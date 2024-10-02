Sandığımızdan Daha Zekiler: Posta Güvercinleri Gidecekleri Yeri Tam Olarak Nasıl Buluyordu?

Posta güvercinleri, tarihin birçok önemli olayında ve savaşta kritik bir rol oynamışlardır. Peki ama bu kuşlar, kilometrelerce uzağa gidip mesajlarını tam da istenilen yere nasıl ulaştırabiliyordu?

Aslında bu sorunun cevabı, güvercinlerin sandığımızdan çok daha zeki ve doğal olarak yetenekli olmalarına dayanıyor.