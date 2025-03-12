Kaza Geçiren Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı Feyza Civelek Ameliyata Alındı: Sevenlerinden Dua İstedi!
Kaza Geçiren Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı Feyza Civelek Ameliyata Alındı: Sevenlerinden Dua İstedi!
Kızılcık Şerbeti dizisinin en ikonik karakterlerinden birine hayat veren Feyza Civelek her adımıyla gündem oluyor desek yeridir. Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde evinde geçirdiği bir talihsiz kaza sonrasın kolunu kırmıştı. Bir süredir kol askısı kullanan Civelek sabahın erken saatlerinde yaptığı paylaşımla ameliyata gireceğini duyururken sevenlerinden de dua istedi.
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Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 'Nilay' karakterini canlandıran Feyza Civelek her haliyle manşetlerde yer alıyor.
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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sürekli dikkatleri üzerine çeken Civelek geçtiğimiz günlerde bir kaza geçirmişti.
Kolu alçıya alınan Feyza Civelek bu sabahın erken saatlerinde bir paylaşımda daha bulundu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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acil şifalar diliyorum büyük geçmiş olsun .