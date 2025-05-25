Cannes'da Göz Kamaştıran Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal Berk Cankat’a Özlemini Sosyal Medyadan Haykırdı

Mucize Doktor dizisindeki “Nazlı” rolüyle akıllara kazınan Ünsal, bu sezon Uzak Şehir dizisinde Ozan Akbaba ile başrolü paylaştı. Dizide canlandırdığı Alya karakteriyle hem reytinglerde başarı yakaladı hem de sosyal medyada bolca konuşuldu. Güzelliği, sade oyunculuğu ve güçlü ekran enerjisiyle dikkat çeken Ünsal, şimdi de Cannes Film Festivali’yle gündemde.

Bu yıl Cannes Film Festivali’ne katılan Türk isimler arasında Hande Erçel, Özge Özacar ve Birce Akalay gibi ünlü isimler de vardı. Stil karşılaştırmalarının kaçınılmaz olduğu etkinlikte Sinem Ünsal, kırmızı halıda siyah, sade bir elbise tercih etti. Fakat sosyal medyada bu tercih pek de olumlu karşılanmadı.