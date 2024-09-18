Okyanuslarda Fırtına Yaşandığında Altında Yaşayan Deniz Canlılarına Ne Oluyor?

Her ne kadar fırtınaların deniz yaşamı üzerindeki etkileri genellikle yıkıcı olsa da bazı durumlarda doğaya uzun vadede fayda sağlayabilir.

Örneğin güçlü akıntılar, mercan resiflerinin kırık parçalarını başka bölgelere taşıyabilir ve yeni resiflerin oluşmasına zemin hazırlayabilir.