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Bu Sefer Gece Kuşağında: Seda Sayan TYT Türk'teki Yeni Programı Öncesi Stüdyodan İlk Karesini Paylaştı!

Bu Sefer Gece Kuşağında: Seda Sayan TYT Türk'teki Yeni Programı Öncesi Stüdyodan İlk Karesini Paylaştı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
12.03.2025 - 11:43

Sabahın Sultanı programıyla uzun yıllardır hayatımızda olan Seda Sayan gündüz kuşağının popüler ismi haline gelmişti. Sunduğu son programı apar topar yayından kaldırılan Sayan bu kez yeni bir projeyle karşımıza çıktı. TYT Türk'e transfer olan Seda Sayan, 'Her Şey Masada' programından ilk karesini paylaştı.

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Yıllardır sabah kuşağının olmazsa olmaz isimlerinden biri olan Seda Sayan 90'ların sonundan beri çeşitli programlarla ekranlarımızda yer alıyor.

Yıllardır sabah kuşağının olmazsa olmaz isimlerinden biri olan Seda Sayan 90'ların sonundan beri çeşitli programlarla ekranlarımızda yer alıyor.

Yıllar içinde Seda, Yetiş Bacım, Sabah Sabah Seda Sayan, Sabahların Sultanı Seda Sayan, Sabahın Sedası gibi birçok yapımda sunuculuk yapan Seda Sayan, son olarak Sabahın Sultanı Seda Sayan programıyla karşımıza çıkmıştı.

Star Tv'de yayınlanan program geçtiğimiz yıl bir anda ekranlardan kaldırılmıştı. Bu kararın ardından hiçbir açıklama da gelmemişti.

Star Tv'de yayınlanan program geçtiğimiz yıl bir anda ekranlardan kaldırılmıştı. Bu kararın ardından hiçbir açıklama da gelmemişti.

2021-2024 yılları arasında yayınlanan programın apar topar yayın akışından kaldırılmasından sonra Seda Sayan'ın evinde dinlenmeye çekildiği söylenmişti.  Sayan'ın programı yerine de Uğur Arslan ile Songül Karlı'nın sunduğu Sana Değer programı gelmişti.

1 yıl ekranlardan uzak kalan Seda Sayan bu kez yepyeni bir programla ekranlara döndü. Ünlü şarkıcı ve sunucunun yeni adresi TYT Türk oldu.

1 yıl ekranlardan uzak kalan Seda Sayan bu kez yepyeni bir programla ekranlara döndü. Ünlü şarkıcı ve sunucunun yeni adresi TYT Türk oldu.

TYT Türk kanalının Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Erdem ise Instagram hesabından 'Ünlü sanatçımız, ekranların özlenen yüzü Seda Sayan, 17 Mart 2025 itibarıyla, hafta içi her gün Türkiye’nin yeni televizyonu TYT Türk ekranlarında olacak!' açıklamasında bulundu.

"Her Şey Masada" programının sunuculuğunu üstlenecek olan Seda Sayan yeni programının stüdyosundan ilk karesini paylaştı.

"Her Şey Masada" programının sunuculuğunu üstlenecek olan Seda Sayan yeni programının stüdyosundan ilk karesini paylaştı.

'Çok yakında haftanın 5 günü akşam 21.00 - 23.30 arası şahane konuklarımla TYT Türk ekranlarında buluşmak üzere' notuyla paylaşım yapan Sayan'ın, artık gündüz değil gece kuşağında yer alacağı da ortaya çıktı. 

Öte yandan Seda Sayan'ın kombini ve tabii ki terlikleri de dikkatlerden kaçmadı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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