Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
11.09.2024 - 17:27

Reddit kullanıcıları, karşılaştıkları ürkütücü fotoğrafları paylaşmaya devam ediyor. Bu haftanın en korkutucu kareleri, gerçekten tüylerinizi ürpertecek. İşte doğanın korkutucu yüzünü iliklerinize kadar hissetirecek 15 yeni fotoğraf...

Kaynak

Geçtiğimiz Haftanın Fotoğraflarını İncelemeyi Unutmayın👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Öğle yemeğiyle birlikte Diamondback su yılanı

1. Öğle yemeğiyle birlikte Diamondback su yılanı

2. Örümceğin şöleni

2. Örümceğin şöleni

3. Akşam yemeğini paketleyen bir örümcek

3. Akşam yemeğini paketleyen bir örümcek

4. Böceklerin savaşı

4. Böceklerin savaşı

5. Kızıl Tilki atıştırmasını bitiriyor

5. Kızıl Tilki atıştırmasını bitiriyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Balık kartalı

6. Balık kartalı

7. Akşam yemeği vakti

7. Akşam yemeği vakti

8. Kanlı boynuzlar

8. Kanlı boynuzlar

9. Bir hükümdar tırtılı yiyen hap böcekleri

9. Bir hükümdar tırtılı yiyen hap böcekleri

10. Aralarında neler oluyor?

10. Aralarında neler oluyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Eşek arıları düğümlüdür

11. Eşek arıları düğümlüdür

12. Adına yakışır bir Ağustos böceği katili

12. Adına yakışır bir Ağustos böceği katili

13. Bu sümüklü küçük serserilerin gezinme şekli

13. Bu sümüklü küçük serserilerin gezinme şekli

14. Polidaktili hastası bir ördek

14. Polidaktili hastası bir ördek

15. Avıyla birlikte Kuzey Amerika Tekerlek Böceği

15. Avıyla birlikte Kuzey Amerika Tekerlek Böceği

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın