Lüks Villa İçin 50 Milyon Harcadılar: Aras Bulut İynemli ve Engin Akyürek Komşu Oldu!

Her biri 32 milyon TL olan bu lüks villaların dekorasyonu için de 15 milyon TL’lik bütçe ayırdılar. Yani toplamda yaklaşık 50 milyon TL’lik dev bir yatırım söz konusu.

Beykoz’un Riva bölgesi son yıllarda ünlülerin favorisi haline gelmiş durumda. Hande Soral & İsmail Demirci çifti, Ceren Moray, Ezgi Eyüboğlu ve Semicenk gibi isimler de Riva’da yaşamayı tercih edenlerden. Şehir merkezine uzak ama doğayla iç içe bu bölge, hem mahremiyet arayan ünlüler hem de huzurlu bir yaşam isteyen aileler için ideal bir rota.

Aras Bulut İynemli ile Engin Akyürek’in iş dışında oldukça sakin ve gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih ettiği biliniyor. Şimdi hem dostluklarını hem de komşuluklarını aynı sokakta pekiştirecekler gibi görünüyor.