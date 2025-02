Hepimizin Bazen Peri Masalına İhtiyacına Var! Romantik Komediler Gerçek Hayatta Neden Mümkün Değil?

Romantik komedi türündeki filmlerde mutsuz sona, içimizi bayan drama yer yoktur. Burada işlenen aşklar her zaman tesadüfler silsilesinin çevresinde şekillenir. Karakterin umutsuzluğa düştüğü an ise sınırlıdır.

(Görsel: How To Lose A Guy In 10 Days)