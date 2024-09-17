Albino İnsanlar Gayet Normal Göz Rengine Sahipken Hayvanlarınki Neden Kırmızıdır?
Albino İnsanlar Gayet Normal Göz Rengine Sahipken Hayvanlarınki Neden Kırmızıdır?
Albino hayvanların o çarpıcı kırmızı gözleri bir pigmentten mi kaynaklanıyor yoksa bunun başka bir sebebi mi var?
Gözlerin görünümü hakkındaki gerçek, düşündüğünüzden çok daha ilginç!
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Albinizm, bir hayvanın vücuduna rengini veren melanin pigmentini üreten hücrelerin bu görevi yerine getirememesine neden olan genetik bir durumdur.
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Melanin eksikliği, hayvanın tüm vücudunu etkiler; kürkünden gözlerine kadar her şey bu durumdan etkilenir. Kırmızı gözlere sahip olma durumu da işte tam olarak burada devreye girer.
Albinizmli hayvanların gözleri kırmızı ya da pembe görünür ancak bu renk bir pigmentten kaynaklanmaz. Aslında melanin eksikliği nedeniyle gözün beyaz kısmı olan sklera üzerinden kan damarları görülebilir hale gelir.
Gözlerin bu kırmızı görünümü, hayvanın vücudunda melanin bulunmamasının doğrudan bir sonucudur.
Kırmızı gözler her ne kadar dikkat çekici bir özellik olsa da albinizmli hayvanlar için bu durumun bazı olumsuz sonuçları da vardır. Melanin, gözlerin gelişiminde de önemli bir rol oynar.
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Melanin eksikliği, albinizmli hayvanlarda genellikle görme sorunlarına yol açar. Bu sorunlar arasında odaklanma zorluğu, derinlik algısı problemleri ve izleme yetisinde zayıflık yer alabilir.
Bazı hayvanların albinizm gibi solgun bir görünüme sahip olduğunu ancak kırmızı gözlerinin olmadığını fark etmiş olabilirsiniz. Bu durumun sebebi leucism adı verilen başka bir pigment eksikliği durumudur.
Leucism sadece melanin değil, her türlü pigmentin azalmasına neden olabilir ve genetik değil, gelişim sırasında pigment üreten hücrelerin hasar görmesi gibi nedenlerle ortaya çıkabilir.
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