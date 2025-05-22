Annesinin Kopyası: Berk Oktay'ın Kızı Mira Milena'nın Doğum Günü Pozlarına Beğeni Yağdı!
Oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’un mutluluğu, minik kızları Mira Milena ile taçlandı. 2022 yılında evlenen ikili, 21 Mayıs 2023’te ilk bebeklerini kucaklarına almıştı. Şimdi ise Mira Milena tam 1 yaşında! Çift, kızlarının ilk doğum günü için sosyal medyada art arda paylaşımlar yaptı. Görenler minik Milena için “Annesinin kopyası” yorumunu yaparken, paylaşımlar kısa sürede büyük beğeni topladı.
İşte o duygusal kutlamadan detaylar…
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Televizyon ekranlarında başlayan bir hikaye, gerçek hayatta da masal gibi ilerledi…
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Hem oyunculukları hem de özel hayatlarıyla sık sık magazin gündeminde olan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla da hayranlarının gönlünü fethediyor.
Minik Mira Milena’nın birinci yaş gününde Yıldız Çağrı Atiksoy, bu özel günü Instagram hesabından duygusal bir notla paylaştı.
Anne olmanın hissettirdiklerini adeta iliklerine kadar yaşayan Atiksoy, paylaştığı notla takipçilerine duygusal anlar yaşattı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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