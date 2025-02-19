Neden Bazı İnsanlar Rüyalarını Her Zaman Hatırlarken Diğerleri Unutur?

Bazen rüyanızın içeriğini sanki bir film gibi net hatırlarken bazen de sabah kalktığınızda hiçbir şey anımsamadığınız oldu mu? Peki, neden bazı insanlar rüyalarını her zaman hatırlarken diğerleri tamamen unutuyor? Bilim, bu sorunun cevabını da araştırmış!

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