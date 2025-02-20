IKEA Ürünlerine Verilen Garip İsimlerin Arkasında Yatan Şaşırtıcı Sebep

IKEA'dan alışveriş yaparken bazı ürün isimleri size tamamen yabancı gelebilir. Hatta benzer kelimeleri taşıyan farklı ürünler arasında kafa karışıklığı yaşamanız da oldukça olası. Peki, gerçekten bu isimler rastgele mi seçiliyor? Yoksa bilinçli bir tercih mi söz konusu? Bu sorunun cevabı, markanın kurucusunun ilginç tercihinde saklı.