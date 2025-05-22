Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek Hastanelik Oldu: Paylaşımıyla Gözünün Son Halini Paylaştı!
Kızılcık Şerbeti’nin en olaylı karakteri Nilay’ı canlandıran Feyza Civelek, yaptığı son paylaşımla sevenlerini endişelendirdi. Geçtiğimiz haftalarda kolunu kırarak “Görünmez kaza, nazara geldik” diyen oyuncu, bu kez gözündeki rahatsızlıkla gündeme geldi. “Mikrop kaptı diye gittim, korneamın yırtıldığını öğrendim” diyen Civelek, hayranlarını korkuttu. Gözünün son halini paylaşan oyuncunun sağlık durumuyla ilgili detaylar merak konusu oldu.
İşte detaylar.
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Ekranların en çok konuşulan dizilerinden Kızılcık Şerbeti hem oyuncu kadrosuyla hem de senaryo dışı olaylarıyla gündemden düşmüyor.
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Sağlık açısından da zor bir süreçten geçen oyuncu, Şubat ayında kolunu kırmış ve ameliyat olmuştu.
Ancak Civelek bu kez farklı bir sağlık problemiyle gündeme geldi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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