Cannes'da Göz Kamaştıran Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal Berk Cankat’a Özlemini Sosyal Medyadan Haykırdı
Uzak Şehir dizisinin Alya’sı Sinem Ünsal, Cannes Film Festivali’ne katıldı. Hem stili hem de zayıf görüntüsü sosyal medyada gündem olmuştu. Bu kez sevgilisi Berk Cankat için yaptığı romantik paylaşımla konuşuluyor. Cannes’dan aşkını haykıran Ünsal “Seni çok özledim sevgilim!” dedi.
İşte detaylar.
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Başarılı oyuncu Sinem Ünsal, son yıllarda televizyon ekranlarında gösterdiği performansla geniş bir hayran kitlesi edindi.
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Stili kadar, aşırı zayıf görüntüsü de dikkat çekti.
Sinem Ünsal, Cannes Film Festivali’ndeki yoğun temposuna rağmen sevgilisini unutmadı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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