Kediler Neden Gecenin 3'ünde Cin Görmüş Gibi Oraya Buraya Koşturur?
Kediler Neden Gecenin 3'ünde Cin Görmüş Gibi Oraya Buraya Koşturur?
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Kedilerin aniden enerji patlaması yaşayıp deli gibi sağa sola koşması, birçok kedi sahibinin aşina olduğu bir davranıştır. Genellikle bir anda başlar ve tıpkı başladığı gibi hızla sona erer.
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Bir an önce uykulu kediniz, bir sonraki saniyede evin içinde hızla koşmaya başlar ve ardından tekrar sakinleşip bir köşede uykuya dalar.
Çılgınca koşma seansları, kedinizin enerjisini boşaltma yöntemi olabilir. Bu durumun bilimsel adı ise Frenetic Random Activity Periods (FRAPs), yani "Ani Rastgele Aktivite Dönemleri"dir.
Kedilerin bu durumu yaşamasının en yaygın sebebi birikmiş enerjidir. Kediler, doğaları gereği enerjilerini kısa ve yoğun patlamalarla harcarlar. Günün büyük bir kısmını uyuyarak geçirirler çünkü avcı içgüdüleri, enerji tasarrufu yapmalarını gerektirir.
Eğer kediniz yeterli egzersiz yapmıyorsa, bu enerjiyi evin içinde koşarak boşaltabilir. Özellikle genç kedilerde ve yavru kedilerde daha sık görülebilir çünkü bu kediler, biriken enerjilerini harcayacak aktivite ararlar.
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Kedinizle gün içinde daha fazla oyun oynamak ve ona egzersiz yaptırmak, gece yarısı yaşanan bu enerji patlamalarını azaltabilir.
Diğer olası sebebi ise kedinizin acı çekiyor olmasıdır. Nadir görülse de kedinizin aşırı kaşıntı, pire gibi deri problemleri ya da yaşlılığa bağlı olarak görme veya işitme kaybı yaşıyor olması, bu davranışı tetikleyebilir.
Eğer kedinizin sürekli bir bölgeyi kaşıdığını ya da aşırı derecede yaladığını fark ederseniz, sağlık sorununun işareti olabilir ve veteriner ziyaretini gerektirebilir.
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