onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yurt Dışındaki Berberlerin Önünde Dönen Bu Çizgili Direk Ne Anlama Geliyor?

Yurt Dışındaki Berberlerin Önünde Dönen Bu Çizgili Direk Ne Anlama Geliyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.02.2025 - 16:21

Yurt dışında dolaşırken veya yabancı dizi izlerken berber dükkanlarının önündeki dönen direklere mutlaka rastlamışsınızdır. Genellikle kırmızı ve beyaz çizgilere sahip olan bu direkler, Amerika’da bazen mavi renk de içeriyor. Bugün sadece dekoratif bir detay gibi görünse de aslında uzun bir geçmişi var. Gelin bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Berber dükkanlarının modern hali 1800’lü yıllara dayanıyor olsa da berberlik mesleğinin kökeni Antik Mısır'a kadar gidiyor.

Berber dükkanlarının modern hali 1800’lü yıllara dayanıyor olsa da berberlik mesleğinin kökeni Antik Mısır'a kadar gidiyor.

Fakat işin ilginç yanı, o dönemlerde berberlerin sadece saç ve sakal kesmekle sınırlı olmamasıydı.

Bundan yüzlerce yıl önce berberler aynı zamanda diş çekiyor, kırık kemikleri düzeltiyor ve hatta yaraları tedavi ediyordu.

Bundan yüzlerce yıl önce berberler aynı zamanda diş çekiyor, kırık kemikleri düzeltiyor ve hatta yaraları tedavi ediyordu.

Fakat en garip uygulamaları kan akıtma işlemiydi.

Bu, hastaları iyileştirmek için kullanılan eski bir tıbbi yöntemdi. İnsanlar, vücudundaki "kötü kanı" akıttıklarında hastalıklardan kurtulacaklarına inanıyorlardı.

Bu, hastaları iyileştirmek için kullanılan eski bir tıbbi yöntemdi. İnsanlar, vücudundaki "kötü kanı" akıttıklarında hastalıklardan kurtulacaklarına inanıyorlardı.

Önceleri bu işlemi rahipler yapıyordu ancak 1163 yılında Papa III. Alexander, din adamlarının kan almasını yasakladı.

Önceleri bu işlemi rahipler yapıyordu ancak 1163 yılında Papa III. Alexander, din adamlarının kan almasını yasakladı.

Bunun üzerine berberler, işi üstlenmeye başladı.

Peki direkler nereden çıktı? Berber direklerinin anlamı tam olarak eski kan akıtma uygulamalarına dayanıyor.

Peki direkler nereden çıktı? Berber direklerinin anlamı tam olarak eski kan akıtma uygulamalarına dayanıyor.

  • Kırmızı çizgiler, berberlerin yaptığı kan akıtma işlemini simgeliyor.

  • Beyaz çizgiler, hastaların koluna sarılan ve kanamayı durdurmak için kullanılan bandajları temsil ediyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Amerika’daki direklerde bulunan mavi renk konusunda kesin bir bilgi yok. Ancak bazı teorilere göre mavi, Amerikan bayrağını temsil ediyor.

Amerika’daki direklerde bulunan mavi renk konusunda kesin bir bilgi yok. Ancak bazı teorilere göre mavi, Amerikan bayrağını temsil ediyor.

Avrupa’daki berber direkleri genellikle sadece kırmızı ve beyazken, Amerika’dakilerde kırmızı, beyaz ve mavi renkler bulunuyor.

Avrupa’daki berber direkleri genellikle sadece kırmızı ve beyazken, Amerika’dakilerde kırmızı, beyaz ve mavi renkler bulunuyor.

Berberler zamanla tıp alanından çekildi ve yalnızca saç/sakal kesimi yapmaya başladı. Ancak geçmişin bir hatırası olarak berber direkleri dükkanların önünde hala dönüyor.

Berberler zamanla tıp alanından çekildi ve yalnızca saç/sakal kesimi yapmaya başladı. Ancak geçmişin bir hatırası olarak berber direkleri dükkanların önünde hala dönüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın