NASA'nın Yaptığı Araştırmaya Göre Kadınların Yorgunluğu Görmezden Geliniyor

Gün içinde ne kadar yorgun hissettiğinizi kimse fark etmiyor mu? Bazı insanlar bitkin görünmeden de tükenmiş olabilir. Ancak yeni bir araştırma, yorgunluk algısının herkese eşit davranmadığını gösterdi. Özellikle kadınlar için durum daha da farklı. NASA’nın araştırması, yıllardır gözden kaçan bir gerçeği ortaya çıkardı.

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