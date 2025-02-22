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Hepimizin Bazen Peri Masalına İhtiyacına Var! Romantik Komediler Gerçek Hayatta Neden Mümkün Değil?

Hepimizin Bazen Peri Masalına İhtiyacına Var! Romantik Komediler Gerçek Hayatta Neden Mümkün Değil?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.02.2025 - 13:46

Güldüren tesadüfler silsilesi etrafında şekillenen ve mutlu sonla biten romantik komedilerin hepimizde ayrı bir yeri vardır. Dram dolu, imkansız aşkları konu alan filmler içimizi bayarken aşkı ve mutluluğu hissettirip güldüren filmler ilaç gibi geliyor. 

Romantik komediler hep mutlu sonla biter. Sözlük tanımı da böyledir. Garip ve komik tesadüfler arasında yaşanan o sevgi dolu ilişkilere gıpta ederiz. Peki romantik komediler gerçek hayatta neden mümkün değil?

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Romantik komediler aşkı mizahi bir üslupla ele alır ve karşımıza mutlu sonla biten bol eğlenceli, keyifli ilişki hikayeleri sunar.

Romantik komediler aşkı mizahi bir üslupla ele alır ve karşımıza mutlu sonla biten bol eğlenceli, keyifli ilişki hikayeleri sunar.

Romantik komedi türündeki filmlerde mutsuz sona, içimizi bayan drama yer yoktur. Burada işlenen aşklar her zaman tesadüfler silsilesinin çevresinde şekillenir. Karakterin umutsuzluğa düştüğü an ise sınırlıdır. 

(Görsel: How To Lose A Guy In 10 Days)

Ruh eşine kavuşulan ve her zaman mutlu sonla biten romantik komedileri gerçekte kim yaşamak istemez?

Ruh eşine kavuşulan ve her zaman mutlu sonla biten romantik komedileri gerçekte kim yaşamak istemez?

Romantik komediler, gerçek hayatta nadiren mümkün olan olay örgüleri, abartılı karakterler ve dramatik tesadüflerle doludur. Peki gerçek hayatta mümkün mü? Maddeleyerek ele alalım 👇 

(Görsel: Serendipity)

1. Yolda yürürken çarpışıp üzerine kaynar kahveyi boca ettiğiniz kişinin iş görüşmesi yapacağınız müdürünüz olduğunu öğrenmeniz ne kadar mümkün?

Romantik komedilerin olmazsa olmazı tesadüflerin aşırı abartılmasıdır. Gerçek hayatta, yolda yürürken hayatınız aşkıyla çarpışıp üzerine kavhe dökmeniz, sonra kahveyle yaktığınız kişiyle iş görüşmesine girmeniz pek olası değil. Oysa romantik komedilerde bu tesadüfler 'kaderin cilvesi”dir.

2. İletişim problemleri, iletişimsizlik... Keşke gerçek hayatta da bu kadar kolay çözülse!

2. İletişim problemleri, iletişimsizlik... Keşke gerçek hayatta da bu kadar kolay çözülse!

Romantik komedilerde çiftlerin genellikle komik bir yanlış anlaşılma yüzünden ayrılması kaçınılmazdır. Ancak çıkarsız, saygılı ve iyi niyetli sevgileri nedeniyle karakterlerden birinin büyük bir jestiyle her şey düzelir. Oysa gerçekte, hiçbir sebep yokken bir tarafın keyfi nedeniyle çıkan iletişim sorunları ne yazık ki bu kadar kolay çözülmez. 

(Görsel: When Harry Met Sally)

3. Romantik komedinin gerçekte yaşanması için hiçbir derdinizin ve maddi kaygınızın olmaması gerekiyor.

3. Romantik komedinin gerçekte yaşanması için hiçbir derdinizin ve maddi kaygınızın olmaması gerekiyor.

Romantik komedilerde ana karakterler genellikle kusursuzdur. Hayatta hiçbir dertleri yoktur, hatta hiç çalıştıklarını da görmeyiz. Maddi sıkıntının esamesi okunmaz. Ancak gerçek hayatta ise insanlar duygusal olarak daha karmaşıktır, herkesin hayatı kusursuz bir film seti gibi ilerlemez.

(Görsel: Kate & Leopold)

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4. Sabah uyanıp kahvenizi alıp sahilde yürüyüş yaptıktan sonra işe mi gidiyorsunuz? Yoksa yüzünüzü yıkamadan metrobüse mi koşuyorsunuz?

4. Sabah uyanıp kahvenizi alıp sahilde yürüyüş yaptıktan sonra işe mi gidiyorsunuz? Yoksa yüzünüzü yıkamadan metrobüse mi koşuyorsunuz?

Romantik komedilerde karakterler, sabah işe geç kalmalarına rağmen kahve içip şehrin en güzel parkında yürüyüş yapacak vakti bulur. Gerçekte işe yetişmek için metrobüse koşuyoruz.

5. Romantik komedileri neden seviyoruz? O dünyada her şey renkli, eğlenceli ve mutlu sonludur.

5. Romantik komedileri neden seviyoruz? O dünyada her şey renkli, eğlenceli ve mutlu sonludur.

Romantik komedileri sanırım bizi gerçek hayattan uzaklaştırıp pembe masallara yolculuk yaptırdığı için seviyoruz.

Hayatın stresinden kaçmak için romantik komediler bize idealize edilmiş bir dünya sunuyor.

6. Gerçek hayatta aradığımız mutlu son.

6. Gerçek hayatta aradığımız mutlu son.

Romantik komedilerin muhakkak mutlu sonla bittiğini içeriğimizin girişinde hatırlamıştık. Sevme nedenlerimizden biri de bu. Gerçek hayatta karmaşık ilişkilere, bizi düşüncelere boğan insanlara sahibiz. Ancak romantik komedilerde her zaman umut vardır ve zorluklar kolaylıkla çözülür.

7. İdeal aşk algımızı besliyor... Ruh eşimiz nerede?

Romantik komediler aradığımız o ‘ruh eşi’ fikrini besliyor ve ideal aşkın mümkün olabileceği umudunu dirini tutuyor. Gerçek hayatta işlerin böyle gittiğini söyleyemiyoruz ama…

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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