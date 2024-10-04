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Şehirlerde Bu Kadar Çok Güvercin Olmasının Kalbinizi Paramparça Edecek Nedeni

Şehirlerde Bu Kadar Çok Güvercin Olmasının Kalbinizi Paramparça Edecek Nedeni

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Onedio Editörü
04.10.2024 - 14:19

Güvercinleri kimileri ekmek kırıntılarıyla beslerken kimileri onları hastalık taşıyan zararlılar olarak görüyor. 

Ancak bir gerçek var ki şehirlerde güvercinlerden kaçmak mümkün değil! Peki, neden bu kadar çoklar ve neden hep şehirlerde?

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Kuşların kökeni Kuzey Afrika ve Akdeniz kıyılarındaki kayalıklara dayanıyor. Güvercinler, sert yüzeyleri seven kuşlar olarak şehirlerin beton, mermer ve taş yapılarıyla mükemmel bir uyum sağlıyorlar.

Kuşların kökeni Kuzey Afrika ve Akdeniz kıyılarındaki kayalıklara dayanıyor. Güvercinler, sert yüzeyleri seven kuşlar olarak şehirlerin beton, mermer ve taş yapılarıyla mükemmel bir uyum sağlıyorlar.

Ağaçlar ya da çimenler yerine, binaların kenarlarında yuva yapmayı tercih ediyorlar. Bu yüzden, şehirler onların doğal yaşam alanlarına dönüşmüş durumda.

Ağaçlar ya da çimenler yerine, binaların kenarlarında yuva yapmayı tercih ediyorlar. Bu yüzden, şehirler onların doğal yaşam alanlarına dönüşmüş durumda.

Güvercinlerin şehirlerde bu kadar yaygın olmasının en büyük sebebi, biz insanlar. Yaklaşık 5.000 yıl önce, antik Mezopotamya halkı bu kuşlar için evler yapmaya başladı.

Güvercinlerin şehirlerde bu kadar yaygın olmasının en büyük sebebi, biz insanlar. Yaklaşık 5.000 yıl önce, antik Mezopotamya halkı bu kuşlar için evler yapmaya başladı.

Zamanla insanlar, onları yiyecek kaynağı olarak yetiştirmeye başladılar. Yaban hayatı azaldıkça, güvercinler insanların başlıca av hayvanlarından biri haline geldi.

Zamanla insanlar, onları yiyecek kaynağı olarak yetiştirmeye başladılar. Yaban hayatı azaldıkça, güvercinler insanların başlıca av hayvanlarından biri haline geldi.

Daha sonra bu kuşların bir başka yeteneği keşfedildi: Güvercinler, güçlü yön bulma içgüdüleri sayesinde uzun mesafeler boyunca mesaj taşıyabiliyorlardı.

Daha sonra bu kuşların bir başka yeteneği keşfedildi: Güvercinler, güçlü yön bulma içgüdüleri sayesinde uzun mesafeler boyunca mesaj taşıyabiliyorlardı.
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Güvercinler yüzyıllar boyunca insanlara oldukça faydalı oldu. Ancak son 80-100 yıl içinde insanlar bu kuşları sevmemeye başladı.

Güvercinler yüzyıllar boyunca insanlara oldukça faydalı oldu. Ancak son 80-100 yıl içinde insanlar bu kuşları sevmemeye başladı.

Nefretin büyük kısmı ise yanlış anlamalardan kaynaklanıyor. Aslında, güvercinlerin insanlara hastalık bulaştırdığına dair sağlam bir kanıt yok.

Nefretin büyük kısmı ise yanlış anlamalardan kaynaklanıyor. Aslında, güvercinlerin insanlara hastalık bulaştırdığına dair sağlam bir kanıt yok.

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