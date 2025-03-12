Kaza Geçiren Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı Feyza Civelek Ameliyata Alındı: Sevenlerinden Dua İstedi!

Ünlü oyuncu dizide aslında yan karakter olan, ancak hikayenin gidişatı ve izleyicilerin tepkisiyle adeta başrole dönüşen Nilay'la tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Uzun süre boyunca senarist annesi Melis Civelek tarafından torpilli olduğu yönündeki iddialarla tartışmaların odağı olan Feyza Civelek gündeme bomba gibi düşmüştü. Kendisi bu iddiaların tamamen yalan olduğunu söylemişti.