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Yaşam
Tokyo'ya Gitmeden Önce Bilmeniz Gereken Garip Japon Yasaları

Tokyo'ya Gitmeden Önce Bilmeniz Gereken Garip Japon Yasaları

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.02.2025 - 16:26

Japonya’yı ziyaret ederken hayranlık uyandıran kültürü ve düzeni sizi büyüleyebilir, ama Japon yasalarına da dikkat etmeniz gerekiyor. Bazı kurallar size garip gelse de hepsinin arkasında derin bir kültürel ve toplumsal felsefe var! Gelin bize garip olan o kurallar nelermiş birlikte bakalım!

Bir önceki içeriğimize buradan ulaşabilirsin!

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1. Bisikletle Alkol Aldıktan Sonra Bile Hata Yapmamaya Dikkat Edin!

Japonya’da bir gece sake ve enfes Japon yemekleri eşliğinde eğlendiniz ve eve bisikletle dönmeyi düşündünüz… İşte burada durmanız gerekiyor! Japonya’da alkollü bisiklet sürmek, 1 milyon yen para cezası ya da 5 yıla kadar hapisle sonuçlanabilir.

Ama sadece alkollü bisiklet sürmek değil, açık bir şemsiye taşımak, cep telefonu kullanmak ya da bisiklete iki kişi binmek de yasalarca cezalandırılabilir. Japonya’da bisiklet kuralları, ciddiye alınıyor.

2. Çöplerinizi Doğru Zamanda Atmazsanız Komşularınızdan Uyarı Alabilirsiniz!

2. Çöplerinizi Doğru Zamanda Atmazsanız Komşularınızdan Uyarı Alabilirsiniz!

Japonya, çöp yönetimi konusunda dünyanın en hassas ülkelerinden biri. Ama dikkat etmeniz gereken bir nokta var: Çöpleri belirlenen zamanda dışarı çıkarmak! Aksi halde, hem ceza alabilir hem de komşularınızdan hoş olmayan bakışlar görebilirsiniz.

Bu kuralın ardındaki neden ise gayet mantıklı. Erken çıkarılan çöpler, sokaklarda karga, kedi ya da rakun gibi hayvanların çöpleri dağıtmasına neden olabilir.

3. Posta Kutusuna Dondurma Koymak mı? Asla!

3. Posta Kutusuna Dondurma Koymak mı? Asla!

Japonya’nın en tuhaf yasalarından biriyle tanışın: Dondurmayı posta kutusuna koymak yasak!. Bu yasa, 2016 yılında bir posta çalışanının posta kutusuna çikolatalı dondurma koymasının ardından getirildi.

4. İnsan Klonlamak Yasak!

Japonya, 2000 yılında insan klonlamayı yasaklayan bir yasa çıkardı. Dolly adlı koyunun 1996’daki klonlanmasının ardından bu teknolojiye karşı önlemler alınmaya başlandı.

5. Japonya’da Savaş Açmak Yasalara Aykırı!

5. Japonya’da Savaş Açmak Yasalara Aykırı!

Japonya’nın Anayasası’nın 9. Maddesi, ülkenin savaş ilan etmesini ve askeri güç bulundurmasını yasaklıyor. Yasa, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından barışa olan bağlılıklarını vurgulamak için getirildi.

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6. Tokyo’da Trafik Kurallarına Çok Ama Çok Dikkat Edin!

6. Tokyo’da Trafik Kurallarına Çok Ama Çok Dikkat Edin!

Japonya’da yayalar, sürücüler ve bisikletliler arasındaki ilişkiler oldukça düzenlidir. Kırmızı ışıkta geçmek ya da kaldırımda bisiklet sürmek gibi davranışlar, ciddi yaptırımlarla sonuçlanabilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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