Hastalığı Yüzünden 20 Yıldır Yalnızca Patates Yiyebilen Kadın: Jodie Shaw
Hastalığı Yüzünden 20 Yıldır Yalnızca Patates Yiyebilen Kadın: Jodie Shaw
Sabah, öğle, akşam… Hep aynı yiyeceği yemek zorunda kalsaydınız ne yapardınız? Jodie Shaw, tam 20 yıldır bu şekilde yaşıyor. Üstelik onun kişisel bir tercihi değil. Çocukluk yıllarında başlayan bir durum, hayatını tamamen değiştirdi. Nedenine gelin bakalım.
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Jodie, yemekle ilgili problemlerini altı aylıkken fark etmeye başladı. Ancak asıl değişim, 10 yaşına geldiğinde yaşandı ve o günden sonra yalnızca patates yemeye başladı.
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Haşlanmış, fırınlanmış, kızartılmış ya da püre… Ancak menüsünün değişmeyen tek bir kuralı vardı: Hep patates olması.
Bunun sebebi ise nadir görülen bir yeme bozukluğu olan Avoidant Restrictive Food Intake Disorder (ARFID), yani Kaçıngan-Kısıtlayıcı Gıda Alımı Bozukluğu.
ARFID, kişinin bazı yiyecekleri tüketememesine ya da çok sınırlı diyetle yaşamak zorunda kalmasına neden olan psikolojik kökenli bir beslenme bozukluğu.
Rahatsızlığa sahip kişiler, belirli yiyecekleri tat, koku, doku veya görünüşleri nedeniyle reddedebilir.
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Jodie’nin durumu da tam olarak bu şekilde. Çocukluk yıllarında yaşadığı korkular, onun yalnızca kendisi için “güvenli” olan yiyecekleri tüketmesine neden oldu.
Peki, sadece patates yemek sağlığını nasıl etkiliyor? Jodie, bu aşırı sınırlı beslenme düzeni nedeniyle folat, D vitamini ve demir eksiklikleri yaşıyor.
Ayrıca sürekli karbonhidrat tüketimi nedeniyle yüksek kolesterol sorunu da var. Doktorlara göre bu durum kalbini zorlayabilir ve ileride ciddi sağlık problemlerine neden olabilir.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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