Dünyanın en zengin insanı Elon Musk. Biz demiyoruz, Forbes diyor. Forbes’un gerçek zamanlı milyarderlerin listesinde Elon Musk, 384 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada. Üstelik 2021 yılından bu yana ‘yaşayan en zengin kişi’ unvanını kimseye kaptırmıyor. İkinci sırada bulunan Mark Zuckerberg ile aralarında 148 milyar dolarlık fark bulunuyor.

Türkiye’nin en zengini Murat Ülker’in serveti güncel olarak 5 milyar dolar. Elon Musk ile Murat Ülker arasındaki servet farkı ise tam 379 milyar dolar! '5 milyar dolar nerede… 384 milyar dolar nerede…” dediğinizi duyar gibiyim.

Peki Elon Musk Türkiye’de yaşasaydı ne olurdu?