Bu Sefer Gece Kuşağında: Seda Sayan TYT Türk'teki Yeni Programı Öncesi Stüdyodan İlk Karesini Paylaştı!
Bu Sefer Gece Kuşağında: Seda Sayan TYT Türk'teki Yeni Programı Öncesi Stüdyodan İlk Karesini Paylaştı!
Sabahın Sultanı programıyla uzun yıllardır hayatımızda olan Seda Sayan gündüz kuşağının popüler ismi haline gelmişti. Sunduğu son programı apar topar yayından kaldırılan Sayan bu kez yeni bir projeyle karşımıza çıktı. TYT Türk'e transfer olan Seda Sayan, 'Her Şey Masada' programından ilk karesini paylaştı.
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Yıllardır sabah kuşağının olmazsa olmaz isimlerinden biri olan Seda Sayan 90'ların sonundan beri çeşitli programlarla ekranlarımızda yer alıyor.
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Star Tv'de yayınlanan program geçtiğimiz yıl bir anda ekranlardan kaldırılmıştı. Bu kararın ardından hiçbir açıklama da gelmemişti.
1 yıl ekranlardan uzak kalan Seda Sayan bu kez yepyeni bir programla ekranlara döndü. Ünlü şarkıcı ve sunucunun yeni adresi TYT Türk oldu.
"Her Şey Masada" programının sunuculuğunu üstlenecek olan Seda Sayan yeni programının stüdyosundan ilk karesini paylaştı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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