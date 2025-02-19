Yurt Dışındaki Berberlerin Önünde Dönen Bu Çizgili Direk Ne Anlama Geliyor?
Yurt Dışındaki Berberlerin Önünde Dönen Bu Çizgili Direk Ne Anlama Geliyor?
Yurt dışında dolaşırken veya yabancı dizi izlerken berber dükkanlarının önündeki dönen direklere mutlaka rastlamışsınızdır. Genellikle kırmızı ve beyaz çizgilere sahip olan bu direkler, Amerika’da bazen mavi renk de içeriyor. Bugün sadece dekoratif bir detay gibi görünse de aslında uzun bir geçmişi var. Gelin bakalım!
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Berber dükkanlarının modern hali 1800’lü yıllara dayanıyor olsa da berberlik mesleğinin kökeni Antik Mısır'a kadar gidiyor.
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Bundan yüzlerce yıl önce berberler aynı zamanda diş çekiyor, kırık kemikleri düzeltiyor ve hatta yaraları tedavi ediyordu.
Bu, hastaları iyileştirmek için kullanılan eski bir tıbbi yöntemdi. İnsanlar, vücudundaki "kötü kanı" akıttıklarında hastalıklardan kurtulacaklarına inanıyorlardı.
Önceleri bu işlemi rahipler yapıyordu ancak 1163 yılında Papa III. Alexander, din adamlarının kan almasını yasakladı.
Peki direkler nereden çıktı? Berber direklerinin anlamı tam olarak eski kan akıtma uygulamalarına dayanıyor.
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Amerika’daki direklerde bulunan mavi renk konusunda kesin bir bilgi yok. Ancak bazı teorilere göre mavi, Amerikan bayrağını temsil ediyor.
Avrupa’daki berber direkleri genellikle sadece kırmızı ve beyazken, Amerika’dakilerde kırmızı, beyaz ve mavi renkler bulunuyor.
Berberler zamanla tıp alanından çekildi ve yalnızca saç/sakal kesimi yapmaya başladı. Ancak geçmişin bir hatırası olarak berber direkleri dükkanların önünde hala dönüyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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