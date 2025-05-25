Hakan Ural'dan 20 Yıllık Evliliği Hakkında Konuşulan Boşanma İddialarına "Ezgim" Notlu Cevap!
Hakan Ural ve 20 yıllık eşi Ezgi Can Ural hakkında boşandıkları yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu söylentiler sonrası sessizliğini bozan Hakan Ural, sosyal medya paylaşımlarıyla iddialara net yanıt verdi. “Ben eşimle çok çok mutluyum ve onu çok seviyorum” diyen Ural, Ezgi Can Ural’la birlikte çekilmiş bir kareyi de “Ezgim” notuyla paylaştı.
İşte detaylar.
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1967 doğumlu olan Hakan Ural, genç yaşta şöhreti yakalayan isimlerden.
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Seda Algül’ün YouTube kanalında dile getirdiği bir iddia sosyal medyada adeta şok etkisi yaratmıştı.
Bu açıklamanın ardından kulislerde boşanma söylentileri dolaşmaya başladı.
Ve beklenen açıklama sonunda geldi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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