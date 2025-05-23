Lüks Villa İçin 50 Milyon Harcadılar: Aras Bulut İynemli ve Engin Akyürek Komşu Oldu!
Kaynak: https://www.haberturk.com/aras-bulut-...
Televizyon ekranlarının en sevilen oyuncularından Aras Bulut İynemli ile Engin Akyürek, sadece başarılı projeleriyle değil, şimdi de komşuluklarıyla gündemde. Habertürk'ten Reşit Özet'in haberine göre ikili, İstanbul’un gözde lokasyonlarından Riva’dan yan yana villa satın aldı. Toplamda 50 milyon TL’lik bu dev yatırım magazin kulislerinde büyük ses getirdi.
İşte detaylar.
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Türk televizyon dünyasının iki başarılı ve karizmatik oyuncusu yaptıkları yatırımla gündeme geldi.
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Habertürk’ten Reşit Özet’in haberine göre; İynemli ve Akyürek, İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Riva bölgesinden yan yana villa satın aldı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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