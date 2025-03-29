Twitter El Değiştiriyor: Elon Musk X’i Kendi Yapay Zeka Şirketine Sattı

Musk, söz konusu satışa dair X hesabından bir paylaşım yaptı. Musk, bu işlemle xAI'ın değerinin 80 milyar dolar olduğunu belirtirken X'in değerinin 33 milyar dolar olduğunu vurguladı. Elon Musk, X'in 12 milyar dolar borcu olduğunu açıkladı.

Dünyanın en zengin kişisi Musk, paylaşımında 'xAI, 2 yıl önce kuruluşundan bu yana benzeri görülmemiş hız ve ölçekte modeller ve veri merkezleri inşa ederek hızla dünyanın önde gelen yapay zeka laboratuvarlarından biri haline geldi' ifadelerine yer verdi.

Musk'ın açıklaması şöyle oldu:

'Bugün, verileri, modelleri, bilgi işlem, dağıtım ve yetenekleri birleştirmek için resmi olarak adım atıyoruz. Bu birleşme, xAI'ın gelişmiş yapay zeka kabiliyetini ve uzmanlığını X'in muazzam erişimiyle harmanlayarak büyük bir potansiyelin kilidini açacak. Birleşik şirket, gerçeği arama ve bilgiyi ilerletme temel misyonumuza sadık kalırken milyarlarca insana daha akıllı, daha anlamlı deneyimler sunacak. Bu sayede sadece dünyayı yansıtan değil, aynı zamanda insanlığın ilerlemesini aktif olarak hızlandıran bir platform oluşturabileceğiz.'