Minik Yapraklar: Yapay Zeka Yaprak Dökümü Karakterlerinin Bebeklik Hallerini Çizdi!
Minik Yapraklar: Yapay Zeka Yaprak Dökümü Karakterlerinin Bebeklik Hallerini Çizdi!
Türk televizyon tarihine damga vuran Yaprak Dökümü, finalinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala unutulmaz diziler arasında yer alıyor. Ali Rıza Bey’in ailesini bir arada tutma çabası, Ferhunde’nin entrikaları, Necla ve Leyla’nın rekabeti derken hepimiz bu dramatik hikayeye fena kapılmıştık. Peki, bu karakterleri hiç bebek halleriyle hayal ettiniz mi? Instagram'da '@thepeepai' adlı bir hesap yapay zeka sayesinde Yaprak Dökümü karakterlerinin minik versiyonlarını ortaya koydu. Ortaya çıkan görseller ise dizinin izleyicisinden beğeni toplarken yorum yağmuruna da tutuldu.
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Yaprak Dökümü, 2006-2010 yılları arasında Kanal D’de yayınlanmış ve geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.
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Ancak şimdi ise diziyi, klasik karakterlerin ikonik sahneleriyle birlikte ancak bambaşka bir perspektiften ele alıyoruz!
Dizide gözlerimizi bir an olsun kırmadan izlediğimiz entrika, aşk ve dramın yerini şimdi şirinlik aldı adeta!
Önce o paylaşımı buraya bırakalım...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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