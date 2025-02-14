Su Dahil 40 Farklı Şeye Alerjisi Olan Kadın Yaşadığı Zorlukları Anlattı

Chloe Ramsay, sıradan görünen şeylere karşı sıra dışı bir mücadele veren genç bir kadın. Hayatı, hiç beklenmedik anlarda karşısına çıkan alerjilerle dolu. Su gibi temel bir şeye alerjisi olması, onu farklı yollar aramaya itiyor. Onun hikayesi, sınırları zorlayan bir dayanıklılık örneği. Chloe, her gün karşılaştığı bu zorluklara rağmen hayatına devam etmeyi başarıyor.