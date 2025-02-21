onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Çift Terapisti Nicole LePera'ya Göre Çiftleri Ayrılığa Götüren 8 Yaygın Davranış

Çift Terapisti Nicole LePera'ya Göre Çiftleri Ayrılığa Götüren 8 Yaygın Davranış

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.02.2025 - 16:31

Hangimiz yanlış kişilerin ardından ağlamadık ki? İlişkiler sevgiyle olduğu kadar, farkında olmadan yaptığımız hatalarla da şekillenir. Çift terapisti Dr. Nicole LePera, başarısız ilişkilerde tekrar tekrar karşılaştığı 8 yaygın davranış kalıbını paylaştı. Eğer bu davranışlardan birkaçını kendinizde görüyorsanız, belki de bazı şeyleri gözden geçirmenin vakti gelmiştir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlişkiler güven üzerine kurulur ama geçmişten gelen travmalar, bizi farkında olmadan şüpheci hale getirebilir.

Eğer partnerinizin her hareketini olumsuz bir niyetle yaptığını düşünüyorsanız, istemeden de olsa ona suçlayıcı bir tavır sergiliyor olabilirsiniz.

Dr. LePera’ya göre, özellikle geçmiş travmaları olan kişilerde bu eğilim daha fazla görülüyor. Ancak bir ilişkiyi sağlıklı şekilde yürütmek istiyorsanız, en kötü ihtimalleri düşünmek yerine, anlamaya çalışmak çok daha yapıcı bir yaklaşım olabilir.

Birbirinizi değiştirmeye çalışmak da en yaygın görülen davranışlar arasında.

Bir ilişkiye başlarken partnerinizi olduğu gibi sevdiğinizi söylüyorsunuz ama zamanla 'Onu biraz daha şöyle yaparsam daha iyi olur' diye düşünmeye başlıyorsunuz.

Dr. LePera, birini değiştirmeye çalışmanın hem hayal kırıklığına hem de kırgınlığa yol açtığını söylüyor. Çünkü kimse bir başkasının ‘projesi’ olmak istemez.

İlişkiniz peri masallarından fırlamış gibi görünebilir ancak gerçekçi olmayan beklentiler içerisine girmek de ilişkiyi zedeleyen etmenler arasında.

Sürekli mutlu olacağınızı, hiç tartışmayacağınızı ya da her gün baş döndürücü romantik anlar yaşayacağınızı düşünmek, ilişkiye gerçek dışı bir beklenti yüklemek demektir.

Gerçek aşk mükemmel olmaktan değil, zor zamanlarda bile birbirine bağlı kalmaktan geçer. Dr. LePera, ilişkilerin 'seçim' olduğunu hatırlatıyor.

Huzurlu bir ilişki, hiç tartışma olmayan ilişki midir? Aslında tam tersi!

Huzurlu bir ilişki, hiç tartışma olmayan ilişki midir? Aslında tam tersi!

Dr. LePera, tartışmaların sağlıklı olduğunu vurguluyor. Eğer hiçbir konuda fikir ayrılığı yaşamıyorsanız ya da sorunları içinize atıyorsanız, bir noktada büyük bir patlama yaşanabilir. Sessiz kalmak bazen anlık bir çözüm gibi görünse de uzun vadede ilişkinin en büyük tehlikelerinden biri olabilir.

İnsanlar hata yapar, tartışmalar olur ve önemli olan bunları geride bırakabilmektir. Eğer her tartışmada eski defterleri açıyorsanız, partneriniz kendini yetersiz hissedebilir.

İnsanlar hata yapar, tartışmalar olur ve önemli olan bunları geride bırakabilmektir. Eğer her tartışmada eski defterleri açıyorsanız, partneriniz kendini yetersiz hissedebilir.

Dr. LePera’ya göre, geçmişe takılıp kalan bir zihin, ilişkide sürekli bir ‘eleştiri’ atmosferi yaratır. Partneriniz her an bir hata yapmak zorundaymış gibi hissedebilir ve bu da ilişkinin tükenmesine neden olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Herkes zaman zaman hata yapar ama önemli olan, hatayı kabul edip karşı tarafın duygularını anlamaya çalışmaktır.

Herkes zaman zaman hata yapar ama önemli olan, hatayı kabul edip karşı tarafın duygularını anlamaya çalışmaktır.

Eğer partneriniz size bir şeylerden rahatsız olduğunu söylüyorsa, hemen savunmaya geçmek yerine onun hislerine saygı duymak daha sağlıklı olacaktır. Dr. LePera, yetişkin bir ilişkide savunmaya geçmek yerine empati yapmanın çok daha güçlü bir bağ oluşturduğunu belirtiyor.

Aile, arkadaşlar, hatta sosyal medya… Çoğu zaman ilişkimiz hakkında başkalarının ne düşündüğünü gereğinden fazla önemseriz.

Aile, arkadaşlar, hatta sosyal medya… Çoğu zaman ilişkimiz hakkında başkalarının ne düşündüğünü gereğinden fazla önemseriz.

Dr. LePera, mutlu bir ilişkinin anahtarının ilişkinin içinde olan iki kişinin hisleri olduğunu söylüyor. Dışarıdan gelen yorumlara fazla önem vermek, ilişkinizde gereksiz stres yaratabilir.

Partnerinizle ilişkiniz ne kadar güçlü olursa olsun, aile faktörü bazen karmaşık bir hale gelebilir.

Partnerinizle ilişkiniz ne kadar güçlü olursa olsun, aile faktörü bazen karmaşık bir hale gelebilir.

Özellikle aile bireylerinin ilişkiye fazlasıyla müdahil olması, çiftler arasında güven sorunlarına yol açabilir. Dr. LePera’ya göre sağlıklı bir ilişki, dış etkenlere karşı sınırlarını net belirleyebilen bir ilişkidir.

Eğer bu 8 davranıştan bazıları sizde de varsa, panik yapmaya gerek yok. Önemli olan, bunları fark edip üzerinde çalışmaya başlamaktır.

Eğer bu 8 davranıştan bazıları sizde de varsa, panik yapmaya gerek yok. Önemli olan, bunları fark edip üzerinde çalışmaya başlamaktır.

Sağlıklı ilişkiler kusursuz olmaktan değil, hataları kabul edip büyümeyi seçmekten geçer.

Sizce en yaygın yapılan hata hangisi? Yorumlarda buluşalım.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın