iPhone ve iPad Gibi Apple Ürünlerinde Kullandığı “i” Harfinin Gerçek Anlamı Ne?
iPhone ve iPad Gibi Apple Ürünlerinde Kullandığı “i” Harfinin Gerçek Anlamı Ne?
iPhone, iPad ya da iMac gibi Apple ürünlerinde yer alan “i” harfi hiç dikkatinizi çekti mi? Bu küçük harfin anlamı, düşündüğünüzden çok daha fazlasını ifade ediyor. Apple, bu harfi ürünlerinde kullanarak aslında bir mesaj veriyor. İlk kez 1998’de ortaya çıkan bu sembol, markanın temel değerlerini yansıtıyor. Peki, gerçekten “i” ne anlama geliyor?
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1998 yılında tanıtılan iMac, Apple’ın o dönemde internet çağını kucaklama stratejisinin bir parçasıydı.
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Steve Jobs, lansmanda yaptığı açıklamada, bu “i” harfinin yalnızca “internet” anlamına gelmediğini, Apple’ın temel değerlerini yansıttığını belirtti.
Jobs’un açıklamasına göre, “i” harfi şu beş kavramı simgeliyordu: “internet,” “individual” (bireysel), “instruct” (eğitmek), “inform” (bilgilendirmek) ve “inspire” (ilham vermek).
“i” harfi, iMac’in kullanıcıları internete bağlama konusundaki üstün yeteneğini temsil ediyordu. O dönemde internet, hayatımıza yeni yeni giriyordu.
Steve Jobs, “i” harfinin bir kişisel zamir olabileceğini belirterek, ürünlerinin bireysel deneyimi desteklediğini vurguladı.
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Apple, yapay zeka ve akıllı teknolojiler geliştikçe “i” harfine yeni bir anlam daha kattı: “intelligence” (zeka).
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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