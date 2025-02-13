Tokyo'ya Gitmeden Önce Bilmeniz Gereken Garip Japon Yasaları
Tokyo'ya Gitmeden Önce Bilmeniz Gereken Garip Japon Yasaları
Japonya’yı ziyaret ederken hayranlık uyandıran kültürü ve düzeni sizi büyüleyebilir, ama Japon yasalarına da dikkat etmeniz gerekiyor. Bazı kurallar size garip gelse de hepsinin arkasında derin bir kültürel ve toplumsal felsefe var! Gelin bize garip olan o kurallar nelermiş birlikte bakalım!
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1. Bisikletle Alkol Aldıktan Sonra Bile Hata Yapmamaya Dikkat Edin!
2. Çöplerinizi Doğru Zamanda Atmazsanız Komşularınızdan Uyarı Alabilirsiniz!
3. Posta Kutusuna Dondurma Koymak mı? Asla!
4. İnsan Klonlamak Yasak!
5. Japonya’da Savaş Açmak Yasalara Aykırı!
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6. Tokyo’da Trafik Kurallarına Çok Ama Çok Dikkat Edin!
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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