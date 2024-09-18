Okyanuslarda Fırtına Yaşandığında Altında Yaşayan Deniz Canlılarına Ne Oluyor?
Okyanuslarda Fırtına Yaşandığında Altında Yaşayan Deniz Canlılarına Ne Oluyor?
Tropikal fırtınalar ve kasırgalar kıyı bölgelerinde yaşayan insanlar için oldukça korkutucu olabilir ancak suyun altındaki canlıların bu felaketlerden nasıl etkilendiğini biliyor musunuz?
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Birçok kişi suyun derinliklerinde fırtınalardan korunmanın daha kolay olduğunu düşünebilir fakat gerçekler çok daha farklı.
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Kasırga, gezegenin en güçlü fırtına türlerinden biridir ve sıcak okyanus sularının üzerinde oluşur. Sıcak hava yükselir ve düşük basınçlı bir alan bırakır, bu alan hızla dolan hava ile ısınır ve tekrar yükselir.
Yüksek rüzgarlar dev dalgalar yaratırken, dalgalar suyun yüzeyini ve derinliklerini karıştırarak ekosistemlerde büyük değişimlere yol açar.
Yüzeyde biriken sıcak su ve yağmur suyunun karışmasıyla, derinlerdeki soğuk ve tuzlu su akıntılarla birlikte yüzeye çıkar. Karışım, deniz canlıları için büyük bir tehdit oluşturur.
Örneğin balinalar, köpek balıkları ve yunuslar, kasırgalardan nispeten daha az etkilenir.
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Bu hayvanlar, suyun sıcaklık ve tuzluluk değişikliklerine duyarlıdır ve fırtına yaklaştığında derin sulara doğru hareket ederek güvenli bölgelere kaçabilirler.
Köpek balıkları, suyun basıncındaki en küçük değişiklikleri bile algılayarak kasırga gelmeden önce kendilerini güvenli yerlere çekebilirler. Ancak kıyıya daha yakın yaşayan küçük balıklar ve mercanlar için durum aynı değildir.
Kıyıya yakın yaşayan küçük balıklar, mercanlar ve diğer deniz canlıları için fırtınalardan kaçmak imkansız olabilir. Kasırgaların getirdiği güçlü akıntılar ve dev dalgalar, canlıları doğrudan etkiler.
Ayrıca güçlü dalgalar, balıkları ve hatta fokları ve deniz ineklerini su dışına atabilir, bu da onların karaya vurup boğulmalarına neden olabilir. Mercan resifleri ise fırtınalardan en çok zarar gören ekosistemler arasındadır.
Akıntılar, mercanları parçalayabilir veya üzerlerini tortu ile kaplayarak ışık ve oksijen alımını engelleyebilir, bu da onların yok olmasına neden olabilir.
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Ayrıca kasırga sonrası insan faaliyetlerindeki azalma, balık popülasyonlarının artmasına neden olabilir. Balıkçılık faaliyetlerinin durması, büyük deniz memelileri için daha fazla yiyecek ve üreme fırsatı anlamına gelebilir.
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