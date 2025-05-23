onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Lüks Villa İçin 50 Milyon Harcadılar: Aras Bulut İynemli ve Engin Akyürek Komşu Oldu!

Lüks Villa İçin 50 Milyon Harcadılar: Aras Bulut İynemli ve Engin Akyürek Komşu Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
23.05.2025 - 10:37

Televizyon ekranlarının en sevilen oyuncularından Aras Bulut İynemli ile Engin Akyürek, sadece başarılı projeleriyle değil, şimdi de komşuluklarıyla gündemde. Habertürk'ten Reşit Özet'in haberine göre ikili, İstanbul’un gözde lokasyonlarından Riva’dan yan yana villa satın aldı. Toplamda 50 milyon TL’lik bu dev yatırım magazin kulislerinde büyük ses getirdi. 

İşte detaylar.

Kaynak: https://www.haberturk.com/aras-bulut-...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk televizyon dünyasının iki başarılı ve karizmatik oyuncusu yaptıkları yatırımla gündeme geldi.

Türk televizyon dünyasının iki başarılı ve karizmatik oyuncusu yaptıkları yatırımla gündeme geldi.

Biri “Çukur”daki Yamaç Koçovalı rolüyle adeta efsaneleşen Aras Bulut İynemli. Diğeri, “Fatmagül’ün Suçu Ne?” ile başlayıp “Kara Para Aşk” ve “Kaçış” gibi projelerle uluslararası çapta hayran kitlesine ulaşan Engin Akyürek

Oyunculukları kadar duruşlarıyla da takdir toplayan bu iki yıldız attıkları her adımda epey konuşulan ünlülerimizden.

Son dönemde Disney+’ta yayınlanan “Atatürk” dizisinde Mustafa Kemal’i canlandırarak oyunculuk kariyerine yeni bir zirve ekleyen Aras Bulut İynemli, uzun süredir seçici projelerde yer alıyor. Engin Akyürek ise en son yine dijital platformda yayınlanan “Adım Farah” dizisiyle hayranlarıyla buluşmuştu. Şimdi bu iki oyuncunun ortak noktası yalnızca meslek değil; yaşadıkları semt de oldu!

Habertürk’ten Reşit Özet’in haberine göre; İynemli ve Akyürek, İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Riva bölgesinden yan yana villa satın aldı.

Habertürk’ten Reşit Özet’in haberine göre; İynemli ve Akyürek, İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Riva bölgesinden yan yana villa satın aldı.

Her biri 32 milyon TL olan bu lüks villaların dekorasyonu için de 15 milyon TL’lik bütçe ayırdılar. Yani toplamda yaklaşık 50 milyon TL’lik dev bir yatırım söz konusu.

Beykoz’un Riva bölgesi son yıllarda ünlülerin favorisi haline gelmiş durumda. Hande Soral & İsmail Demirci çifti, Ceren Moray, Ezgi Eyüboğlu ve Semicenk gibi isimler de Riva’da yaşamayı tercih edenlerden. Şehir merkezine uzak ama doğayla iç içe bu bölge, hem mahremiyet arayan ünlüler hem de huzurlu bir yaşam isteyen aileler için ideal bir rota.

Aras Bulut İynemli ile Engin Akyürek’in iş dışında oldukça sakin ve gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih ettiği biliniyor. Şimdi hem dostluklarını hem de komşuluklarını aynı sokakta pekiştirecekler gibi görünüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın