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Gülmek İsteyenler Buraya: 2024 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları Yarışması'nın Finalistleri Belli Oldu!

Gülmek İsteyenler Buraya: 2024 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları Yarışması'nın Finalistleri Belli Oldu!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Onedio Editörü
27.09.2024 - 11:57

Doğanın en komik ve şaşırtıcı anlarını yakalayan 2024 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları Yarışması finalistleri açıklandı.

Öpüşen baykuşların, ayıların sarılma anını yakalayan ve daha birçok gülümseten kare, yarışmanın final listesine girdi!

Kaynak

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1. "Yolculuğa Tutunmak"

1. "Yolculuğa Tutunmak"

2. "Ce-ee!"

2. "Ce-ee!"

3. "Merhaba Dünya"

3. "Merhaba Dünya"

4. "Aşık"

4. "Aşık"

5. "İngiliz Kriketinin Son Gizli Silahı"

5. "İngiliz Kriketinin Son Gizli Silahı"
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6. "Geri Çekil Dostum - Bu Kuş Benim"

6. "Geri Çekil Dostum - Bu Kuş Benim"

7. "Aşka Fazla Seksiyim"

7. "Aşka Fazla Seksiyim"

8. "Düşünceli Şempanze"

8. "Düşünceli Şempanze"

9. "Guru Su Samuru"

9. "Guru Su Samuru"

10. "Dua ediyorum"

10. "Dua ediyorum"
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11. "Gene Pazartesi"

11. "Gene Pazartesi"

12. "Soğuk Duş"

12. "Soğuk Duş"

13. "Bıyıklı Sumru Mecburi İnişi"

13. "Bıyıklı Sumru Mecburi İnişi"

14. "Balondaki Kurbağa"

14. "Balondaki Kurbağa"

15. "Baykuşların Pavarotti'si"

15. "Baykuşların Pavarotti'si"
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16. "Gülen Deniz Fili"

16. "Gülen Deniz Fili"

17. "Geliyorum"

17. "Geliyorum"

18. "Sesli Güldüm"

18. "Sesli Güldüm"

19. "Sana Bir Sır Vereceğim"

19. "Sana Bir Sır Vereceğim"

20. "Nereye Gittiğini Sanıyorsun?"

20. "Nereye Gittiğini Sanıyorsun?"
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21. "Peygamberdevesi Flamenkosu"

21. "Peygamberdevesi Flamenkosu"

22. "Zeisel'in Şarkısı"

22. "Zeisel'in Şarkısı"

23. "Garip Gülen Kurbağa"

23. "Garip Gülen Kurbağa"

24. "Saklambaç"

24. "Saklambaç"

25. "Sürat Patencisi"

25. "Sürat Patencisi"
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26. "Hadi canım sen de!"

26. "Hadi canım sen de!"

27. "Manken Keler"

27. "Manken Keler"

28. "Sıkışmış Sincap"

28. "Sıkışmış Sincap"

29. "Sakin olun beyler"

29. "Sakin olun beyler"

30. "Beklenmedik Rol Değişimi"

30. "Beklenmedik Rol Değişimi"
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31. "Dört Kişilik Çete"

31. "Dört Kişilik Çete"

32. "Sen Benim Annem Değilsin"

32. "Sen Benim Annem Değilsin"

33. "Rock Yıldızı"

33. "Rock Yıldızı"

34. "Dur biraz... Hangi Zebra Önde?"

34. "Dur biraz... Hangi Zebra Önde?"

35. "Öpüşen Baykuşlar"

35. "Öpüşen Baykuşlar"
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36. "Dırdır Evrensel Bir Kavramdır"

36. "Dırdır Evrensel Bir Kavramdır"

37. "Mafya Babası"

37. "Mafya Babası"

38. "Salla, Kırıştır, Çınlat ve Yuvarlan"

38. "Salla, Kırıştır, Çınlat ve Yuvarlan"

39. "Papağan Balığı Yıkanmayı Sever"

39. "Papağan Balığı Yıkanmayı Sever"

40. "Sakinleşme Zamanı"

40. "Sakinleşme Zamanı"

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