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NASA'nın Yaptığı Araştırmaya Göre Kadınların Yorgunluğu Görmezden Geliniyor

NASA'nın Yaptığı Araştırmaya Göre Kadınların Yorgunluğu Görmezden Geliniyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.02.2025 - 13:57

Gün içinde ne kadar yorgun hissettiğinizi kimse fark etmiyor mu? Bazı insanlar bitkin görünmeden de tükenmiş olabilir. Ancak yeni bir araştırma, yorgunluk algısının herkese eşit davranmadığını gösterdi. Özellikle kadınlar için durum daha da farklı. NASA’nın araştırması, yıllardır gözden kaçan bir gerçeği ortaya çıkardı.

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NASA, yorgunluğun uzayda görev yapan astronotlar üzerindeki etkisini anlamak için bir araştırma gerçekleştirdi.

NASA, yorgunluğun uzayda görev yapan astronotlar üzerindeki etkisini anlamak için bir araştırma gerçekleştirdi.

Çünkü yorgunluk, hatalar yapılmasına ve kazalara yol açabiliyor. Bunun için bilim insanları, kadın ve erkeklerden kendi yorgunluk seviyelerini değerlendirmelerini istedi.

Ardından katılımcılar, beş dakikalık bir sohbet gerçekleştirdi ve bu konuşmalar sessiz olarak izleyicilere gösterildi.

İzleyicilerden, yalnızca beden dili ve yüz ifadelerine bakarak konuşmacının ne kadar yorgun olduğunu tahmin etmeleri istendi.

Sonuçlar oldukça şaşırtıcıydı! Araştırmaya katılan kadınlar, erkeklere kıyasla daha yorgun olduklarını belirtti.

Ancak izleyiciler, kadınların yorgunluğunu olduğundan daha az değerlendirirken, erkeklerin yorgunluğunu ise fazla tahmin etti.

Kadınların yorgunluğu ortalama 1.3 puan düşük değerlendirilirken, erkeklerin yorgunluğu 0.9 puan fazla tahmin edildi.

Kadınların yorgunluğu ortalama 1.3 puan düşük değerlendirilirken, erkeklerin yorgunluğu 0.9 puan fazla tahmin edildi.

Daha dikkatli ve dışa dönük beden dili sergileyen kişilerin daha az yorgun göründüğü tespit edildi. Kadınların genellikle daha dışa dönük ve ifadeli bir iletişim tarzına sahip olması, onların daha az yorgun algılanmasına sebep olmuş olabilir.

Peki bu bizim için ne anlama geliyor? Araştırmacılara göre yorgunluk algısında bir cinsiyet yanlılığının varlığını gösteriyor.

Peki bu bizim için ne anlama geliyor? Araştırmacılara göre yorgunluk algısında bir cinsiyet yanlılığının varlığını gösteriyor.

Kadınların; toplum tarafından daha sıcak, anlayışlı ve güler yüzlü olmaları beklendiği için yorgunluklarını daha az belli ettikleri düşünülüyor.

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Üstelik bu durum yalnızca günlük yaşamı değil, sağlık hizmetlerini de etkileyebilir.

Üstelik bu durum yalnızca günlük yaşamı değil, sağlık hizmetlerini de etkileyebilir.

Çalışmanın yazarı, NASA araştırmacısı Morgan D. Stosic’e göre, kadınların sağlık belirtilerinin genellikle ciddiye alınmaması, yanlış teşhislere ve tedavi gecikmelerine yol açabiliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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