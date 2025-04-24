4 Aylık Hamile Olduğu İddia Edilmişti: Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan Açıklama Geldi!

Artık bir noktada da durulması gerekiyordu fakat geçtiğimiz ay çok uzun bir aradan sonra bebek iddiası yeniden patlak verince, bu sefer gerçek olduğuna inanılmıştı. O kadar ki bebeğin 4 aylık olduğu bile söylenmişti.

Sebebi ise bir mekan çıkışı görüntü vermemek için etraflarına güvenliklerle ördürdükleri kaleydi. Normalde oldukça sıcakkanlı ve konuşkan olan Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun görüntü vermemek için bu kadar çabalaması, Beren Saat'in de karnını çantasıyla kapatması 'Bu sefer kesin bebek geliyor' kanısına varılmasına sebep olmuştu.

Geçtiğimiz saatlerde çiftimiz bir etkinlikte muhabirler tarafından görüntülendi ve hazır fırsatı bulunmuşken hamlelik haberi de soruldu tabii ki!