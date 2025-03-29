Twitter El Değiştiriyor: Elon Musk X’i Kendi Yapay Zeka Şirketine Sattı
Twitter El Değiştiriyor: Elon Musk X’i Kendi Yapay Zeka Şirketine Sattı
2022 yılının sonlarında 600 milyondan fazla kullancısı bulunan Twitter’ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, daha sonra sosyal medya platformunun adını X olarak değiştirmişti. X’e getirdiği pek çok yenilikle tepkilerin odağında olan Musk, bu kez bir satışla gündeme geldi. Elon Musk, xAI isimli kendi yapay zeka şirketine X’i sattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Elon Musk, X'i kendi yapay zeka şirketine sattı. Üstelik X'in 12 milyar dolar borcu varmış...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2022 yılında bir dizi dava sonucunda Twitter'ı satın aldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın