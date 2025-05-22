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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek Hastanelik Oldu: Paylaşımıyla Gözünün Son Halini Paylaştı!

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek Hastanelik Oldu: Paylaşımıyla Gözünün Son Halini Paylaştı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.05.2025 - 09:58

Kızılcık Şerbeti’nin en olaylı karakteri Nilay’ı canlandıran Feyza Civelek, yaptığı son paylaşımla sevenlerini endişelendirdi. Geçtiğimiz haftalarda kolunu kırarak “Görünmez kaza, nazara geldik” diyen oyuncu, bu kez gözündeki rahatsızlıkla gündeme geldi. “Mikrop kaptı diye gittim, korneamın yırtıldığını öğrendim” diyen Civelek, hayranlarını korkuttu. Gözünün son halini paylaşan oyuncunun sağlık durumuyla ilgili detaylar merak konusu oldu. 

İşte detaylar.

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Ekranların en çok konuşulan dizilerinden Kızılcık Şerbeti hem oyuncu kadrosuyla hem de senaryo dışı olaylarıyla gündemden düşmüyor.

Ekranların en çok konuşulan dizilerinden Kızılcık Şerbeti hem oyuncu kadrosuyla hem de senaryo dışı olaylarıyla gündemden düşmüyor.

Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri olan Nilay’a hayat veren Feyza Civelek de son dönemde hem oyunculuğu hem de özel hayatındaki gelişmelerle gündemde kalmaya devam ediyor.

Adını ilk kez Adını Feriha Koydum dizisiyle duyuran Civelek, asıl çıkışını Kızılcık Şerbeti ile yakaladı. Ancak sadece performansıyla değil, hakkında çıkan iddialarla da sık sık konuşuluyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada bir kişiye tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılmıştı. “Seni köprüde sallandırırım” dediği öne sürülen oyuncu, bu iddiaları kesin bir dille reddetmişti.

O konuya dair detaylara bu haberimizde yer vermiştik:

Sağlık açısından da zor bir süreçten geçen oyuncu, Şubat ayında kolunu kırmış ve ameliyat olmuştu.

Sağlık açısından da zor bir süreçten geçen oyuncu, Şubat ayında kolunu kırmış ve ameliyat olmuştu.

“Görünmez kaza, yine nazara geldik” diyerek yaptığı o paylaşım da çok konuşulmuştu. Neyse ki kısa sürede sağlığına kavuşmuş, ekranlara kaldığı yerden dönmüştü. O döneme dair detayları da takipçilerimizle paylaşmıştık.

Kaçıranlar için:

Ancak Civelek bu kez farklı bir sağlık problemiyle gündeme geldi.

Ancak Civelek bu kez farklı bir sağlık problemiyle gündeme geldi.

Gözünde yaşadığı rahatsızlığı sosyal medya hesabından duyuran oyuncu, yine takipçilerini endişelendirdi. Gözünün fotoğrafını da paylaşan Civelek açıklamasında şunları söyledi:

“Gözüm mikrop kaptı diye doktora gidip korneamın yırtıldığını öğrenerek çıktım hastaneden. Nazara gelmeye devam ediyorumdur…”

Civelek’in bu paylaşımına kısa sürede birçok takipçisinden geçmiş olsun mesajı yağdı. 

Biz de kendisine acil şifalar diliyoruz. ❤️

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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