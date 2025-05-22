Annesinin Kopyası: Berk Oktay'ın Kızı Mira Milena'nın Doğum Günü Pozlarına Beğeni Yağdı!

İşte o satırlar:

“Cennet evladının yüzüymüş .. yüzünü gördüğümde anladım Cennet yüzlü kızım 🥹 Benim hayal ettiğimden de güzel seninle yeniden doğmak.. Senden önce ne kadar korkusuzmuşum meğer, şimdi ödüm kopuyor tırnağının ucu kırılacak diye.. bir yandan koca Dünyayı sırtlayacak güce, karşısında duracak cesarete sahipken, öte yandan seni sarıp sarmalayıp en içime saklamak istiyorum. Dilerim; yaşamın boyunca benim kalbimle sevsinler seni, benim gözlerimle baksınlar, benim dokunduğum gibi dokunsun herkes sana 🙏🏻 Bu Dünya’ya mutluluğu deneyimlemek için gelmiş ol güzel kızım, imtihansız imtihanların olsun meleğim.. Rabbimin iyi ruhları çıksın hep karşına 🙏🏻 Seninle ilgili çok fazla hayalim var .. ama ilki Babanla bizim yaşlarımıza geldiğin yaşlara sağlıkla şahit olmayı tüm kalbimle diliyorum.. Ömrüm yettiği müddetçe seninle gökyüzünde kanatsız uçacağız Miloşkom .. benim kızım olduğun için çok şanslıyım.. iyi ki bana .. bize geldin gül gözlüm .. #MiraMilena1yaşında #MiraMilenaOktay 21.05.24 🤍🙏🏻🥲 ”