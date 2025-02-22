Hepimizin Bazen Peri Masalına İhtiyacına Var! Romantik Komediler Gerçek Hayatta Neden Mümkün Değil?
Hepimizin Bazen Peri Masalına İhtiyacına Var! Romantik Komediler Gerçek Hayatta Neden Mümkün Değil?
Güldüren tesadüfler silsilesi etrafında şekillenen ve mutlu sonla biten romantik komedilerin hepimizde ayrı bir yeri vardır. Dram dolu, imkansız aşkları konu alan filmler içimizi bayarken aşkı ve mutluluğu hissettirip güldüren filmler ilaç gibi geliyor.
Romantik komediler hep mutlu sonla biter. Sözlük tanımı da böyledir. Garip ve komik tesadüfler arasında yaşanan o sevgi dolu ilişkilere gıpta ederiz. Peki romantik komediler gerçek hayatta neden mümkün değil?
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Romantik komediler aşkı mizahi bir üslupla ele alır ve karşımıza mutlu sonla biten bol eğlenceli, keyifli ilişki hikayeleri sunar.
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Ruh eşine kavuşulan ve her zaman mutlu sonla biten romantik komedileri gerçekte kim yaşamak istemez?
1. Yolda yürürken çarpışıp üzerine kaynar kahveyi boca ettiğiniz kişinin iş görüşmesi yapacağınız müdürünüz olduğunu öğrenmeniz ne kadar mümkün?
2. İletişim problemleri, iletişimsizlik... Keşke gerçek hayatta da bu kadar kolay çözülse!
3. Romantik komedinin gerçekte yaşanması için hiçbir derdinizin ve maddi kaygınızın olmaması gerekiyor.
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4. Sabah uyanıp kahvenizi alıp sahilde yürüyüş yaptıktan sonra işe mi gidiyorsunuz? Yoksa yüzünüzü yıkamadan metrobüse mi koşuyorsunuz?
5. Romantik komedileri neden seviyoruz? O dünyada her şey renkli, eğlenceli ve mutlu sonludur.
6. Gerçek hayatta aradığımız mutlu son.
7. İdeal aşk algımızı besliyor... Ruh eşimiz nerede?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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