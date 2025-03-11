Minik Yapraklar: Yapay Zeka Yaprak Dökümü Karakterlerinin Bebeklik Hallerini Çizdi!

Türk televizyon tarihine damga vuran Yaprak Dökümü, finalinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala unutulmaz diziler arasında yer alıyor. Ali Rıza Bey’in ailesini bir arada tutma çabası, Ferhunde’nin entrikaları, Necla ve Leyla’nın rekabeti derken hepimiz bu dramatik hikayeye fena kapılmıştık. Peki, bu karakterleri hiç bebek halleriyle hayal ettiniz mi? Instagram'da '@thepeepai' adlı bir hesap yapay zeka sayesinde Yaprak Dökümü karakterlerinin minik versiyonlarını ortaya koydu. Ortaya çıkan görseller ise dizinin izleyicisinden beğeni toplarken yorum yağmuruna da tutuldu.