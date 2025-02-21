Çift Terapisti Nicole LePera'ya Göre Çiftleri Ayrılığa Götüren 8 Yaygın Davranış

Eğer partnerinizin her hareketini olumsuz bir niyetle yaptığını düşünüyorsanız, istemeden de olsa ona suçlayıcı bir tavır sergiliyor olabilirsiniz.

Dr. LePera’ya göre, özellikle geçmiş travmaları olan kişilerde bu eğilim daha fazla görülüyor. Ancak bir ilişkiyi sağlıklı şekilde yürütmek istiyorsanız, en kötü ihtimalleri düşünmek yerine, anlamaya çalışmak çok daha yapıcı bir yaklaşım olabilir.