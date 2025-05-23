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Geçirdiği Kazada 7 Kaburgası Kırılan Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan Yürek Burkan O Detayı İlk Kez Açıkladı!

Geçirdiği Kazada 7 Kaburgası Kırılan Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan Yürek Burkan O Detayı İlk Kez Açıkladı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
23.05.2025 - 11:37

Gönül Dağı dizisinde Taner karakteriyle gönüllere taht kuran Berk Atan, geçtiğimiz Nisan ayında geçirdiği trafik kazasıyla hayranlarını korkutmuştu. Kaburgaları kırılan ve hastaneye kaldırılan oyuncu, uzun bir tedavi sürecinin ardından yeniden setlere döndü. Sağlık durumuyla ilgili sık sık bilgi veren Atan, kaza gününe dair dikkat çeken bir detayı ise ilk kez açıkladı. 

İşte yaşananlar…

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Ekranların sevilen yüzü Berk Atan, Gönül Dağı dizisindeki Taner rolüyle milyonların sevgisini kazanmış bir isim.

Ekranların sevilen yüzü Berk Atan, Gönül Dağı dizisindeki Taner rolüyle milyonların sevgisini kazanmış bir isim.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizinin çekimleri Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde yapılıyor. Ancak geçtiğimiz Nisan ayında bu güzel dizi seti, Atan için talihsiz bir kazaya sahne oldu. Oyuncu, sete gitmek üzere yola çıktığı sırada içinde bulunduğu araç şarampole devrildi ve kazada ağır yaralandı.

Kazanın ardından hızla hastaneye kaldırılan Atan, bir süre yoğun bakımda kaldı. Hayranlarının meraklı bekleyişi sırasında oyuncudan gelen ilk açıklama ise moral vericiydi:

“Arkadaşlar merak eden, arayan, soran ve dönemediğim herkese teşekkür ederim. Bu kötü olaydan sonra bu kadar sevildiğimi görmek beni ayağa kaldıran en büyük güç oldu. Çok şükür ben iyiyim. Ailem, arkadaşlarım ve sevdiklerim yanımda. İstirahat sürecindeyim, daha da iyi olacağım.”

Ancak kazanın boyutu açıklanan tıbbi detaylarla daha da netleşti.

Ancak kazanın boyutu açıklanan tıbbi detaylarla daha da netleşti.

Atan, sağlık durumu hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Sağ kaburgamda şu an görülebilen altı kırık ve kıkırdaklarda parçalanma mevcut. Bu sabah kırık parçaların akciğere batma sonucu gelişen kanama ve akciğer sönmesine müdahale etmek amacıyla dren takıldı. Zorlu bir süreçten geçiyoruz ama her şeye rağmen çok şükür.”

Bu açıklama hem hayranlarını hem de sektör arkadaşlarını derinden etkiledi.

Açıklamasının tamamına bu içeriğimizde yer vermiştik:

Neyse ki uzun ve titiz bir tedavi sürecinin ardından Berk Atan yeniden sağlığına kavuştu. Üstelik setlere de geri döndü!

Neyse ki uzun ve titiz bir tedavi sürecinin ardından Berk Atan yeniden sağlığına kavuştu. Üstelik setlere de geri döndü!

Başrolünü oynadığı Gönül Dağı dizisinde, ironik bir şekilde yaşadığı kazayı canlandırdı.

Ve o günle ilgili ilk kez bir detayı kamuoyuyla paylaştı:

“Rabbim beni aileme ve sevenlerime bağışladı. Büyük bir kaza geçirdim. Yedi kaburga kemiğim kırıldı. Çok şükür şu an iyiyim. Daha da iyi olacağım. Kaza geçirdiğim gün annemin doğum günüydü. Rabbim beni anneme bağışladı.”

Oyuncu şimdi hem setlerde hem de hayatın içinde kaldığı yerden devam ediyor. Bizler de tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletmiş olalım. 🙏

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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