Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek Hastanelik Oldu: Paylaşımıyla Gözünün Son Halini Paylaştı!

Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri olan Nilay’a hayat veren Feyza Civelek de son dönemde hem oyunculuğu hem de özel hayatındaki gelişmelerle gündemde kalmaya devam ediyor.

Adını ilk kez Adını Feriha Koydum dizisiyle duyuran Civelek, asıl çıkışını Kızılcık Şerbeti ile yakaladı. Ancak sadece performansıyla değil, hakkında çıkan iddialarla da sık sık konuşuluyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada bir kişiye tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılmıştı. “Seni köprüde sallandırırım” dediği öne sürülen oyuncu, bu iddiaları kesin bir dille reddetmişti.