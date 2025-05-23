Geçirdiği Kazada 7 Kaburgası Kırılan Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan Yürek Burkan O Detayı İlk Kez Açıkladı!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizinin çekimleri Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde yapılıyor. Ancak geçtiğimiz Nisan ayında bu güzel dizi seti, Atan için talihsiz bir kazaya sahne oldu. Oyuncu, sete gitmek üzere yola çıktığı sırada içinde bulunduğu araç şarampole devrildi ve kazada ağır yaralandı.

Kazanın ardından hızla hastaneye kaldırılan Atan, bir süre yoğun bakımda kaldı. Hayranlarının meraklı bekleyişi sırasında oyuncudan gelen ilk açıklama ise moral vericiydi:

“Arkadaşlar merak eden, arayan, soran ve dönemediğim herkese teşekkür ederim. Bu kötü olaydan sonra bu kadar sevildiğimi görmek beni ayağa kaldıran en büyük güç oldu. Çok şükür ben iyiyim. Ailem, arkadaşlarım ve sevdiklerim yanımda. İstirahat sürecindeyim, daha da iyi olacağım.”