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Cevabı İçinizi Sımsıcak Yapacak: Biz Onları Sürekli Öpüyoruz Ama Kediler Sevildiğini Anlıyor mu?

Cevabı İçinizi Sımsıcak Yapacak: Biz Onları Sürekli Öpüyoruz Ama Kediler Sevildiğini Anlıyor mu?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.02.2025 - 19:46

Kediler, zaman zaman soğuk ve mesafeli tavırlarıyla kafamızı karıştırabilir. Onları ne kadar sevsek de bu sevgiyi anlıyorlar mı diye düşünmeden edemeyiz. Fakat kedilerin gizemli dünyası, düşündüğümüzden çok daha derin olabilir. Bize verdikleri tepkiler her zaman açık olmasa da tepkilerin ardında güçlü bir bağ yatıyor olabilir. Peki, kediler gerçekten sevgimizi fark ediyor mu?

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Uzun zamandır kediler, köpeklerle kıyaslandığında daha "ilgisiz" ve "mesafeli" olarak görülüyor. Ancak uzmanlar bu görüşe katılmıyor.

Uzun zamandır kediler, köpeklerle kıyaslandığında daha "ilgisiz" ve "mesafeli" olarak görülüyor. Ancak uzmanlar bu görüşe katılmıyor.

Kedi davranış uzmanı Stephen Quandt, kedilerin sevgimizi hissettiğini ve karşılık verdiğini ifade ediyor.

Kedi davranış uzmanı Stephen Quandt, kedilerin sevgimizi hissettiğini ve karşılık verdiğini ifade ediyor.

Fakat bu karşılık, tamamen kedilere özgü ve bazen anlaması zor olabiliyor.

Quandt şöyle diyor: “Kedilerin duygularını insan gibi yorumlamak oldukça yanıltıcı olabilir. Kediler farklı bir tür ve sevgilerini ifade etme biçimleri tamamen kendilerine özgü.”

Quandt şöyle diyor: “Kedilerin duygularını insan gibi yorumlamak oldukça yanıltıcı olabilir. Kediler farklı bir tür ve sevgilerini ifade etme biçimleri tamamen kendilerine özgü.”

Yani kediniz sizi görmezden geliyormuş gibi davrandığında bile aslında size bağlılık gösteriyor olabilir! 😻(Yoksa kendimizi mi avutuyoruz?)

Quandt’a göre kediler sevgiyi anlamanın ötesinde, bize kendi yöntemleriyle sevgi gösterebiliyor. Ama bu ifadeler genelde insan algısına göre “soğuk” görünebilir.

Quandt’a göre kediler sevgiyi anlamanın ötesinde, bize kendi yöntemleriyle sevgi gösterebiliyor. Ama bu ifadeler genelde insan algısına göre “soğuk” görünebilir.

Kedinizin yanınızdan geçerken size hafif bir bakış atması, bir esneme yapıp yoluna devam etmesi aslında sevgi ifadesi olabilir.

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Kedilerin sevgisini anlamak için onların beden dilini ve davranışlarını doğru okumak çok önemli! Kediler insanlar gibi sevgi dolu sözler ya da kucaklaşmalardan hoşlanmaz.

Onlar için sevgi; yanında oturmak, güvenli ortam sağlamak ve ihtiyaçlarını karşılamak gibi daha az doğrudan ama oldukça güçlü şekilde ifade edilir.

Yani kediniz her ne kadar sizi umursamıyormuş gibi görünse de aslında düşündüğünüzden çok daha fazla sevgi dolu!

Yani kediniz her ne kadar sizi umursamıyormuş gibi görünse de aslında düşündüğünüzden çok daha fazla sevgi dolu!

Peki kedinize olan sevginizi, kedi dilinde nasıl söyleyebilirsiniz? Sizin için adım adım anlatmıştık! 😻👇🏻

Siz kedinize olan sevginizi nasıl gösteriyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz kedinize olan sevginizi nasıl gösteriyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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