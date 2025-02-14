iPhone ve iPad Gibi Apple Ürünlerinde Kullandığı “i” Harfinin Gerçek Anlamı Ne?

iPhone, iPad ya da iMac gibi Apple ürünlerinde yer alan “i” harfi hiç dikkatinizi çekti mi? Bu küçük harfin anlamı, düşündüğünüzden çok daha fazlasını ifade ediyor. Apple, bu harfi ürünlerinde kullanarak aslında bir mesaj veriyor. İlk kez 1998’de ortaya çıkan bu sembol, markanın temel değerlerini yansıtıyor. Peki, gerçekten “i” ne anlama geliyor?