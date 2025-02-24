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Elon Musk Türkiye’de Yaşasaydı Ne Olurdu?

Elon Musk Türkiye’de Yaşasaydı Ne Olurdu?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.02.2025 - 16:59

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk. Biz demiyoruz, Forbes diyor. Forbes’un gerçek zamanlı milyarderlerin listesinde Elon Musk, 384 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada. Üstelik 2021 yılından bu yana ‘yaşayan en zengin kişi’ unvanını kimseye kaptırmıyor. İkinci sırada bulunan Mark Zuckerberg ile aralarında 148 milyar dolarlık fark bulunuyor. 

Türkiye’nin en zengini Murat Ülker’in serveti güncel olarak 5 milyar dolar. Elon Musk ile Murat Ülker arasındaki servet farkı ise tam 379 milyar dolar!  '5 milyar dolar nerede… 384 milyar dolar nerede…” dediğinizi duyar gibiyim. 

Peki Elon Musk Türkiye’de yaşasaydı ne olurdu?

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Servetiyle, uzay şirketiyle, Twitter’ı satın almasıyla dünyanın en çok konuştuğu ismi Elon Musk, şimdilerde ABD yönetimindeki etkisiyle gündemde.

Servetiyle, uzay şirketiyle, Twitter’ı satın almasıyla dünyanın en çok konuştuğu ismi Elon Musk, şimdilerde ABD yönetimindeki etkisiyle gündemde.

Kasım 2024 seçimlerinde Donald Trump’ın en büyük destekçisi olan hatta Trump’tan daha fazla öne çıkarak ‘gölge başkan’ denilen Elon Musk'ı sık sık görüyoruz. 

Musk, ABD’nin Hükümet Verimliliği Bakanlığı’nın (DOGE) başında yer alıyor ve son dönemde ABD yönetimine dair fikirleriyle dünyanın en çok konuştuğu ismi oldu.

Elon Musk’ı biraz daha yakından tanıyalım: Uzay taşımacılığından, elektrik araç üreticiliğine; yapay zekadan sosyal medyaya kadar pek çok alanda adeta bir 'dev' oldu.

Musk, PayPal, SpaceX, Tesla Motors, SolarCity, Neuralink, The Boring Company, Twitter şirketlerin sahibi. 54 yaşındaki Musk, Kanadalı bir anne ve Güney Afrikalı bir babanın çocuğu olarak Güney Afrika’da dünyaya geldi.

20 yaşında üniversite için ABD’ye göç eden Musk, ekonomi ve fizik okudu.  Stanford Üniversitesinde, uygulamalı fizik ve malzeme bilimleri alanında yüksek lisans yapan Musk, iş hayatına atılmaya karar verdi.  28 yaşında  340 milyon dolara satın alınan bir web yazılım şirketi olan Zip2'yi, kardeşi Kimbal Musk ile birlikte kurdu.

Aynı zamanda iddialara göre Musk'ın zeka seviyesi 155-160 arasında. Bu, üstün zeka ve dahilik arasında sayılıyor. Elbette bunun iddia olduğunun altını çizmek de yarar var.

E tabi Musk'ın servetini konuşmazsak olmaz. Biraz çenemiz yorulacak ama elbette ki bu konuya değineceğiz!

E tabi Musk'ın servetini konuşmazsak olmaz. Biraz çenemiz yorulacak ama elbette ki bu konuya değineceğiz!

Elon Musk'ın güncelde serveti 384 milyar dolar. Bu servetle dünyanın zengin kişisi unvanını elinde tutuyor. Biz 'Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak, maaşımız 1-2 bin TL artar mı acaba?' diye düşünürken Musk, saniyede binlerce dolar kazanıyor.

Sahip olduğu şirketlerle, servetiyle, ABD yönetimindeki etkisiyle dünyanın en güçlü kişisi Elon Musk, Türkiye’de yaşasaydı ne olurdu?

Sahip olduğu şirketlerle, servetiyle, ABD yönetimindeki etkisiyle dünyanın en güçlü kişisi Elon Musk, Türkiye’de yaşasaydı ne olurdu?

Elon Musk, Türkiye’de doğmuş olabilirdi, neden olmasın? Musk’ın kariyerini Türkiye’nin sosyo-ekonomik ve siyasi dinamikleriyle düşünerek birkaç senaryo kurabiliriz 👇

1. Türkiye’nin bilinen zengin ailelerinde altın emzikle doğmuş olabilirdi.

1. Türkiye’nin bilinen zengin ailelerinde altın emzikle doğmuş olabilirdi.

Elon Musk’ın aileden zengin olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Elon Musk, Türkiye’de doğsaydı ülkenin tanınmış ailelerinden birinin çocuğu olma olasılığı yüksek olabilirdi. Bu nedenle pek çok fırsat altın tepside kendisine sunulurdu. Üniversiteden mezun olunca gelecek kaygısı olmazdı, aile imkanlarıyla bir anda yüksek yatırımlar yaparak adını duyurabilirdi.

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2. Galatasaray Lisesi’nin geleneksel Pilav Günü’nde görebilirdik.

2. Galatasaray Lisesi’nin geleneksel Pilav Günü’nde görebilirdik.

Elon Musk’ın zekası, girişimci ruhu, fen ve teknoloji alanlarındaki başarılarına bakacak olursak Galatasaray Lisesi veya Robert Koleji mezunu olması olasılığı yüksek olurdu. Üniversitede ise üç seçeneğimiz bulunuyor: ODTÜ, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi.

3. Musk’ın girişimcilik ruhuna baktığımızda şüphesiz Türkiye’de teknoloji ve sanayi alanında büyük yatırımlar yapabilirdi.

3. Musk’ın girişimcilik ruhuna baktığımızda şüphesiz Türkiye’de teknoloji ve sanayi alanında büyük yatırımlar yapabilirdi.

Savunma sanayi, uzay teknolojileri veya yapay zeka alanlarında yatırımlar yapan teknoloji lokomotifi olabilirdi. Türkiye Uzay Ajansı’nın başına getirilebilirdi.

4. Türkiye’de dijital platformlarda söz sahibi olurdu.

4. Türkiye’de dijital platformlarda söz sahibi olurdu.

Elon Musk, Twitter gibi dünyanın en fazla kullanıcıya sahip olan sosyal medya platformunu satın almasına bakacak olursak Türkiye’de sosyal medya alanında etkili bir isim olurdu. Belki doğrudan dijital medya girişimi kurardı ya da sosyal medyada dair sansasyonel açıklamalar yapabilirdi.

5. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı teklifi alabilirdi.

5. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı teklifi alabilirdi.

Erdoğan sık sık vatandaşlara “En az 3 çocuk” tavsiyesi veriyor. Malum Elon Musk, 13 çocuk sahibi. Gerek çocuk sayısı nedeniyle gerekse  girişimleriyle Türkiye’nin adını dünyada öne çıkaracak bir isme elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teklif üzerine teklif gelirdi. Malum Erdoğan, dünyaya göz dağı vermeyi seviyor. En yakınında Musk gibi dünyanın konuştuğu bir ismin olması kaçırılmaz fırsat olarak düşünülebilirdi. 

Elon Musk'ın yönetimde söz sahibi olmayı sevdiği bir gerçek. Bu nedenle yardımcılık teklifine sıcak bakabilirdi ama asıl koltuğa bir bakanlıkta sahip olmayı düşünürdü. Bu nedenle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın kendisine uygun olduğunu düşünürdü.

6. Elon Musk hangi partiye oy verirdi?

6. Elon Musk hangi partiye oy verirdi?

Elon Musk Türkiye’de yaşasaydı devlet teşviklerinin ve kamu ihalelerinin bir numaralı ismi olurdu. Büyük projeleri ve sahibi olduğu şirketlerin akıbeti için iktidarla yakın bir ilişki kurardı. Ancak Musk, dikkatli adım atan birisi olarak elbette Türkiye’deki siyasi iklime dair A’dan Z’ye kadar planlarını hazırda tutardı. 

Bu nedenle muhalefetle de temasını kesmezdi. İş insanı kimliği nedeniyle muhalefetle diyaloğunu sıkı tutardı. Denge politikası Musk için vazgeçilmez olurdu. Bakan olmadığı sürece seçimlerde hangi partiye oy verdiğini açıklamaz, 'Ülkemiz için en hayırlıs olsun 🇹🇷' paylaşımında bulunurdu.

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7. Elon Musk Türkiye'de yaşasaydı beyin göçüyle ABD'ye yerleşebilirdi.

7. Elon Musk Türkiye'de yaşasaydı beyin göçüyle ABD'ye yerleşebilirdi.

Elon Musk Türkiye'de yaşasaydı yukarıda saydığımız senaryoların hiçbirinin gerçekleşmesine belki de fırsat vermezdi. Lisede dahiyane fikirleriyle dikkat çeker ve Türkiye'de destek göremediği projeleri yurtdışındaki okullardan kabul alabilirdi. Bu nedenle Elon Musk Türkiye'de yaşasaydı liseyi bitirir bitirmez üniversite için yurtdışına gider ve projelerini orada yürütebilirdi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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garibann

soruşturma açılıp mal varlığına el konulurdu

Kılıç

dangalak bir fenomenimiz daha olurdu

Murat Muhsinoğlu

Bizde yeteri kadar kırık var zaten bide onunla uğraşmayalım