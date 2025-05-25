Hakan Ural'dan 20 Yıllık Evliliği Hakkında Konuşulan Boşanma İddialarına "Ezgim" Notlu Cevap!

1988 yılında henüz 21 yaşındayken ünlü şarkıcı Sibel Can ile evlenmiş ve bu evlilikten iki çocuğu olmuştu: Melisa ve Engincan. Ancak bu evlilik uzun sürmedi ve çift 11 yılın ardından yollarını ayırdı.

2005 yılında hayatını Ezgi Can Ural’la birleştiren Hakan Ural, ikinci kez nikah masasına oturdu. Bu evlilikten 2013 yılında dünyaya gelen Gisela adında bir kız çocuğu daha oldu. Eşi ve çocuklarıyla sık sık mutlu aile pozları paylaşan Ural, bu yönüyle sosyal medyada da oldukça takdir topluyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde bu huzurlu tabloyu sarsacak bir iddia gündeme geldi.