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Annesinin Kopyası: Berk Oktay'ın Kızı Mira Milena'nın Doğum Günü Pozlarına Beğeni Yağdı!

Annesinin Kopyası: Berk Oktay'ın Kızı Mira Milena'nın Doğum Günü Pozlarına Beğeni Yağdı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.05.2025 - 15:22

Oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’un mutluluğu, minik kızları Mira Milena ile taçlandı. 2022 yılında evlenen ikili, 21 Mayıs 2023’te ilk bebeklerini kucaklarına almıştı. Şimdi ise Mira Milena tam 1 yaşında! Çift, kızlarının ilk doğum günü için sosyal medyada art arda paylaşımlar yaptı. Görenler minik Milena için “Annesinin kopyası” yorumunu yaparken, paylaşımlar kısa sürede büyük beğeni topladı. 

İşte o duygusal kutlamadan detaylar…

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Televizyon ekranlarında başlayan bir hikaye, gerçek hayatta da masal gibi ilerledi…

Televizyon ekranlarında başlayan bir hikaye, gerçek hayatta da masal gibi ilerledi…

“Savaşçı” dizisinin setinde tanışan ve dostlukları kısa sürede aşka dönüşen Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında nikâh masasına oturarak hayatlarını birleştirdi. Dizi setinden doğan bu aşk, zamanla büyüdü ve nihayetinde çift, 21 Mayıs 2023 tarihinde kızları Mira Milena’yı kucaklarına alarak anne-baba olmanın tarifsiz sevincini yaşadı.

Hem oyunculukları hem de özel hayatlarıyla sık sık magazin gündeminde olan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla da hayranlarının gönlünü fethediyor.

Hem oyunculukları hem de özel hayatlarıyla sık sık magazin gündeminde olan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla da hayranlarının gönlünü fethediyor.

Özellikle anne olduktan sonra Yıldız Çağrı Atiksoy’un Instagram hesabından yaptığı duygusal paylaşımlar, takipçileri tarafından büyük ilgi görüyor. Çiftin küçük kızlarıyla verdiği aile pozları da, hayranlarının favori gönderileri arasında yer alıyor.

Minik Mira Milena’nın birinci yaş gününde Yıldız Çağrı Atiksoy, bu özel günü Instagram hesabından duygusal bir notla paylaştı.

Minik Mira Milena’nın birinci yaş gününde Yıldız Çağrı Atiksoy, bu özel günü Instagram hesabından duygusal bir notla paylaştı.

İşte o satırlar:

“Cennet evladının yüzüymüş .. yüzünü gördüğümde anladım Cennet yüzlü kızım 🥹 Benim hayal ettiğimden de güzel seninle yeniden doğmak.. Senden önce ne kadar korkusuzmuşum meğer, şimdi ödüm kopuyor tırnağının ucu kırılacak diye.. bir yandan koca Dünyayı sırtlayacak güce, karşısında duracak cesarete sahipken, öte yandan seni sarıp sarmalayıp en içime saklamak istiyorum. Dilerim; yaşamın boyunca benim kalbimle sevsinler seni, benim gözlerimle baksınlar, benim dokunduğum gibi dokunsun herkes sana 🙏🏻 Bu Dünya’ya mutluluğu deneyimlemek için gelmiş ol güzel kızım, imtihansız imtihanların olsun meleğim.. Rabbimin iyi ruhları çıksın hep karşına 🙏🏻 Seninle ilgili çok fazla hayalim var .. ama ilki Babanla bizim yaşlarımıza geldiğin yaşlara sağlıkla şahit olmayı tüm kalbimle diliyorum.. Ömrüm yettiği müddetçe seninle gökyüzünde kanatsız uçacağız Miloşkom .. benim kızım olduğun için çok şanslıyım.. iyi ki bana .. bize geldin gül gözlüm .. #MiraMilena1yaşında #MiraMilenaOktay 21.05.24 🤍🙏🏻🥲 ”

Anne olmanın hissettirdiklerini adeta iliklerine kadar yaşayan Atiksoy, paylaştığı notla takipçilerine duygusal anlar yaşattı.

Anne olmanın hissettirdiklerini adeta iliklerine kadar yaşayan Atiksoy, paylaştığı notla takipçilerine duygusal anlar yaşattı.

Paylaşımın devamında, kızına dair hayallerini ve iyi dileklerini de satırlara döken oyuncu, kızının doğum gününde eşinin hazırladığı pastadan da bahsetmeden geçmedi: “Doğum günü pastan her sene Babanın ellerinden olsun ☺️🎉🎈” notuyla paylaşımı sonlandırdı.

Partiden kareler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, minik Milena’nın güzelliği gözlerden kaçmadı. Yorumlar arasında “Kocaman olmuş!”, “Tıpkı annesi”, “Annesinin kopyası resmen” gibi yorumlar dikkat çekti. 

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti, hem aşkları hem de aile yaşantılarıyla örnek çiftler arasında yer alırken, Milena’nın büyüme anlarına tanıklık eden takipçileri de her yeni paylaşımı dört gözle beklemeye devam ediyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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