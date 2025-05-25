onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Cannes'da Göz Kamaştıran Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal Berk Cankat’a Özlemini Sosyal Medyadan Haykırdı

Cannes'da Göz Kamaştıran Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal Berk Cankat’a Özlemini Sosyal Medyadan Haykırdı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.05.2025 - 11:24

Uzak Şehir dizisinin Alya’sı Sinem Ünsal, Cannes Film Festivali’ne katıldı. Hem stili hem de zayıf görüntüsü sosyal medyada gündem olmuştu. Bu kez sevgilisi Berk Cankat için yaptığı romantik paylaşımla konuşuluyor. Cannes’dan aşkını haykıran Ünsal “Seni çok özledim sevgilim!” dedi. 

İşte detaylar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başarılı oyuncu Sinem Ünsal, son yıllarda televizyon ekranlarında gösterdiği performansla geniş bir hayran kitlesi edindi.

Başarılı oyuncu Sinem Ünsal, son yıllarda televizyon ekranlarında gösterdiği performansla geniş bir hayran kitlesi edindi.

Mucize Doktor dizisindeki “Nazlı” rolüyle akıllara kazınan Ünsal, bu sezon Uzak Şehir dizisinde Ozan Akbaba ile başrolü paylaştı. Dizide canlandırdığı Alya karakteriyle hem reytinglerde başarı yakaladı hem de sosyal medyada bolca konuşuldu. Güzelliği, sade oyunculuğu ve güçlü ekran enerjisiyle dikkat çeken Ünsal, şimdi de Cannes Film Festivali’yle gündemde.

Bu yıl Cannes Film Festivali’ne katılan Türk isimler arasında Hande Erçel, Özge Özacar ve Birce Akalay gibi ünlü isimler de vardı. Stil karşılaştırmalarının kaçınılmaz olduğu etkinlikte Sinem Ünsal, kırmızı halıda siyah, sade bir elbise tercih etti. Fakat sosyal medyada bu tercih pek de olumlu karşılanmadı.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Stili kadar, aşırı zayıf görüntüsü de dikkat çekti.

Stili kadar, aşırı zayıf görüntüsü de dikkat çekti.

Sinem Ünsal, daha önce yaptığı bir açıklamada zayıflığının nedenini şu sözlerle açıklamıştı:

“Bağırsak rahatsızlığım olduğu için mecburen bu şekilde besleniyorum. Süt ve süt ürünleri tüketemiyorum. Asıl ilginç olan ise, 8-9 yaşımdan beri et yemiyorum. Tadını bile bilmiyorum.”

Bu açıklamaları yeniden gündeme gelirken, bir X (Twitter) kullanıcısının kilosuyla ilgili attığı tweet kısa sürede tartışma başlattı. Oyuncunun hayranları hemen devreye girdi ve Ünsal’a destek mesajları yağdı.

Kaçıranlar için:

Sinem Ünsal, Cannes Film Festivali’ndeki yoğun temposuna rağmen sevgilisini unutmadı.

Sinem Ünsal, Cannes Film Festivali’ndeki yoğun temposuna rağmen sevgilisini unutmadı.

Bir süredir meslektaşı Berk Cankat ile aşk yaşayan Ünsal, sosyal medya hesabından birlikte oldukları bir fotoğrafı paylaştı. Paylaşımına “Seni çok özledim sevgilim” notunu düştü. Berk Cankat ise bu paylaşıma kayıtsız kalmadı, aynı kareyi kalp ve nazar boncuğu emojisiyle kendi hesabından yayınladı.

Sinem Ünsal, daha önce bir röportajında sevgilisi hakkında “Berk’in yanında prenses gibi hissediyorum. Kendimi bulmamda çok katkısı var. Çünkü kendimi yorduğum ya da üzdüğüm şeylerde beni ilk uyaran hep Berk oluyor.” demişti. Gözlerden uzak, sade ama sağlam bir ilişki sürdüren çiftin bu son romantik paylaşımı hayranlarından da tam not aldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
houseof

En iyi aşiret dizi oyuncusu ödülü almaya mı gittin sanki! Dön özlediysen 😅