IKEA Ürünlerine Verilen Garip İsimlerin Arkasında Yatan Şaşırtıcı Sebep
IKEA Ürünlerine Verilen Garip İsimlerin Arkasında Yatan Şaşırtıcı Sebep
IKEA'dan alışveriş yaparken bazı ürün isimleri size tamamen yabancı gelebilir. Hatta benzer kelimeleri taşıyan farklı ürünler arasında kafa karışıklığı yaşamanız da oldukça olası. Peki, gerçekten bu isimler rastgele mi seçiliyor? Yoksa bilinçli bir tercih mi söz konusu? Bu sorunun cevabı, markanın kurucusunun ilginç tercihinde saklı.
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İlk bakışta rastgele kelimeler gibi görünen IKEA ürün isimleri, aslında oldukça mantıklı bir sistemin ürünü.
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Bu yüzden ürünlerine rakamlar yerine kelime bazlı isimler vermeyi tercih etti.
Ürün isimleri nasıl seçiliyor? IKEA’nın isimlendirme sistemi oldukça belirli kurallara dayanıyor:
Örneğin KLÄPPE isimli bir ürün alıyorsanız, aslında İsveç’te küçük bir kasabanın adını taşıyan bir ürüne sahip oluyorsunuz.
IKEA'nın isimlendirme sistemine tam olarak uymayan bazı ürünler de var. Araştırmacılar, isimlerin bir kısmının bilinçli olarak uydurulmuş kelimeler olduğunu düşünüyor.
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Bazı özel isimlerin anlamı tam olarak açıklanamasa da markanın genel sistemine uygun olduğu görülüyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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