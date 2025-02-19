Neden Bazı İnsanlar Rüyalarını Her Zaman Hatırlarken Diğerleri Unutur?
Neden Bazı İnsanlar Rüyalarını Her Zaman Hatırlarken Diğerleri Unutur?
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Rüya görmek herkesin başına gelir ama hatırlamak neden bu kadar zor? REM uykusu sırasında beyin neredeyse uyanık olduğumuz zamanki kadar aktif çalışır.
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Rüya, genellikle uykuya daldıktan yaklaşık 90 dakika sonra başlıyor ve sabaha doğru süresi giderek uzuyor.
Psikiyatri ve uyku tıbbı alanında uzman Dr. Alex Dimitriu, tüm insanların rüya gördüğünü doğruluyor.
Beynimiz rüyaları saklamak yerine neden siliyor olabilir? Bu konuda birkaç teori var.
Eğer ikinci teori doğruysa, beynimiz uyku sırasında gereksiz bilgileri ayıklayıp önemli olanları uzun süreli hafızamıza kaydediyor.
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Yani bazı insanlar rüyalarını unutuyorsa bunun sebebi beyinlerinin bilgi işlem sürecinde "rüyaları önemsiz kategorisine alması" olabilir.
Çünkü eğer rüyalarımızı çok net hatırlasaydık, uyanıkken onları gerçek anılarla karıştırabilirdik ve bu da oldukça kafa karıştırıcı bir deneyim olurdu!
Beynimizde, temporoparietal birleşim bölgesi adı verilen özel bir alan var. Bu bölge, hem duygularımızı hem de bilgileri işleme yeteneğimizi kontrol ediyor.
Hatta Neuropsychopharmacology dergisinde yayımlanan bir araştırma, sık rüya hatırlayan kişilerin bu beyin bölgesinde daha fazla aktivite gösterdiğini ortaya koydu.
Bunun dışında uyku süresi de önemli. Eğer yeterince uyuyamıyorsanız, REM uykusu süreniz azalır ve dolayısıyla rüyalarınızı hatırlama olasılığınız da düşer.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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