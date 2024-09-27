Gülmek İsteyenler Buraya: 2024 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları Yarışması'nın Finalistleri Belli Oldu!
Gülmek İsteyenler Buraya: 2024 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları Yarışması'nın Finalistleri Belli Oldu!
Doğanın en komik ve şaşırtıcı anlarını yakalayan 2024 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları Yarışması finalistleri açıklandı.
Öpüşen baykuşların, ayıların sarılma anını yakalayan ve daha birçok gülümseten kare, yarışmanın final listesine girdi!
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1. "Yolculuğa Tutunmak"
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2. "Ce-ee!"
3. "Merhaba Dünya"
4. "Aşık"
5. "İngiliz Kriketinin Son Gizli Silahı"
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6. "Geri Çekil Dostum - Bu Kuş Benim"
7. "Aşka Fazla Seksiyim"
8. "Düşünceli Şempanze"
9. "Guru Su Samuru"
10. "Dua ediyorum"
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11. "Gene Pazartesi"
12. "Soğuk Duş"
13. "Bıyıklı Sumru Mecburi İnişi"
14. "Balondaki Kurbağa"
15. "Baykuşların Pavarotti'si"
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16. "Gülen Deniz Fili"
17. "Geliyorum"
18. "Sesli Güldüm"
19. "Sana Bir Sır Vereceğim"
20. "Nereye Gittiğini Sanıyorsun?"
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21. "Peygamberdevesi Flamenkosu"
22. "Zeisel'in Şarkısı"
23. "Garip Gülen Kurbağa"
24. "Saklambaç"
25. "Sürat Patencisi"
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26. "Hadi canım sen de!"
27. "Manken Keler"
28. "Sıkışmış Sincap"
29. "Sakin olun beyler"
30. "Beklenmedik Rol Değişimi"
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31. "Dört Kişilik Çete"
32. "Sen Benim Annem Değilsin"
33. "Rock Yıldızı"
34. "Dur biraz... Hangi Zebra Önde?"
35. "Öpüşen Baykuşlar"
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36. "Dırdır Evrensel Bir Kavramdır"
37. "Mafya Babası"
38. "Salla, Kırıştır, Çınlat ve Yuvarlan"
39. "Papağan Balığı Yıkanmayı Sever"
40. "Sakinleşme Zamanı"
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