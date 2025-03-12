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Kaza Geçiren Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı Feyza Civelek Ameliyata Alındı: Sevenlerinden Dua İstedi!

Kaza Geçiren Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı Feyza Civelek Ameliyata Alındı: Sevenlerinden Dua İstedi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
12.03.2025 - 12:27

Kızılcık Şerbeti dizisinin en ikonik karakterlerinden birine hayat veren Feyza Civelek her adımıyla gündem oluyor desek yeridir. Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde evinde geçirdiği bir talihsiz kaza sonrasın kolunu kırmıştı. Bir süredir kol askısı kullanan Civelek sabahın erken saatlerinde yaptığı paylaşımla ameliyata gireceğini duyururken sevenlerinden de dua istedi.

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Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 'Nilay' karakterini canlandıran Feyza Civelek her haliyle manşetlerde yer alıyor.

Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 'Nilay' karakterini canlandıran Feyza Civelek her haliyle manşetlerde yer alıyor.

Ünlü oyuncu dizide aslında yan karakter olan, ancak hikayenin gidişatı ve izleyicilerin tepkisiyle adeta başrole dönüşen Nilay'la tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 

Uzun süre boyunca senarist annesi Melis Civelek tarafından torpilli olduğu yönündeki iddialarla tartışmaların odağı olan Feyza Civelek gündeme bomba gibi düşmüştü. Kendisi bu iddiaların tamamen yalan olduğunu söylemişti.

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sürekli dikkatleri üzerine çeken Civelek geçtiğimiz günlerde bir kaza geçirmişti.

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sürekli dikkatleri üzerine çeken Civelek geçtiğimiz günlerde bir kaza geçirmişti.

Evinde bir kaza geçirerek düşen ünlü oyuncu kolunu kırmıştı. O günden sonra kolu askıya alınan Civelek, 'Kolumu kırdım. Görünmez kaza... Yine nazara geldik' diyerek başına gelenleri takipçilerine duyurmuştu. 

Hatta dizinin bir bölümünde de kolu atelli şekilde izleyicilerin karşısına çıkmıştı.

Hatta sahnelerden birinde de çekim hatası yapılmıştı:

Kolu alçıya alınan Feyza Civelek bu sabahın erken saatlerinde bir paylaşımda daha bulundu.

Kolu alçıya alınan Feyza Civelek bu sabahın erken saatlerinde bir paylaşımda daha bulundu.

Ameliyata girmeden önce hastane önünden paylaşım yapan Feyza Civelek 'Kolum için ameliyata giriyorum. Şans dileklerinizi ve dualarınızı eksik etmeyin' diyerek tüm sevenlerinden dua istedi.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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nazifegurergil1957

acil şifalar diliyorum büyük geçmiş olsun .