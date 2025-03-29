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Twitter El Değiştiriyor: Elon Musk X’i Kendi Yapay Zeka Şirketine Sattı

Twitter El Değiştiriyor: Elon Musk X’i Kendi Yapay Zeka Şirketine Sattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.03.2025 - 14:05

2022 yılının sonlarında 600 milyondan fazla kullancısı bulunan Twitter’ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, daha sonra sosyal medya platformunun adını X olarak değiştirmişti. X’e getirdiği pek çok yenilikle tepkilerin odağında olan Musk, bu kez bir satışla gündeme geldi. Elon Musk, xAI isimli kendi yapay zeka şirketine X’i sattı.

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Elon Musk, X'i kendi yapay zeka şirketine sattı. Üstelik X'in 12 milyar dolar borcu varmış...

Elon Musk, X'i kendi yapay zeka şirketine sattı. Üstelik X'in 12 milyar dolar borcu varmış...

Musk, söz konusu satışa dair X hesabından bir paylaşım yaptı. Musk, bu işlemle xAI'ın değerinin 80 milyar dolar olduğunu belirtirken X'in değerinin 33 milyar dolar olduğunu vurguladı. Elon Musk, X'in 12 milyar dolar borcu olduğunu açıkladı.

Dünyanın en zengin kişisi Musk, paylaşımında 'xAI, 2 yıl önce kuruluşundan bu yana benzeri görülmemiş hız ve ölçekte modeller ve veri merkezleri inşa ederek hızla dünyanın önde gelen yapay zeka laboratuvarlarından biri haline geldi' ifadelerine yer verdi.

Musk'ın açıklaması şöyle oldu:

'Bugün, verileri, modelleri, bilgi işlem, dağıtım ve yetenekleri birleştirmek için resmi olarak adım atıyoruz. Bu birleşme, xAI'ın gelişmiş yapay zeka kabiliyetini ve uzmanlığını X'in muazzam erişimiyle harmanlayarak büyük bir potansiyelin kilidini açacak. Birleşik şirket, gerçeği arama ve bilgiyi ilerletme temel misyonumuza sadık kalırken milyarlarca insana daha akıllı, daha anlamlı deneyimler sunacak. Bu sayede sadece dünyayı yansıtan değil, aynı zamanda insanlığın ilerlemesini aktif olarak hızlandıran bir platform oluşturabileceğiz.'

2022 yılında bir dizi dava sonucunda Twitter'ı satın aldı.

2022 yılında bir dizi dava sonucunda Twitter'ı satın aldı.

Elon Musk, eski adı Twitter olan 600 milyondan fazla kullanıcıya sahip platformu 2022 yılında aldı. Satın alım 44 milyar dolar olarak açıklanırken ünlü milyarder o günden bu yana platformda yaptığı değişikliklerle adeta tanınmaz hale getirdi. 

Musk ve X , satın alma işleminden bu yana bir dizi davayla karşı karşıya kaldı , Twitter'ın iş gücünün yüzde 80'ini işten çıkardı. Bazı tahminler, şirketin Musk'ın satın aldığı zamandan %71 daha az değerli olduğunu belirtti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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