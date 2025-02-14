onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
iPhone ve iPad Gibi Apple Ürünlerinde Kullandığı “i” Harfinin Gerçek Anlamı Ne?

iPhone ve iPad Gibi Apple Ürünlerinde Kullandığı “i” Harfinin Gerçek Anlamı Ne?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.02.2025 - 13:30

iPhone, iPad ya da iMac gibi Apple ürünlerinde yer alan “i” harfi hiç dikkatinizi çekti mi? Bu küçük harfin anlamı, düşündüğünüzden çok daha fazlasını ifade ediyor. Apple, bu harfi ürünlerinde kullanarak aslında bir mesaj veriyor. İlk kez 1998’de ortaya çıkan bu sembol, markanın temel değerlerini yansıtıyor. Peki, gerçekten “i” ne anlama geliyor?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1998 yılında tanıtılan iMac, Apple’ın o dönemde internet çağını kucaklama stratejisinin bir parçasıydı.

1998 yılında tanıtılan iMac, Apple’ın o dönemde internet çağını kucaklama stratejisinin bir parçasıydı.

Steve Jobs, lansmanda yaptığı açıklamada, bu “i” harfinin yalnızca “internet” anlamına gelmediğini, Apple’ın temel değerlerini yansıttığını belirtti.

Steve Jobs, lansmanda yaptığı açıklamada, bu “i” harfinin yalnızca “internet” anlamına gelmediğini, Apple’ın temel değerlerini yansıttığını belirtti.

Jobs’un açıklamasına göre, “i” harfi şu beş kavramı simgeliyordu: “internet,” “individual” (bireysel), “instruct” (eğitmek), “inform” (bilgilendirmek) ve “inspire” (ilham vermek).

Jobs’un açıklamasına göre, “i” harfi şu beş kavramı simgeliyordu: “internet,” “individual” (bireysel), “instruct” (eğitmek), “inform” (bilgilendirmek) ve “inspire” (ilham vermek).

“i” harfi, iMac’in kullanıcıları internete bağlama konusundaki üstün yeteneğini temsil ediyordu. O dönemde internet, hayatımıza yeni yeni giriyordu.

“i” harfi, iMac’in kullanıcıları internete bağlama konusundaki üstün yeteneğini temsil ediyordu. O dönemde internet, hayatımıza yeni yeni giriyordu.

iMac, kolay erişim sağlayan tasarımıyla ön plana çıkıyordu. Bu konsept, ilerleyen yıllarda iPhone ve iPad gibi ürünlere de taşındı.

Steve Jobs, “i” harfinin bir kişisel zamir olabileceğini belirterek, ürünlerinin bireysel deneyimi desteklediğini vurguladı.

Steve Jobs, “i” harfinin bir kişisel zamir olabileceğini belirterek, ürünlerinin bireysel deneyimi desteklediğini vurguladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Apple, yapay zeka ve akıllı teknolojiler geliştikçe “i” harfine yeni bir anlam daha kattı: “intelligence” (zeka).

Apple, yapay zeka ve akıllı teknolojiler geliştikçe “i” harfine yeni bir anlam daha kattı: “intelligence” (zeka).

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın