Yurt Dışındaki Berberlerin Önünde Dönen Bu Çizgili Direk Ne Anlama Geliyor?

Yurt dışında dolaşırken veya yabancı dizi izlerken berber dükkanlarının önündeki dönen direklere mutlaka rastlamışsınızdır. Genellikle kırmızı ve beyaz çizgilere sahip olan bu direkler, Amerika’da bazen mavi renk de içeriyor. Bugün sadece dekoratif bir detay gibi görünse de aslında uzun bir geçmişi var. Gelin bakalım!