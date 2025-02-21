Çift Terapisti Nicole LePera'ya Göre Çiftleri Ayrılığa Götüren 8 Yaygın Davranış
Çift Terapisti Nicole LePera'ya Göre Çiftleri Ayrılığa Götüren 8 Yaygın Davranış
Hangimiz yanlış kişilerin ardından ağlamadık ki? İlişkiler sevgiyle olduğu kadar, farkında olmadan yaptığımız hatalarla da şekillenir. Çift terapisti Dr. Nicole LePera, başarısız ilişkilerde tekrar tekrar karşılaştığı 8 yaygın davranış kalıbını paylaştı. Eğer bu davranışlardan birkaçını kendinizde görüyorsanız, belki de bazı şeyleri gözden geçirmenin vakti gelmiştir.
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İlişkiler güven üzerine kurulur ama geçmişten gelen travmalar, bizi farkında olmadan şüpheci hale getirebilir.
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Birbirinizi değiştirmeye çalışmak da en yaygın görülen davranışlar arasında.
İlişkiniz peri masallarından fırlamış gibi görünebilir ancak gerçekçi olmayan beklentiler içerisine girmek de ilişkiyi zedeleyen etmenler arasında.
Huzurlu bir ilişki, hiç tartışma olmayan ilişki midir? Aslında tam tersi!
İnsanlar hata yapar, tartışmalar olur ve önemli olan bunları geride bırakabilmektir. Eğer her tartışmada eski defterleri açıyorsanız, partneriniz kendini yetersiz hissedebilir.
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Herkes zaman zaman hata yapar ama önemli olan, hatayı kabul edip karşı tarafın duygularını anlamaya çalışmaktır.
Aile, arkadaşlar, hatta sosyal medya… Çoğu zaman ilişkimiz hakkında başkalarının ne düşündüğünü gereğinden fazla önemseriz.
Partnerinizle ilişkiniz ne kadar güçlü olursa olsun, aile faktörü bazen karmaşık bir hale gelebilir.
Eğer bu 8 davranıştan bazıları sizde de varsa, panik yapmaya gerek yok. Önemli olan, bunları fark edip üzerinde çalışmaya başlamaktır.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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