 yılında uzunca bir süre magazin manşetlerinden düşmeyen, rüya gibi br düğüne şahitlik etmiştik hatırlarsanız!

2014 yılında uzunca bir süre magazin manşetlerinden düşmeyen, rüya gibi br düğüne şahitlik etmiştik hatırlarsanız!

Kenan Doğulu ve Beren Saat, 2016 yılında Los Angeles'ta bir plajda birbirlerine 'Sonsuza dek evet' demiş, hafızalara kazınacak pozlara imza atmıştı. 

Gencecik bir kızken Kenan Doğulu hayranı olan Beren Saat, yıllar sonra tesadüfen bir araya geldiği çocukluk aşkıyla evlendi, senelerce de ikiliyi aşk dolu halleri ve jestleriyle konuştuk. 

Düzenli olarak boşanacakları iddia edildi, hatırlayan hatırlar; zor da bir dönemden geçtiler hakikaten ama aralarındaki sorunlar birbirlerine daha sıkı bağlanmalarına vesile oldu ve senelerdir de - nazar değmesin - yalnızca mutluluklarına şahitlik ettik.

Boşanma dedikodusu kadar bebek dedikoduları da çıktı çiftimiz hakkında. Her seferinde yalanlamayla sonuçlandı iddialar, hiçbir zaman beklenen bebek haberi gelmedi.

Boşanma dedikodusu kadar bebek dedikoduları da çıktı çiftimiz hakkında. Her seferinde yalanlamayla sonuçlandı iddialar, hiçbir zaman beklenen bebek haberi gelmedi.

Artık bir noktada da durulması gerekiyordu fakat geçtiğimiz ay çok uzun bir aradan sonra bebek iddiası yeniden patlak verince, bu sefer gerçek olduğuna inanılmıştı. O kadar ki bebeğin 4 aylık olduğu bile söylenmişti.

Sebebi ise bir mekan çıkışı görüntü vermemek için etraflarına güvenliklerle ördürdükleri kaleydi. Normalde oldukça sıcakkanlı ve konuşkan olan Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun görüntü vermemek için bu kadar çabalaması, Beren Saat'in de karnını çantasıyla kapatması 'Bu sefer kesin bebek geliyor' kanısına varılmasına sebep olmuştu. 

Geçtiğimiz saatlerde çiftimiz bir etkinlikte muhabirler tarafından görüntülendi ve hazır fırsatı bulunmuşken hamlelik haberi de soruldu tabii ki!

"Yıllar içinde böyle haberler çıkıyor evet" diyen Beren Saat'ten sözü devralan Kenan Doğulu, bu haberler sebebiyle ailelerine mahcup olduklarını söyleyerek bebek iddiasını kibar bir şekilde yalanladı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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