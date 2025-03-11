O Zaman Anlamamış Olabiliriz: Eski Dizilerden Hayat Dersi Tadında 10 Replik!
O Zaman Anlamamış Olabiliriz: Eski Dizilerden Hayat Dersi Tadında 10 Replik!
Zamanında izlediğimiz dizilerde duyduğumuz bazı sözler, o an için kulağımıza sadece güzel bir diyalog gibi gelmiş olabilir. Ama yıllar geçtikçe hayatın gerçekleriyle yüzleştiğimizde, o sözlerin aslında ne kadar büyük anlamlar taşıdığını fark ediyoruz.
Çocukken ya da gençken fark edemediğimiz ama büyüdükçe anlam kazanan o replikler, bugün adeta birer hayat mottosu gibi. Kimisi sabır üzerine, kimisi dostluk, kimisi hayatın adaletsizliği…
Gelin, birlikte hafızalarımızı tazeleyelim; eski Türk dizilerinin en unutulmaz ve ders niteliğindeki repliklerini hatırlayalım. İşte yaş aldıkça anlam kazanan 10 dizi repliği!
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1. Süper Baba (1993-1997)
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2. Bizimkiler (1989-2002)
3. Tatlı Hayat (2001-2004)
4. Kaynanalar (1974-2004)
5. Ekmek Teknesi (2002-2005)
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6. Mahallenin Muhtarları (1992-2004)
7. Perihan Abla (1986-1988)
8. Çiçek Taksi (1995-2003)
9. Yedi Numara (2000-2003)
10. Sihirli Annem (2003-2012)
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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