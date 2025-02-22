Hepimizin Bazen Peri Masalına İhtiyacına Var! Romantik Komediler Gerçek Hayatta Neden Mümkün Değil?

Romantik komedilerde çiftlerin genellikle komik bir yanlış anlaşılma yüzünden ayrılması kaçınılmazdır. Ancak çıkarsız, saygılı ve iyi niyetli sevgileri nedeniyle karakterlerden birinin büyük bir jestiyle her şey düzelir. Oysa gerçekte, hiçbir sebep yokken bir tarafın keyfi nedeniyle çıkan iletişim sorunları ne yazık ki bu kadar kolay çözülmez.

(Görsel: When Harry Met Sally)