Tokyo'ya Gitmeden Önce Bilmeniz Gereken Garip Japon Yasaları

Japonya’da bir gece sake ve enfes Japon yemekleri eşliğinde eğlendiniz ve eve bisikletle dönmeyi düşündünüz… İşte burada durmanız gerekiyor! Japonya’da alkollü bisiklet sürmek, 1 milyon yen para cezası ya da 5 yıla kadar hapisle sonuçlanabilir.

Ama sadece alkollü bisiklet sürmek değil, açık bir şemsiye taşımak, cep telefonu kullanmak ya da bisiklete iki kişi binmek de yasalarca cezalandırılabilir. Japonya’da bisiklet kuralları, ciddiye alınıyor.