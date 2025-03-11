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Minik Yapraklar: Yapay Zeka Yaprak Dökümü Karakterlerinin Bebeklik Hallerini Çizdi!

Minik Yapraklar: Yapay Zeka Yaprak Dökümü Karakterlerinin Bebeklik Hallerini Çizdi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
11.03.2025 - 18:16

Türk televizyon tarihine damga vuran Yaprak Dökümü, finalinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala unutulmaz diziler arasında yer alıyor. Ali Rıza Bey’in ailesini bir arada tutma çabası, Ferhunde’nin entrikaları, Necla ve Leyla’nın rekabeti derken hepimiz bu dramatik hikayeye fena kapılmıştık. Peki, bu karakterleri hiç bebek halleriyle hayal ettiniz mi? Instagram'da '@thepeepai' adlı bir hesap yapay zeka sayesinde Yaprak Dökümü karakterlerinin minik versiyonlarını ortaya koydu. Ortaya çıkan görseller ise dizinin izleyicisinden beğeni toplarken yorum yağmuruna da tutuldu.

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Yaprak Dökümü, 2006-2010 yılları arasında Kanal D’de yayınlanmış ve geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

Yaprak Dökümü, 2006-2010 yılları arasında Kanal D’de yayınlanmış ve geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

Reşat Nuri Güntekin’in aynı adlı romanından uyarlanan dizi, Ali Rıza Bey ve ailesinin dramatik çöküşünü konu alıyordu. Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır gibi isimlerin başarılı performanslarıyla hafızalara kazınan dizi, her bölümüyle izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Bu sayede dizi Türk ekranlarının tarihine geçen yapımlardan biri haline geldi.

Ancak şimdi ise diziyi, klasik karakterlerin ikonik sahneleriyle birlikte ancak bambaşka bir perspektiften ele alıyoruz!

Ancak şimdi ise diziyi, klasik karakterlerin ikonik sahneleriyle birlikte ancak bambaşka bir perspektiften ele alıyoruz!

'@thepeepai' adlı bir Instagram kullanıcısı, yapay zekayı kullanarak Yaprak Dökümü karakterlerinin bebeklik hallerini ortaya çıkardı. Minik Ali Rıza Bey final sahnesindeki tekerlekli sandalyesinde disiplinli bakışlarıyla dikkat çekerken, bebek Ferhunde’nin gözlerinden adeta hinlik akıyor! Necla ve Leyla’nın bebek halleri de her an birbirleriyle tartışmaya girecek gibi.

Dizide gözlerimizi bir an olsun kırmadan izlediğimiz entrika, aşk ve dramın yerini şimdi şirinlik aldı adeta!

Dizide gözlerimizi bir an olsun kırmadan izlediğimiz entrika, aşk ve dramın yerini şimdi şirinlik aldı adeta!

Bir zamanlar büyük olaylara sebep olan karakterleri bu kez masum halleriyle görmek gerçekten çok eğlenceli bir iş oldu. Yaprak Dökümü’nü izleyerek büyüyenler de bu görseller karşısında kayıtsız kalamadı.

Adından da sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumları beraber görelim...

Önce o paylaşımı buraya bırakalım...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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