onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Bilim
Neden Bazı İnsanlar Rüyalarını Her Zaman Hatırlarken Diğerleri Unutur?

Neden Bazı İnsanlar Rüyalarını Her Zaman Hatırlarken Diğerleri Unutur?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.02.2025 - 20:31

Bazen rüyanızın içeriğini sanki bir film gibi net hatırlarken bazen de sabah kalktığınızda hiçbir şey anımsamadığınız oldu mu? Peki, neden bazı insanlar rüyalarını her zaman hatırlarken diğerleri tamamen unutuyor? Bilim, bu sorunun cevabını da araştırmış!

Kaynak 1, Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Rüya görmek herkesin başına gelir ama hatırlamak neden bu kadar zor? REM uykusu sırasında beyin neredeyse uyanık olduğumuz zamanki kadar aktif çalışır.

Rüya, genellikle uykuya daldıktan yaklaşık 90 dakika sonra başlıyor ve sabaha doğru süresi giderek uzuyor.

Psikiyatri ve uyku tıbbı alanında uzman Dr. Alex Dimitriu, tüm insanların rüya gördüğünü doğruluyor.

Psikiyatri ve uyku tıbbı alanında uzman Dr. Alex Dimitriu, tüm insanların rüya gördüğünü doğruluyor.

Ancak burada asıl ilginç olan nokta şu: Rüya görmek herkes için ortak bir durumken, bazı insanlar her sabah gördüklerini anımsarken diğerleri neden hiçbir şey hatırlamıyor?

Beynimiz rüyaları saklamak yerine neden siliyor olabilir? Bu konuda birkaç teori var.

Beynimiz rüyaları saklamak yerine neden siliyor olabilir? Bu konuda birkaç teori var.

Uyku sağlığı uzmanı Dr. Sujay Kansagra’ya göre rüyalar ya bilinçaltımızın bize bir şeyler anlatmaya çalıştığı 'gizemli mesajlar' ya da tamamen beynimizin uykuda kendini toparlaması sırasında oluşan 'yan ürünler' olabilir.

Eğer ikinci teori doğruysa, beynimiz uyku sırasında gereksiz bilgileri ayıklayıp önemli olanları uzun süreli hafızamıza kaydediyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yani bazı insanlar rüyalarını unutuyorsa bunun sebebi beyinlerinin bilgi işlem sürecinde "rüyaları önemsiz kategorisine alması" olabilir.

Yani bazı insanlar rüyalarını unutuyorsa bunun sebebi beyinlerinin bilgi işlem sürecinde "rüyaları önemsiz kategorisine alması" olabilir.

Buna ek olarak Dr. Dimitriu, rüya aktivitelerinin bazen o kadar gerçekçi ve yoğun olabileceğini, beynin bunları bilinçli hatıralardan ayırmak için özellikle unutturduğunu öne sürüyor.

Çünkü eğer rüyalarımızı çok net hatırlasaydık, uyanıkken onları gerçek anılarla karıştırabilirdik ve bu da oldukça kafa karıştırıcı bir deneyim olurdu!

Çünkü eğer rüyalarımızı çok net hatırlasaydık, uyanıkken onları gerçek anılarla karıştırabilirdik ve bu da oldukça kafa karıştırıcı bir deneyim olurdu!

Beynimizde, temporoparietal birleşim bölgesi adı verilen özel bir alan var. Bu bölge, hem duygularımızı hem de bilgileri işleme yeteneğimizi kontrol ediyor.

Beynimizde, temporoparietal birleşim bölgesi adı verilen özel bir alan var. Bu bölge, hem duygularımızı hem de bilgileri işleme yeteneğimizi kontrol ediyor.

Uyku uzmanı Julie Lambert’e göre, bu bölgenin aktivitesi yüksek olan kişiler rüyalarını daha iyi hatırlayabiliyor.

Hatta Neuropsychopharmacology dergisinde yayımlanan bir araştırma, sık rüya hatırlayan kişilerin bu beyin bölgesinde daha fazla aktivite gösterdiğini ortaya koydu.

Hatta Neuropsychopharmacology dergisinde yayımlanan bir araştırma, sık rüya hatırlayan kişilerin bu beyin bölgesinde daha fazla aktivite gösterdiğini ortaya koydu.

Yani bazı insanlar, biyolojik olarak rüyaları daha kolay kaydedip hatırlayabiliyor!

Bunun dışında uyku süresi de önemli. Eğer yeterince uyuyamıyorsanız, REM uykusu süreniz azalır ve dolayısıyla rüyalarınızı hatırlama olasılığınız da düşer.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın