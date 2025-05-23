Geçirdiği Kazada 7 Kaburgası Kırılan Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan Yürek Burkan O Detayı İlk Kez Açıkladı!
Gönül Dağı dizisinde Taner karakteriyle gönüllere taht kuran Berk Atan, geçtiğimiz Nisan ayında geçirdiği trafik kazasıyla hayranlarını korkutmuştu. Kaburgaları kırılan ve hastaneye kaldırılan oyuncu, uzun bir tedavi sürecinin ardından yeniden setlere döndü. Sağlık durumuyla ilgili sık sık bilgi veren Atan, kaza gününe dair dikkat çeken bir detayı ise ilk kez açıkladı.
İşte yaşananlar…
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Ekranların sevilen yüzü Berk Atan, Gönül Dağı dizisindeki Taner rolüyle milyonların sevgisini kazanmış bir isim.
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Ancak kazanın boyutu açıklanan tıbbi detaylarla daha da netleşti.
Neyse ki uzun ve titiz bir tedavi sürecinin ardından Berk Atan yeniden sağlığına kavuştu. Üstelik setlere de geri döndü!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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