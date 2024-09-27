Gülmek İsteyenler Buraya: 2024 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları Yarışması'nın Finalistleri Belli Oldu!

Doğanın en komik ve şaşırtıcı anlarını yakalayan 2024 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları Yarışması finalistleri açıklandı.

Öpüşen baykuşların, ayıların sarılma anını yakalayan ve daha birçok gülümseten kare, yarışmanın final listesine girdi!

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