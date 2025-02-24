Elon Musk Türkiye’de Yaşasaydı Ne Olurdu?
Elon Musk Türkiye’de Yaşasaydı Ne Olurdu?
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk. Biz demiyoruz, Forbes diyor. Forbes’un gerçek zamanlı milyarderlerin listesinde Elon Musk, 384 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada. Üstelik 2021 yılından bu yana ‘yaşayan en zengin kişi’ unvanını kimseye kaptırmıyor. İkinci sırada bulunan Mark Zuckerberg ile aralarında 148 milyar dolarlık fark bulunuyor.
Türkiye’nin en zengini Murat Ülker’in serveti güncel olarak 5 milyar dolar. Elon Musk ile Murat Ülker arasındaki servet farkı ise tam 379 milyar dolar! '5 milyar dolar nerede… 384 milyar dolar nerede…” dediğinizi duyar gibiyim.
Peki Elon Musk Türkiye’de yaşasaydı ne olurdu?
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Servetiyle, uzay şirketiyle, Twitter’ı satın almasıyla dünyanın en çok konuştuğu ismi Elon Musk, şimdilerde ABD yönetimindeki etkisiyle gündemde.
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Elon Musk’ı biraz daha yakından tanıyalım: Uzay taşımacılığından, elektrik araç üreticiliğine; yapay zekadan sosyal medyaya kadar pek çok alanda adeta bir 'dev' oldu.
E tabi Musk'ın servetini konuşmazsak olmaz. Biraz çenemiz yorulacak ama elbette ki bu konuya değineceğiz!
Sahip olduğu şirketlerle, servetiyle, ABD yönetimindeki etkisiyle dünyanın en güçlü kişisi Elon Musk, Türkiye’de yaşasaydı ne olurdu?
1. Türkiye’nin bilinen zengin ailelerinde altın emzikle doğmuş olabilirdi.
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2. Galatasaray Lisesi’nin geleneksel Pilav Günü’nde görebilirdik.
3. Musk’ın girişimcilik ruhuna baktığımızda şüphesiz Türkiye’de teknoloji ve sanayi alanında büyük yatırımlar yapabilirdi.
4. Türkiye’de dijital platformlarda söz sahibi olurdu.
5. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı teklifi alabilirdi.
6. Elon Musk hangi partiye oy verirdi?
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7. Elon Musk Türkiye'de yaşasaydı beyin göçüyle ABD'ye yerleşebilirdi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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soruşturma açılıp mal varlığına el konulurdu
dangalak bir fenomenimiz daha olurdu
Bizde yeteri kadar kırık var zaten bide onunla uğraşmayalım