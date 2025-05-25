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Hakan Ural'dan 20 Yıllık Evliliği Hakkında Konuşulan Boşanma İddialarına "Ezgim" Notlu Cevap!

Hakan Ural'dan 20 Yıllık Evliliği Hakkında Konuşulan Boşanma İddialarına "Ezgim" Notlu Cevap!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.05.2025 - 09:04

Hakan Ural ve 20 yıllık eşi Ezgi Can Ural hakkında boşandıkları yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu söylentiler sonrası sessizliğini bozan Hakan Ural, sosyal medya paylaşımlarıyla iddialara net yanıt verdi. “Ben eşimle çok çok mutluyum ve onu çok seviyorum” diyen Ural, Ezgi Can Ural’la birlikte çekilmiş bir kareyi de “Ezgim” notuyla paylaştı. 

İşte detaylar.

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1967 doğumlu olan Hakan Ural, genç yaşta şöhreti yakalayan isimlerden.

1967 doğumlu olan Hakan Ural, genç yaşta şöhreti yakalayan isimlerden.

1988 yılında henüz 21 yaşındayken ünlü şarkıcı Sibel Can ile evlenmiş ve bu evlilikten iki çocuğu olmuştu: Melisa ve Engincan. Ancak bu evlilik uzun sürmedi ve çift 11 yılın ardından yollarını ayırdı.

2005 yılında hayatını Ezgi Can Ural’la birleştiren Hakan Ural, ikinci kez nikah masasına oturdu. Bu evlilikten 2013 yılında dünyaya gelen Gisela adında bir kız çocuğu daha oldu. Eşi ve çocuklarıyla sık sık mutlu aile pozları paylaşan Ural, bu yönüyle sosyal medyada da oldukça takdir topluyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde bu huzurlu tabloyu sarsacak bir iddia gündeme geldi.

Seda Algül’ün YouTube kanalında dile getirdiği bir iddia sosyal medyada adeta şok etkisi yaratmıştı.

Seda Algül’ün YouTube kanalında dile getirdiği bir iddia sosyal medyada adeta şok etkisi yaratmıştı.

Algül, Hakan Ural ile Ezgi Can Ural’ın evliliklerini bitirdiğini öne sürmüştü. Akgül, “Ezgi Can çok tatlı bir kız ama aşırı kıskançtı. Hakan'ın telefonunda takip cihazı vardı. Yani Hakan'ın saniyesi saniyesinde nerede olduğu, nereye gittiği, hangi semtte olduğu, hangi adreste olduğu GPS ile belirleniyordu.” demişti. Ardından Hakan Ural'ın Sibel Can'a zaafı olduğunu iddia etmişti.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Bu açıklamanın ardından kulislerde boşanma söylentileri dolaşmaya başladı.

Bu açıklamanın ardından kulislerde boşanma söylentileri dolaşmaya başladı.

“Boşandılar mı?” gibi sorular sosyal medyada trend olurken, gözler Ural’dan gelecek yanıta çevrildi.

Ve beklenen açıklama sonunda geldi.

Ve beklenen açıklama sonunda geldi.

Hakan Ural, sosyal medya hesabından yaptığı peş peşe paylaşımlarla iddialara net bir dille yanıt verdi. Şöyle yazdı:

“Çok rica ediyorum, saçma sapan ‘-mış, -miş’ üstünden dedikodulara itibar etmeyin. Bunlar çok ucuz, gereksiz, cadı kazanı seviyeleri… Ben eşimle çok çok mutluyum ve onu çok seviyorum.”

Bu açıklamayı romantik bir paylaşım izledi. Ural, eşi Ezgi Can Ural’la olan bir fotoğrafı kalp, kelebek ve nazar boncuğu emojileri eşliğinde “Ezgim” notuyla yayınladı. Ural, bu net tavrıyla hem iddialara son noktayı koydu hem de 20 yıllık evliliğine olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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