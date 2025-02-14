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Su Dahil 40 Farklı Şeye Alerjisi Olan Kadın Yaşadığı Zorlukları Anlattı

Su Dahil 40 Farklı Şeye Alerjisi Olan Kadın Yaşadığı Zorlukları Anlattı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.02.2025 - 16:34

Chloe Ramsay, sıradan görünen şeylere karşı sıra dışı bir mücadele veren genç bir kadın. Hayatı, hiç beklenmedik anlarda karşısına çıkan alerjilerle dolu. Su gibi temel bir şeye alerjisi olması, onu farklı yollar aramaya itiyor. Onun hikayesi, sınırları zorlayan bir dayanıklılık örneği. Chloe, her gün karşılaştığı bu zorluklara rağmen hayatına devam etmeyi başarıyor.

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Chloe’nin alerji hikayesi, henüz 6 aylıkken annesinin onu patates veya muz gibi basit gıdalarla tanıştırmasıyla başladı.

Chloe’nin alerji hikayesi, henüz 6 aylıkken annesinin onu patates veya muz gibi basit gıdalarla tanıştırmasıyla başladı.

Bu masum görünen yiyecekler, Chloe’nin aniden nefes alamamasına ve bayılmasına sebep oluyordu.

Masum görünen yiyecekler, Chloe’nin aniden nefes alamamasına ve bayılmasına sebep oluyordu. Ailesi, onun hemen hastaneye kaldırılmasını gerektiren anafilaktik şoklarla sık sık yüzleşti.

Masum görünen yiyecekler, Chloe’nin aniden nefes alamamasına ve bayılmasına sebep oluyordu. Ailesi, onun hemen hastaneye kaldırılmasını gerektiren anafilaktik şoklarla sık sık yüzleşti.

Yıllar boyunca Chloe’nin alerjileri değişti ancak 19 yaşına geldiğinde liste korkutucu bir şekilde 40 maddeye ulaştı.

Yıllar boyunca Chloe’nin alerjileri değişti ancak 19 yaşına geldiğinde liste korkutucu bir şekilde 40 maddeye ulaştı.

Bu maddeler arasında meyveler, dondurulmuş gıdalar ve hatta parfümler bulunuyor.

En dikkat çekici alerjilerinden biri, suya karşı duyarlılığı. 2022'de, Chloe duş aldıktan sonra cildinde yoğun kaşıntı ve döküntüler fark etmeye başladı.

En dikkat çekici alerjilerinden biri, suya karşı duyarlılığı. 2022'de, Chloe duş aldıktan sonra cildinde yoğun kaşıntı ve döküntüler fark etmeye başladı.

İlk başta sabun veya şampuan alerjisi olduğunu düşündü ancak tüm ürünlerini değiştirdiği halde sorun devam etti.

“Yağmur altında beklemek bile cildimde karıncalar dolaşıyormuş gibi hissetmeme sebep oluyordu.” diye anlatıyor Chloe.

“Yağmur altında beklemek bile cildimde karıncalar dolaşıyormuş gibi hissetmeme sebep oluyordu.” diye anlatıyor Chloe.
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Suya temas ettiğinde cildi kızarıyor, kaşınıyor ve devasa döküntülerle kaplanıyordu. Neyse ki aldığı ilaçlar sayesinde bu alerjisi büyük oranda kontrol altına alındı.

Suya temas ettiğinde cildi kızarıyor, kaşınıyor ve devasa döküntülerle kaplanıyordu. Neyse ki aldığı ilaçlar sayesinde bu alerjisi büyük oranda kontrol altına alındı.

Bu kadar fazla alerjiyi kontrol etmek, doğal olarak büyük bir düzen gerektiriyor. Chloe, alerjilerini ve alerjilerin şiddetini takip etmek için Excel tablosu kullanıyor.

Bu kadar fazla alerjiyi kontrol etmek, doğal olarak büyük bir düzen gerektiriyor. Chloe, alerjilerini ve alerjilerin şiddetini takip etmek için Excel tablosu kullanıyor.

Chloe'nin alerjileri şu şekilde:

Chloe'nin alerjileri şu şekilde:

Fıstık, fındık, soya, füme etler, domates, havuç, taze ve kuru kayısı, muz, yaban mersini, böğürtlen, kiraz, turna yemişi, üzüm, greyfurt, kivi, taze ve kuru mango, taze ve konserve portakal, papaya, taze ve konserve şeftali, taze ve konserve armut, ahududu, çilek, konserve elma, meyve şekerlemeleri, şekerlemeler, su, polene dayalı maddeler, polen, toz, kum, küf, köpekler, kediler, yapıştırıcı, yüz boyası, böcek ısırıkları, parfümler, mumlar, hava spreyi, deodorant ve LUSH ürünleri.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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